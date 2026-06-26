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    Sinemada bu hafta: Supergirl, Enola Holmes 3, Derin Kabus (26 Haziran 2026)

    Bu hafta sinema salonlarında yedi yeni film gösterime girerken, dijital platformlara da yeni filmler geliyor. İşte bu hafta sinemaseverleri bekleyen yeni filmler:        

    Bu hafta sinema salonlarında yedi yeni film gösterime girerken, dijital platformlara ve öde-izle servislerine de yeni filmler geliyor.

    Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿

    Bu hafta vizyona giren filmlerin başında yeni Supergirl filmi geliyor. Onun yanı yanı sıra korku, komedi ve aksiyon gibi farklı türlerde yeni filmler de sinemaseverleri bekliyor. İşte bu hafta sinemalara gelen yeni filmler:

    1️⃣ Supergirl

    Supergirl Tam Boyutta Gör
    Superman ile başlatılan yeni DC Sinematik Evreni'nin ikinci filmi olan Supergirl, bu ay sinemaseverlerle buluşacak. Filmde Superman de boy gösteriyor.

    Cruella ve I, Tonya gibi filmlerle tanınan Craig Gilliespie'nin yönettiği filmde Supergirl'e House of the Dragon dizisiyle yıldızı parlayan genç oyuncu Milly Alcock hayat veriyor. Film, DC'nin sevilen çizgi-roman serilerinden olan Woman of Tomorrow'u sinemaya uyarlıyor. Oyuncu kadrosunda Jason Momoa da yer alıyor ama ünlü oyuncu bu kez Aquaman'i canlandırmıyor. DC evreninin bu yeni versiyonunda yepyeni bir role bürünen Momoa, bu kez galaktik kelle avcısı Lobo rolünde karşımıza çıkacak.

    2️⃣ Dikkat: Kıyamet! (Cold Storage)

    Dikkat: Kıyamet! (Cold Storage) Tam Boyutta Gör
    Korku ve komedi türlerini harmanlayan Cold Storage; Zombieland’in yapımcısı ile Jurassic Park, Spider-Man ve Mission: Impossible’ın senaristinden, aksiyon dolu bir macera!
    • Tür: Korku, Komedi, Bilim-Kurgu
    • Yönetmen: Jonny Campbell
    • Oyuncular: Joe Keery, Georgina Campbell, Liam Neeson, Lesley Manville, Vanessa Redgrave

    Oldukça bulaşıcı ve sürekli mutasyona uğrayan bir mantar kapalı bir tesisten kaçınca, iki genç çalışan ile deneyimli bir biyoterör uzmanı güçlerini birleştirir. Mikroorganizmanın hızla yayılarak karşısına çıkan her şeyi yok ettiği, hayatlarının en çılgın gece vardiyasında, insanlığı yok oluşun eşiğinden kurtarmak için hayatta kalmak zorundadırlar.

    3️⃣ Serseri (Urchin)

    Serseri (Urchin) Tam Boyutta Gör
    Normalde oyuncu kimliğiyle tanınan genç oyuncu Harris Dickinson'ın yönettiği Urchin, 2025 Cannes Film Festivali’nde Belirli Bir Bakış bölümünde yarıştı ve burada büyük beğeni topladı 
    • Tür: Drama
    • Yönetmen: Harris Dickinson
    • Oyuncular: Diane Axford, Frank Dillane, Murat Erkek

    Sosyal adaletsizlik ve fırsat eşitsizliği üzerine bir film… Hayata dezavantajlı başlayan bir çocuk yetişkin olarak kendine bir gelecek inşa edemeyip günübirlik yaşar… Urchin'de özgüveni ve özdisiplini olmayan, bağımlılıktan kurtulamayan ve bir işte dikiş tutturamadığı için sokak ve hapishane arasında savrulan bir karakterin öyküsünü izliyoruz. 

    4️⃣ Derin Kabus (Deep Water)

    Derin Kabus (Deep Water) Tam Boyutta Gör
    Korku-gerilim türünden hoşlananlar için bu ay çıkacak en dikkat çekici filmlerden biri Deep Water olacak.
    • Tür: Gerilim, Aksiyon, Korku
    • Yönetmen: Renny Harlin
    • Oyuncular: Aaron Eckhart, Ben Kingsley, Angus Sampson, Lucy Barrett

    Los Angeles’tan Şanghay’a giden bir uçak, Pasifik Okyanusu’nda korkunç bir acil iniş yapmak zorunda kalır. Hayatta kalan yolcular, mercan resifine saplanan enkazın etrafını saran ölümcül köpekbalıklarıyla karşı karşıya kalır ve okyanusun ortasında hayatta kalmak için büyük bir mücadele başlar.

    5️⃣ Sihirli Hayvanlar Okulu (School of Magical Animals 4)

    Sihirli Hayvanlar Okulu (School of Magical Animals 4) Tam Boyutta Gör
    Almanya yapımı fantastik macera filmi Sihirli Hayvanlar Okulu 4, tüm aileye hitap eden bir film olma iddiasıyla sinemalara geliyor.
    • Tür: Macera, Fantastik, Aile
    • Yönetmenler: Bernhard Jasper & Maggie Peren
    • Oyuncular: Samuel Schneider, Emilia Maier, Loris Sichrovsky

    Miriam, birkaç aylığına en yakın arkadaşı Ida'nın yanına taşınır ve Winterstein Okulu'nda okumaya başlar. Ancak Miriam'ın bilmediği çok önemli bir sır vardır: Bu okulda konuşabilen sihirli hayvanlar yaşamaktadır! İlk gününde Fitzgeraldo adlı sevimli bir sihirli hayvanla eşleşen Miriam, kendini büyülü bir maceranın içinde bulur. Ancak okul kapanma tehlikesiyle karşı karşıyadır ve onu kurtarmanın tek yolu büyük okul yarışmasını kazanmaktır. Üstelik Miriam'ın eski okulu da yarışmadadır.

    6️⃣ Şeytani Yayın (#ChadGetstheAxe)

    Şeytani Yayın (#ChadGetstheAxe) Tam Boyutta Gör
    2022 yılında çıkan düşük bütçeli bir korku filmi olan ve 2023'te dijital yayını gerçekleşen ChadGetstheAxe, tuhaf bir şekilde bu hafta Türkiye'de vizyona giriyor.
    • Tür: Korku, Komedi
    • Yönetmen: Travis Bible
    • Oyuncular: Spencer Harrison Levin, Michael Bonini, Taneisha Figueroa

    Film, dört sosyal medya fenomeninin, eski bir satanist tarikatın merkezi olan perili malikanede yaptıkları yayının bir hayatta kalma mücadelesine dönmesini anlatıyor.

    7️⃣ 7 Dogs

    7 Dogs Tam Boyutta Gör
    Bu hafta vizyona giren son film ise Suudi Arabistan ve Mısır ortak yapımı bir aksiyon filmi olan 7 Dogs.
    • Tür: Suç, Aksiyon, Gerilim
    • Yönetmenler: Adil El Arbi & Bilall Fallah
    • Oyuncular: Karim Abdel Aziz, Ahmed Ezz, Monica Bellucci

    Orta Doğu'ya yayılması planlanan son derece tehlikeli yeni bir uyuşturucuyu durdurmak için güçlerini birleştirmek zorunda kalan iki düşman, kendilerini dünyanın farklı şehirlerine uzanan ölümcül bir operasyonun içinde bulur.

    Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬

    Her hafta olduğu gibi bu hafta da sinemaların yanı sıra Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ gibi dijital platformlara da yeni filmler geliyor. İşte dijital tarafında bu haftanın öne çıkanları:

    1️⃣ Enola Holmes 3

    Enola Holmes 3 Tam Boyutta Gör
    Netflix'in en popüler film serilerinden olan Enola Holmes, bu hafta ay üçüncü filmiyle geri dönüyor
    • Tür: Gizem, Macera, Aksiyon
    • Yönetmen: Philip Barantini
    • Oyuncular: Millie Bobby Brown, Henry Cavill, Louis Partridge, Helena Bonham Carter, Himesh Patel 
    • Yayın Tarihi: 1 Temmuz
    • Platform: Netflix

    Bu yeni filmde Enola (Millie Bobby Brown), tehlikeli bir davayı çözmek için Malta'nın yolunu tutuyor. Bu yeni macera, Enola'yı Londra'dan çok uzaklara, kişisel ve profesyonel hayallerinin çarpışacağı, daha önce hiç karşılaşmadığı kadar tehlikeli ve karmaşık bir vakanın onu beklediği bir yere sürüklüyor. Millie Bobby Brown'ın yanı sıra Henry Cavill'in de Sherlock Holmes rolünde geri döneceği filmde Louis Partridge, Helena Bonham Carter, Himesh Patel, Sharon Duncan-Brewster gibi isimler de rol alıyor.

    2️⃣ Kimin Kardeşi? (Little Brother)

    Little Brother Tam Boyutta Gör
    Bu hafta Netflix'te izleyici ile buluşacak bir diğer film de John Cena'nın başrolünü üstlendiği komedi filmi Little Brother olacak.
    • Tür: Komedi
    • Yönetmen: Matt Spicer
    • Oyuncular: John Cena, Eric André, Michelle Monaghan, Christopher Meloni. 
    • Yayın Tarihi: 26 Haziran
    • Platform: Netflix

    Tek taraflı bir kardeş sevgisini konu alan bu çılgın komedide, sevimli kaos ustası Marcus (Eric André), kuralcı "ağabeyinin" (John Cena) hayatını altüst eder.

    Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥

    Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında gösterime giren filmlerden bazıları bu hafta Google Play, Amazon Video ve iTunes gibi öde-izle (VoD) servislerine geliyor. Diğer yandan doğrudan VoD'ye yönelik olarak hazırlanan filmler de bu hafta öde-izle servislerinde yerini alıyor. Sinemaseverler bu filmleri istedikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecekler.

     1️⃣ Saplantı (Obsession)

    Saplantı (Obsession) Tam Boyutta Gör
    Gişede fırtınalar estiren korku filmi Obsession, gişedeki yolculuğunu tamamladıktan sonra öde-izle servislerine geliyor.
    • Tür: Korku, Gerilim
    • Yönetmen: Curry Barker
    • Oyuncular: Michael Johnston, Inde Navarrette, Cooper Tomlinson
    • Yayın Tarihi: 30 Haziran

    Gizemli “One Wish Willow”’ı kırarak hoşlandığı kişinin kalbini kazanmak isteyen umutsuz bir romantik, dilediğini tam anlamıyla elde eder. Ancak kısa süre sonra bazı arzuların karanlık ve tekinsiz bir bedeli olduğunu keşfeder.

    2️⃣ Şeytan Marka Giyer 2 (The Devil Wears Prada 2)

    Şeytan Marka Giyer 2 (The Devil Wears Prada 2) Tam Boyutta Gör
    2006 yapımı Şeytan Mayka Giyer'in 20 yıl sonra gelen devam filmi, orijinal ekibi yeniden bir araya topluyor.
    • Tür: Komedi, Drama
    • Yönetmen: David Frankel
    • Oyuncular: Meryl Streep, Emily Blunt, Anne Hathaway, Stanley Tucci
    • Yayın Tarihi: 30 Haziran

    Geleneksel dergicilik dünyasının dijital dönüşümle sarsıldığı bir dönemde, Runway dergisinin efsanevi genel yayın yönetmeni Miranda Priestly kariyerinin son dönemecine yaklaşmaktadır. Sektördeki gücünü korumaya çalışan Miranda, geçmişte yollarını ayırdığı eski asistanı Andy Sachs ile beklemedik bir iş birliği yapar. Ancak ikilinin karşısında, artık sektörün önde gelen ve hırslı bir yöneticisi haline gelen eski çalışma arkadaşları Emily Charlton yer almaktadır. Profesyonel rekabetin kişisel hesaplaşmalarla birleştiği bu süreçte karakterler; değişen moda standartları, kurumsal entrikalar ve prestijlerini koruma çabası arasında denge kurmaya çalışır.

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    enreka_tr 16 saat önce

    On bildiğin Kia olmuş

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