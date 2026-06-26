Sinemada bu hafta: Supergirl, Enola Holmes 3, Derin Kabus (26 Haziran 2026)

Bu hafta sinema salonlarında yedi yeni film gösterime girerken, dijital platformlara ve öde-izle servislerine de yeni filmler geliyor.
Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿
Bu hafta vizyona giren filmlerin başında yeni Supergirl filmi geliyor. Onun yanı yanı sıra korku, komedi ve aksiyon gibi farklı türlerde yeni filmler de sinemaseverleri bekliyor. İşte bu hafta sinemalara gelen yeni filmler:
1️⃣ Supergirl
- Tür: Süper Kahraman, Bilim-Kurgu, Aksiyon
- Yönetmen: Craig Gillespie
- Oyuncular: Milly Alcock, Eve Ridley, Matthias Schoenaerts, Jason Momoa
Cruella ve I, Tonya gibi filmlerle tanınan Craig Gilliespie'nin yönettiği filmde Supergirl'e House of the Dragon dizisiyle yıldızı parlayan genç oyuncu Milly Alcock hayat veriyor. Film, DC'nin sevilen çizgi-roman serilerinden olan Woman of Tomorrow'u sinemaya uyarlıyor. Oyuncu kadrosunda Jason Momoa da yer alıyor ama ünlü oyuncu bu kez Aquaman'i canlandırmıyor. DC evreninin bu yeni versiyonunda yepyeni bir role bürünen Momoa, bu kez galaktik kelle avcısı Lobo rolünde karşımıza çıkacak.
2️⃣ Dikkat: Kıyamet! (Cold Storage)
- Tür: Korku, Komedi, Bilim-Kurgu
- Yönetmen: Jonny Campbell
- Oyuncular: Joe Keery, Georgina Campbell, Liam Neeson, Lesley Manville, Vanessa Redgrave
Oldukça bulaşıcı ve sürekli mutasyona uğrayan bir mantar kapalı bir tesisten kaçınca, iki genç çalışan ile deneyimli bir biyoterör uzmanı güçlerini birleştirir. Mikroorganizmanın hızla yayılarak karşısına çıkan her şeyi yok ettiği, hayatlarının en çılgın gece vardiyasında, insanlığı yok oluşun eşiğinden kurtarmak için hayatta kalmak zorundadırlar.
3️⃣ Serseri (Urchin)
- Tür: Drama
- Yönetmen: Harris Dickinson
- Oyuncular: Diane Axford, Frank Dillane, Murat Erkek
Sosyal adaletsizlik ve fırsat eşitsizliği üzerine bir film… Hayata dezavantajlı başlayan bir çocuk yetişkin olarak kendine bir gelecek inşa edemeyip günübirlik yaşar… Urchin'de özgüveni ve özdisiplini olmayan, bağımlılıktan kurtulamayan ve bir işte dikiş tutturamadığı için sokak ve hapishane arasında savrulan bir karakterin öyküsünü izliyoruz.
4️⃣ Derin Kabus (Deep Water)
- Tür: Gerilim, Aksiyon, Korku
- Yönetmen: Renny Harlin
- Oyuncular: Aaron Eckhart, Ben Kingsley, Angus Sampson, Lucy Barrett
Los Angeles’tan Şanghay’a giden bir uçak, Pasifik Okyanusu’nda korkunç bir acil iniş yapmak zorunda kalır. Hayatta kalan yolcular, mercan resifine saplanan enkazın etrafını saran ölümcül köpekbalıklarıyla karşı karşıya kalır ve okyanusun ortasında hayatta kalmak için büyük bir mücadele başlar.
5️⃣ Sihirli Hayvanlar Okulu (School of Magical Animals 4)
- Tür: Macera, Fantastik, Aile
- Yönetmenler: Bernhard Jasper & Maggie Peren
- Oyuncular: Samuel Schneider, Emilia Maier, Loris Sichrovsky
Miriam, birkaç aylığına en yakın arkadaşı Ida'nın yanına taşınır ve Winterstein Okulu'nda okumaya başlar. Ancak Miriam'ın bilmediği çok önemli bir sır vardır: Bu okulda konuşabilen sihirli hayvanlar yaşamaktadır! İlk gününde Fitzgeraldo adlı sevimli bir sihirli hayvanla eşleşen Miriam, kendini büyülü bir maceranın içinde bulur. Ancak okul kapanma tehlikesiyle karşı karşıyadır ve onu kurtarmanın tek yolu büyük okul yarışmasını kazanmaktır. Üstelik Miriam'ın eski okulu da yarışmadadır.
6️⃣ Şeytani Yayın (#ChadGetstheAxe)
- Tür: Korku, Komedi
- Yönetmen: Travis Bible
- Oyuncular: Spencer Harrison Levin, Michael Bonini, Taneisha Figueroa
Film, dört sosyal medya fenomeninin, eski bir satanist tarikatın merkezi olan perili malikanede yaptıkları yayının bir hayatta kalma mücadelesine dönmesini anlatıyor.
7️⃣ 7 Dogs
- Tür: Suç, Aksiyon, Gerilim
- Yönetmenler: Adil El Arbi & Bilall Fallah
- Oyuncular: Karim Abdel Aziz, Ahmed Ezz, Monica Bellucci
Orta Doğu'ya yayılması planlanan son derece tehlikeli yeni bir uyuşturucuyu durdurmak için güçlerini birleştirmek zorunda kalan iki düşman, kendilerini dünyanın farklı şehirlerine uzanan ölümcül bir operasyonun içinde bulur.
Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬
Her hafta olduğu gibi bu hafta da sinemaların yanı sıra Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ gibi dijital platformlara da yeni filmler geliyor. İşte dijital tarafında bu haftanın öne çıkanları:
1️⃣ Enola Holmes 3
- Tür: Gizem, Macera, Aksiyon
- Yönetmen: Philip Barantini
- Oyuncular: Millie Bobby Brown, Henry Cavill, Louis Partridge, Helena Bonham Carter, Himesh Patel
- Yayın Tarihi: 1 Temmuz
- Platform: Netflix
Bu yeni filmde Enola (Millie Bobby Brown), tehlikeli bir davayı çözmek için Malta'nın yolunu tutuyor. Bu yeni macera, Enola'yı Londra'dan çok uzaklara, kişisel ve profesyonel hayallerinin çarpışacağı, daha önce hiç karşılaşmadığı kadar tehlikeli ve karmaşık bir vakanın onu beklediği bir yere sürüklüyor. Millie Bobby Brown'ın yanı sıra Henry Cavill'in de Sherlock Holmes rolünde geri döneceği filmde Louis Partridge, Helena Bonham Carter, Himesh Patel, Sharon Duncan-Brewster gibi isimler de rol alıyor.
2️⃣ Kimin Kardeşi? (Little Brother)
- Tür: Komedi
- Yönetmen: Matt Spicer
- Oyuncular: John Cena, Eric André, Michelle Monaghan, Christopher Meloni.
- Yayın Tarihi: 26 Haziran
- Platform: Netflix
Tek taraflı bir kardeş sevgisini konu alan bu çılgın komedide, sevimli kaos ustası Marcus (Eric André), kuralcı "ağabeyinin" (John Cena) hayatını altüst eder.
Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥
Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında gösterime giren filmlerden bazıları bu hafta Google Play, Amazon Video ve iTunes gibi öde-izle (VoD) servislerine geliyor. Diğer yandan doğrudan VoD'ye yönelik olarak hazırlanan filmler de bu hafta öde-izle servislerinde yerini alıyor. Sinemaseverler bu filmleri istedikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecekler.
1️⃣ Saplantı (Obsession)
- Tür: Korku, Gerilim
- Yönetmen: Curry Barker
- Oyuncular: Michael Johnston, Inde Navarrette, Cooper Tomlinson
- Yayın Tarihi: 30 Haziran
Gizemli “One Wish Willow”’ı kırarak hoşlandığı kişinin kalbini kazanmak isteyen umutsuz bir romantik, dilediğini tam anlamıyla elde eder. Ancak kısa süre sonra bazı arzuların karanlık ve tekinsiz bir bedeli olduğunu keşfeder.
2️⃣ Şeytan Marka Giyer 2 (The Devil Wears Prada 2)
- Tür: Komedi, Drama
- Yönetmen: David Frankel
- Oyuncular: Meryl Streep, Emily Blunt, Anne Hathaway, Stanley Tucci
- Yayın Tarihi: 30 Haziran
Geleneksel dergicilik dünyasının dijital dönüşümle sarsıldığı bir dönemde, Runway dergisinin efsanevi genel yayın yönetmeni Miranda Priestly kariyerinin son dönemecine yaklaşmaktadır. Sektördeki gücünü korumaya çalışan Miranda, geçmişte yollarını ayırdığı eski asistanı Andy Sachs ile beklemedik bir iş birliği yapar. Ancak ikilinin karşısında, artık sektörün önde gelen ve hırslı bir yöneticisi haline gelen eski çalışma arkadaşları Emily Charlton yer almaktadır. Profesyonel rekabetin kişisel hesaplaşmalarla birleştiği bu süreçte karakterler; değişen moda standartları, kurumsal entrikalar ve prestijlerini koruma çabası arasında denge kurmaya çalışır.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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