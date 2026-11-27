Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Sinemalarda ve dijital platformlarda bu hafta oldukça hareketli bir vizyon takvimi sizleri bekliyor. Beyaz perdede Adam Driver ve Scarlett Johansson'ı buluşturan Kağıttan Kaplan ile komedi klasiği Zor Baba dördüncü filmiyle öne çıkıyor. Dijital tarafta ise Netflix ve Amazon Prime Video, zengin yapım seçkisiyle sinemaseverlere keyifli seyirler sunuyor. İyi seyirler dileriz. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Bu hafta sinema salonlarında on bir yeni film gösterime girerken, dijital platformlara ve öde-izle servislerine de yeni filmler geliyor.

Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿

Bu hafta oldukça kalabalık bir vizyon programına sahip. Komediden korkuya, animasyondan dramaya pek çok farklı türde film bu hafta ülkemizde vizyona giriyor. Bu haftanın asıl yıldızı ise oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Paper Tiger olacak. İşte bu hafta sinemalara gelen yeni filmler:

1️⃣ Kağıttan Kaplan (Paper Tiger)

Tam Boyutta Gör Adam Driver, Scarlett Johansson ve Miles Teller gibi üç ünlü ismi bir araya getiren Paper Tiger, ödüllü yönetmen James Gray'in imzasını taşıyor.

Tür : Drama, Gerilim, Suç

: Drama, Gerilim, Suç Yönetmen : James Gray

: James Gray Oyuncular: Adam Driver, Scarlett Johansson, Miles Teller

1986 yılında New York’un Queens bölgesinde yaşayan Irwin Pearl, ailesine daha iyi bir gelecek sunma hayali kurarken ağabeyi Gary’nin önerdiği kazançlı bir iş fırsatına dahil olur. Ancak kardeşlerin Rus mafyasıyla ortaklık kurması, başlangıçta umut vadeden planı kısa sürede tehlikeli bir sürece dönüştürür. Yaşanan bir hata mafyanın dikkatini ailenin üzerine çekerken, giderek artan tehdit ve şiddet iki kardeş arasındaki güveni de sarsmaya başlar. Hayalini kurdukları fırsat, hem ailelerini hem de aralarındaki bağı sınayan bir mücadeleye dönüşür.

2️⃣ Zor Baba 4 (Focker In-Law)

Tam Boyutta Gör Ben Stiller ve Robert De Niro'lu popüler komedi serisi Zor Baba, yıllar sonra yeni bir filmle dönüyor.

Tür : Komedi

: Komedi Yönetmen : John Hamburg

: John Hamburg Oyuncular: Robert De Niro , Ben Stiller , Ariana Grande, Teri Polo, Owen Wilson

Serinin dördüncü halkası, kayınpederi Jack'ten çokça çeken Greg'in, hâlâ küçük bir çocuk olarak gördüğü oğlunun evlenme teklifi etmeyi düşündüğü sevgilisiyle tanışmasından sonra ailenin sürüklendiği kaosu anlatıyor.

3️⃣ Hexe: Sihir Krallığı (Hexed)

Tür : Animasyon, Macera, Fantastik

: Animasyon, Macera, Fantastik Yönetmenler: Jason Hand, Josie Trinidad, Fawn Veerasunthorn

Fevri ve kurallara meydan okuyan genç kız Billie, yanlışlıkla içindeki gizemli sihirli güçleri serbest bıraktığında, sıradan banliyö hayatından kopup kendisini Hexe adındaki gizemli ve büyülü bir diyarda buluyor. Billie, bu yeni dünyada sihirli tüy kalem Ms. Quill ve canlı günlük Elias Quire tarafından karşılanıyor. Bu macera dolu yolculuk ilerledikçe Billie, cadılar dünyasını sonsuza dek değiştirebilecek aile sırlarını keşfetmeye başlıyor.

4️⃣ Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri

Tam Boyutta Gör Yerli film tarafından haftanın öne çıkan yapımı, Hazar Ergüçlü'nün başrolünü üstlendiği Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri.

Tür : Korku, Gerilim, Gizem

: Korku, Gerilim, Gizem Yönetmen : Alphan Eşeli

: Alphan Eşeli Oyuncular: Hazar Ergüçlü , Güven Kıraç , Erdeniz Kurucan

Gül, Karadeniz kıyısında yaşadığı travmatik bir doğumun ardından insan görünümünde olmayan bir bebek dünyaya getirir. Yanındaki adamın onu terk etmesine rağmen bebeğinden vazgeçmeyen Gül, çocuğunu tek başına büyütmeye ve çevresinden gelebilecek tehditlerden korumaya karar verir. Toplumdan giderek uzaklaşan Gül’ün çocuğuna duyduğu güçlü bağlılık, zamanla hem bedensel hem de zihinsel sınırlarını zorlayan bir sürece dönüşür. Korku ve fantastik unsurları bir araya getiren film, annelik, kayıp, dışlanmışlık ve dönüşüm temalarını karanlık bir halk masalı atmosferinde ele alıyor.

5️⃣ İdeal Koca (Wicker)

Tam Boyutta Gör Olivia Colman, Alexander Skarsgård, Peter Dinklage gibi ünlü isimleri bir araya getiren Wicker, tuhaf bir hikâyeyi muzip bir tonla ele alıyor.

Tür : Komedi, Fantastik

: Komedi, Fantastik Yönetmenler : Alex Huston Fischer ve Eleanor Wilson

: Alex Huston Fischer ve Eleanor Wilson Oyuncular: Olivia Colman, Alexander Skarsgård, Peter Dinklage, Elizabeth Debicki

Deniz kenarındaki bir köyün kıyısında yalnız ve sürekli alay edilen bir Balıkçı Kadın yaşar. Bir gün dar görüşlü ve bunaltıcı komşularından bıkan kadın, kendisi için bir koca sipariş eder. Hasırdan yapılmış kocanın kapısında belirmesiyle, muhafazakâr kasabada, bu alışılmadık aşk büyük bir öfke, kıskançlık ve kaos dalgasını tetikler.

6️⃣ Buddy

Tam Boyutta Gör Buddy, ALF'i akıllara getiren bir TV karakteri etrafına korku dolu bir hikâye örüyor.

Tür : Korku, Gerilim, Fantastik

: Korku, Gerilim, Fantastik Yönetmen : Casper Kelly

: Casper Kelly Oyuncular: Delaney Quinn , Keegan-Michael Key , Cristin Milioti, Topher Grace

Buddy, yıllardır oturma odalarına neşe ve hayat dersleri taşıyan, parlak turuncu bir tek boynuzlu attır. Rengârenk televizyon şovunda bir grup çocuk günlerini şarkı söyleyerek, dans ederek ve birbirlerine yardım ederek geçirirken Buddy de etrafına mutluluk saçar. Ancak çocuklardan birinin onunla oynamayı reddetmesiyle her şey değişir. Bu durumu kabullenemeyen Buddy'nin tepkisi, kusursuz görünen bu renkli dünyanın ardındaki karanlığı ortaya çıkarmaya başlar.

7️⃣ Harika Kanatlar: Macera Adası (Happylittle Submarine: The Adventure with Dragon)

Tam Boyutta Gör Bu haftanın vizyon programında Hexed'ın yanı sıra farklı ülkelerden de iki animasyon film bulunuyor. Bunlardan ilki Çin yapımı Harika Kanatlar: Macera Adası.

Tür : Animasyon, Macera

: Animasyon, Macera Yönetmen: Chen Xi

Film, derin deniz üssü yakınlarında efsanevi bir canavar sanılan kayıp bir ejderha yavrusunu koruma altına alan Comma ve dostlarının, yanlış anlaşılmaları aşarak minik yavruyu annesine kavuşturmak için atıldıkları su altı macerasını konu ediniyor.

8️⃣ Sihirlandiya: Kahramanlık Görevi (Magicland: Heroic Mission)

Tam Boyutta Gör Bu haftanın bir diğer animasyon filmi ise Özbekistan yapımı Sihirlandiya: Kahramanlık Görevi.

Tür : Animasyon

: Animasyon Yönetmen: Azimjon Rakhimjonov

Celaleddin, Timur, Babür ve Uluğ Bey, futbol toplarının peşinden gittikleri dünyada Zaman adlı bir kâşifle tanışır. Burada özel kostümler ve süper güçler kazanan çocuklar, Olaboji’nin bir zaman makinesinin peşinde olduğunu öğrenir. Olaboji, makineyi kullanarak geçmişi ve geleceği değiştirmeyi amaçlarken dört arkadaş, yeni güçleriyle onun planını durdurmak için birlikte hareket eder.

9️⃣ Tasallut: İloğlu Vakaları

Tam Boyutta Gör Neredeyse her hafta yeni bir örneğini gördüğümüz "cinli" korku filmlerimize bu hafta bir yenisi daha ekleniyor.

Tür : Korku

: Korku Yönetmen : Fatih Gülaydın

: Fatih Gülaydın Oyuncular: Ömer Gecü , Yaren Bozkuş , Sude Lal Gündoğan

Film, yasaklanan kitabından koparılan bir tılsım sayfasıyla ücra bir köy evine musallat olan ifritleri durdurmaya giden Havas alimi Mustafa İloğlu'nun hikâyesini anlatıyor.

🔟 The Influencer Project

Tam Boyutta Gör Bu hafta vizyona giren bir diğer korku filmi de The Influencer Project.

Tür : Korku

: Korku Yönetmen : Mike Nybroe

: Mike Nybroe Oyuncular: Gemma Karlsen , Eos Karlsson , Chiara King

Film, şöhretinin perde arkasını anlatan bir belgesel çekmek için Kopenhag'a giden ünlü bir sosyal medya içerik üreticisinin, çekimler ilerledikçe hayatına sızan takıntılı bir takipçinin hedefi haline gelmesiyle kurgudan gerçeğe dönüşen dehşet dolu hayatta kalma savaşını konu ediniyor.

11) Hikâye (Hadoota)

Tam Boyutta Gör Türkiye'de artan göçmen nüfusuna paralel olarak vizyona giren Arapça filmlerin sayısı da artıyor. Bu haftanın "konuk" filmi ise Mısır yapımı Hikâye.

Tür : Komedi, Drama

: Komedi, Drama Yönetmen : Mazen Ashraf

: Mazen Ashraf Oyuncular: Ahmed Helmy , Amina Khalil , Mohamed Abdel Azim

Kırk yaşındaki gangster Hadoota, kaçırdığı bir tanığın yerini unutunca çareyi hipnoz terapistinde arar. Zihninin derinliklerindeki bu kayıp bilgiye ulaşmak için çıktığı yolculuk, onu yalnızca eski düşmanları ve geçmişiyle değil, asıl kendisiyle yüzleşmeye zorlayacaktır.

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Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬

Her hafta olduğu gibi bu hafta da sinemaların yanı sıra Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ gibi dijital platformlara da yeni filmler geliyor. İşte dijital tarafında bu haftanın öne çıkanları:

1️⃣ Sihirli Torba (The Man with the Bag)

Tam Boyutta Gör Amazon tarafında Aralık ayının öne çıkan filmi ise komediyle aksiyonun iç içe geçtiği The Man with the Bag olacak.

Tür : Komedi, Aksiyon

: Komedi, Aksiyon Yönetmen : Adam Shankman

: Adam Shankman Oyuncular : Arnold Schwarzenegger, Alan Ritchson, Awkwafina

: Arnold Schwarzenegger, Alan Ritchson, Awkwafina Yayın Tarihi : 2 Aralık

: 2 Aralık Platform: Amazon Prime Video

Noel Baba'nın simgesi olan kırmızı torbası, kin güden asi bir elf tarafından çalınınca, Noel birdenbire tehlikeye girer. Yılın en önemli gecesi hızla yaklaşırken Noel Baba, "Yaramazlar Listesi"nden bir hırsız seçer. Bu hırsız, elflerin ve ren geyiğinin de yardımıyla, suç işleme konusunda yetenekli bir ekip kurar ve hayatlarının en beklenmedik soygununu gerçekleştirir.

2️⃣ Notre Dame'ın Kamburu, Paris'in Ruhu (The Hunchback: Soul of Paris)

Tam Boyutta Gör Netflix'te bu haftanın öne çıkan filmi ise Fransa yapımı Notre Dame'ın Kamburu, Paris'in Ruhu olacak.

Tür : Drama, Tarihi

: Drama, Tarihi Yönetmen : Jean-François Richet

: Jean-François Richet Oyuncular : Vincent Cassel, Benjamin Voisin, Daphné Patakia

: Vincent Cassel, Benjamin Voisin, Daphné Patakia Yayın Tarihi : 27 Kasım

: 27 Kasım Platform: Netflix

1830 yılında geçen ve Victor Hugo'nun en efsanevi karakterine ilham kaynağı olan bu hikayede, kolera ve devrimin derinden sarstığı Paris'te polis tarafından aranan kambur bir taş ustası, aşık olduğu dansçıyı kurtarmak için her şeyi riske atar.

Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥

Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında gösterime giren filmlerden bazıları bu hafta Google Play, Amazon Video ve iTunes gibi öde-izle (VoD) servislerine geliyor. Diğer yandan doğrudan VoD'ye yönelik olarak hazırlanan filmler de bu hafta öde-izle servislerinde yerini alıyor. Sinemaseverler bu filmleri istedikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecekler.

1️⃣ Street Fighter

Tam Boyutta Gör Kısa süre önce vizyona giren yeni Street Fighter filmi bu hafta öde-izle servislerine gelecek.

Tür : Dövüş, Aksiyon

: Dövüş, Aksiyon Yönetmen : Kitao Sakurai

: Kitao Sakurai Oyuncular : Andrew Koji, Noah Centineo, Callina Liang, Jason Momoa, 50 Cent, Cody Rhodes, Roman Reigns, Andrew Schulz

: Andrew Koji, Noah Centineo, Callina Liang, Jason Momoa, 50 Cent, Cody Rhodes, Roman Reigns, Andrew Schulz Yayın Tarihi: 1 Aralık

Kitao Sakurai'nin (Bad Trip) yönettiği yeni Street Fighter filmi 1993'te geçiyor ve bir süre önce yolları ayrılmış iki dövüşçü olan Ryu ve Ken'e odaklanıyor. Chun-Li yeni bir dövüş turnuvasına ikisini de davet edince, eski arkadaşların yolu yeniden kesişiyor. Ancak bu turnuvanın arkasında onları karşı karşıya getirecek ölümcül bir komplonun yattığı ortaya çıkınca, eski dostluklar da sınanmaya başlıyor.

2️⃣ Balina Düşüşü (Whalefall)

Tam Boyutta Gör Denizde geçen gerilim filmlerinin son örneği alan Whalefall, aldığı olumlu yorumlarla bu yılın hoş sürprizlerinden biri olabileceğini gösteriyor.

Tür : Macera, Gerilim, Drama

: Macera, Gerilim, Drama Yönetmen : Brian Duffield

: Brian Duffield Oyuncular : Austin Abrams, Josh Brolin, Elisabeth Shue, Jane Levy, Emily Rudd

: Austin Abrams, Josh Brolin, Elisabeth Shue, Jane Levy, Emily Rudd Yayın Tarihi: 1 Aralık

Babasının ölümünün ardından onun kalıntılarını bulmak amacıyla Kaliforniya’nın orta kıyılarında dalışa geçen Jay Gardiner, trajik bir kaza sonucu devasa bir ispermeçet balinası tarafından yutulur. Balinanın midesinde, zifiri karanlıkta mahsur kalan genç adamın hayatta kalabilmek ve dışarı çıkabilmek için yalnızca bir saatlik oksijeni vardır. Jay, hızla tükenen zamanla yarışırken hem fiziksel zorluklarla baş etmek hem de geçmişte babasıyla olan karmaşık ilişkisini ve onun kendisine öğrettiği hayatta kalma derslerini hatırlayarak bu sıra dışı hapishaneden kurtulmanın yolunu bulmak zorundadır.

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