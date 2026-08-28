Sinemada bu hafta: The Dog Stars, Coyote v. Acme, Fısıltı Adam (28 Ağustos 2026)

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Bu hafta sinema salonlarında dokuz yeni film gösterime girerken, ilk Harry Potter filmi de yıllar sonra sinemalara dönüyor. Diğer yandan dijital platformlara ve öde-izle servislerine de yeni filmler geliyor.

Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿

Bu haftanın vizyon programında daha çok animasyon ve korku filmleri ön plana çıkıyor. Haftanın en dikkat çekici filmi ise özellikle ABD'de epey beğenilen The Invite. İşte bu hafta sinemalara gelen yeni filmler:

1️⃣ Köpek ve Yıldızlar (The Dog Stars)

Tam Boyutta Gör İlerleyen yaşına rağmen Hollywood'un en üretken yönetmenlerinden biri olmayan devam eden Ridley Scott, bu hafta sinemaseverlere yeni bir film daha sunuyor. Ancak The Dog Stars'ın yönetmenin en az beğenilen filmlerinden biri olduğunu söylememiz gerekiyor.

Tür : Bilim-Kurgu, Aksiyon, Macera

: Bilim-Kurgu, Aksiyon, Macera Yönetmen : Ridley Scott

: Ridley Scott Oyuncular: Jacob Elordi, Margaret Qualley, Josh Brolin, Guy Pearce

Euphoria dizisiyle çıkış yapan Jacob Elordi'nin başrolünü üstlendiği The Dog Stars, dünya nüfusunun büyük bölümünün bir salgında öldüğü post-apokaliptik (kıyamet sonrası) bir dünyada geçiyor. Eski bir pilot olan Hig, küçük bir havalimanında köpeği ve huysuz bir askerle birlikte yaşıyor. Bu yalnız ve sessiz hayatı telsizde duyduğu tuhaf bir mesajla değişen Hig, bilinmezliğe doğru bir maceraya atılıyor.

2️⃣ Coyote Acme'ye Karşı (Coyote v. Acme)

Tam Boyutta Gör Animasyon ve canlı aksiyonu bir araya getiren bu hibrit film, Road Runner ve Wile E. Coyote'nin hikâyesine yeni bir soluk getiriyor.

Tür : Macera, Aksiyon, Animasyon

: Macera, Aksiyon, Animasyon Yönetmen : Dave Green

: Dave Green Oyuncular: Will Forte, Lana Condor, John Cena

Wile E. Coyote, Road Runner'ı yakalama girişimleri sırasında kullandığı ve sürekli bozularak kendisine zarar veren ürünler nedeniyle Acme Corporation şirketine karşı hukuki bir süreç başlatır. Coyote'un yasal mücadelesinde onu temsil eden avukat ile Acme'nin savunmasını yürüten şirket avukatı mahkemede karşı karşıya gelir. 1990 tarihli The New Yorker makalesinden temel alınarak kurgulanan hikaye, Bugs Bunny ve Daffy Duck gibi çeşitli animasyon karakterlerinin de bu yasal sürece tanık ve taraf olarak dahil olmasıyla gelişen olayları aktarmaktadır.

3️⃣ Sadece Bir Gece (One Night Only)

Tam Boyutta Gör Tek gecelik ilişkilerin tüm yılın sadece bir gününde serbest olduğu kurgusal bir New York’ta geçen film, aşk konusunda şanssız fakat romantizme hâlâ inanan iki yabancının bu özel günde tesadüfen tanışmasını anlatıyor.

Tür : Romantik, Komedi

: Romantik, Komedi Yönetmen : Will Gluck

: Will Gluck Oyuncular: Monica Barbaro, Callum Turner, Maya Hawke

Yeni terk edilmiş Owen ile romantizme hâlâ inanan Allie, şehirde basit bir kaçamaklardan fazlasını arayan belki de tek bekârlardır. Karşılaştıkları anda aralarında bir kıvılcım doğar; ancak yanlış anlaşılmalar ve beklenmedik yan maceralar gecelerini karmaşık hâle getirir ve onları sürekli birbirlerinden uzak tutar. Şehir boyunca hem birbirlerine doğru hem de birbirlerinden kaçarken, aslında aradıkları şeyin sandıklarından çok daha yakın olabileceğini fark edebilirler.

4️⃣ Harry Potter ve Felsefe Taşı (Harry Potter and the Sorcerer's Stone)

Tam Boyutta Gör Harry Potter efsanesini sinemaya taşıyan ilk film olan Felsefe Taşı, 25 yıl sonra sinemalara geri dönüyor.

Tür : Fantastik, Macera, Drama

: Fantastik, Macera, Drama Yönetmen : Chris Columbus

: Chris Columbus Oyuncular: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Richard Harris, Maggie Smith, Alan Rickman, Ian Hart

Ailesini küçük yaşta kaybeden Harry Potter, sıradan ve sevgisiz bir hayat sürerken 11. yaş gününde bir büyücü olduğunu öğrenir. Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu’na kabul edilen Harry, burada Ron Weasley ve Hermione Granger ile yakın dostluklar kurar. Okulda geçirdiği ilk yılda, büyücülük dünyasını tehdit eden karanlık güçlerle bağlantılı gizemli Sorcerer’s Stone’un peşine düşer. Harry, geçmişiyle ve karanlık bir kaderle yüzleşirken cesaretin, dostluğun ve seçimin gücünü keşfeder.

5️⃣ Kuşatma Kayıtları (Chronicles from the Siege)

Tam Boyutta Gör Berlin Film Festivali’nde GWFF En İyi İlk Film Ödülü’ne layık görülen film, savaşın göbeğinde hayatta kalmaya çalışan insanların hayatlarını anlatıyor.

Tür : Drama

: Drama Yönetmen : Abdallah Al-Khatib

: Abdallah Al-Khatib Oyuncular: Nadeem Rimawi, Saja Kilani, Ahmad Kontar

Kuşatma Kayıtları, savaşın ortasında kalan ve her yönden kuşatılmış bir şehirde yaşayan insanların günlük hayatta kalma çabalarına odaklanmaktadır. Şehirdeki açlık ve yetersiz sağlık hizmetleri gibi fiziksel zorlukların yanı sıra psikolojik bir baskı altında da olan bireyler, yaşamlarını sürdürebilmek için oldukça zor kararlar almak durumunda kalır. Tüm bu yıkım ve belirsizlik ortamında hayatta kalanlar, bir yandan temel ihtiyaçlarını karşılamaya çabalarken diğer yandan dostluk, aşk ve küçük mutluluk anlarına tutunarak yollarına devam etmeye çalışırlar.

6️⃣ Dışarıdakiler: Bir Zamanlar Almanya'da

Tam Boyutta Gör Yerli filmler arasında bu haftanın öne çıkan yapımı Dışarıdakiler: Bir Zamanlar Almanya'da oluyor.

Tür : Drama, Macera

: Drama, Macera Yönetmen : Ahmet Küçükkayalı

: Ahmet Küçükkayalı Oyuncular: Mert Kılıç, Nevin Alp, Bengisu Baykal

Zonguldak’tan Almanya’ya giden genç Rıfat için bu yolculuk yalnızca çalışıp para kazanmanın değil, hayatı keşfetmenin hikâyesidir. Yeni arkadaşlıklar, ilk aşklar, eğlence, rekabet ve hiç bilmediği bir dünyanın heyecanı arasında Rıfat ve arkadaşları, Almanya’da kendi hayatlarını kurmaya çalışır. Ancak gençlik hayallerinin peşinden koşarken hayat onları hiç beklemedikleri bir sınavla karşı karşıya bırakacaktır.

7️⃣ Atatürk: Zaferin Şafağı

Tam Boyutta Gör Bir diğer yerli yapım olan Atatürk: Zaferin Şafağı, Kurtuluş Savaşı sırasında verilen mücadeleyi çocuklar üzerinden ele alıyor.

Tür : Animasyon

: Animasyon Yönetmen: Hüseyin Sezay Tütüncüler

Atatürk: Zaferin Şafağı, Kurtuluş Savaşı sırasında Mustafa Kemal'den aldıkları özel bir görevi yerine getirmeye çalışan Ali ile Ayşe'nin hikâyesini anlatıyor.

8️⃣ Tad'ın Sihirli Lambası (Tad and the Magic Lamp)

Tam Boyutta Gör Bu hafta vizyona giren bir diğer animasyon filmi de İspanya yapımı Tad'ın Sihirli Lambası.

Tür : Animasyon

: Animasyon Yönetmen: Enrique Gato

Oli, Tad’in gözü pek iki yaşındaki kızı, onu aşırı korumacı bir babaya dönüştürmüş ve Mummy, onun gördüğü ilgiden dolayı kendini geri planda kalmış hisseder. Buckingham Sarayı’nda sihirli lambayı bulduklarında, Mummy lamba aracılığıyla zamanda geriye, 1502 yılında Peru’daki Paititi’ye gitmeyi diler. Tad, Sara ve tüm ekip, Mummy’nin tarihi değiştirmesini engellemek için onun peşinden geçmişe gitmek zorunda kalır… Yolculukları onları Peru’dan Yunanistan’a Atlantik Okyanusu’nu aşarak götürecek ve oradan da Orta Doğu’nun derinliklerine, Ali Baba ve Kırk Haramiler’in mağarasına kadar uzanacaktır.

9️⃣ Cebran

Tam Boyutta Gör Neredeyse her hafta yeni bir örneğinin gördüğümüz "cinli" korku filmlerimize bu hafta bir yenisi daha ekleniyor.

Tür : Korku

: Korku Yönetmen : Meriç Erseçgen

: Meriç Erseçgen Oyuncular: Elçin Atamgüç, Tuğba Kürükoğlu, Hakan Aydın

Çocuk sahibi olma mucizesini yaşayan Meryem ve İbrahim çifti, yıllar sonra oğulları Aras'ın etrafında gelişen esrarengiz olayların ardından geçmişteki trajik bir kazanın ve yüzyıllar öncesine dayanan ölümcül bir sırrın karanlığıyla yüzleşmek zorunda kalır.

🔟 Dolly

Tam Boyutta Gör Bu hafta vizyona giren bir diğer korku filmi de Amerikan yapımı Dolly olacak.

Tür : Korku

: Korku Yönetmen : Rod Blackhurst

: Rod Blackhurst Oyuncular: Fabianne Therese, Russ Tiller, Michalina Scorzelli

Film, doğa yürüyüşü yaparken akıl hastası bir kadının kutsal kabul ettiği topraklara giren bir çiftin hayatının, kadının mükemmel bebeği bulma amacıyla genç kadını kaçırmasıyla kabusa dönmesini anlatıyor.

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Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬

Her hafta olduğu gibi bu hafta da sinemaların yanı sıra Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ gibi dijital platformlara da yeni filmler geliyor. İşte dijital tarafında bu haftanın öne çıkanları:

1️⃣ Fısıltı Adam (The Whisper Man)

Tam Boyutta Gör Bu hafta Netflix'te izleyici ile buluşacak en kayda değer film, oyuncu kadrosuyla dikkat çeken The Whisper Man olacak.

Tür : Psikolojik Gerilim, Suç, Drama

: Psikolojik Gerilim, Suç, Drama Yönetmen : James Ashcroft

: James Ashcroft Oyuncular : Robert De Niro, Michelle Monaghan, Adam Scott, Michael Keaton, John Carroll Lynch, Hamish Linklater

: Robert De Niro, Michelle Monaghan, Adam Scott, Michael Keaton, John Carroll Lynch, Hamish Linklater Yayın Tarihi: 28 Ağustos / Netflix

Sekiz yaşındaki oğlu kaçırılan dul bir suç romanları yazarı, uzun zamandır görüşmediği ve emekli bir polis dedektifi olan babasından yardım umarken onlarca yıl önce "Fısıltı Adam" olarak bilinen hüküm giymiş bir seri katil vakasıyla oğlunun kaçırılması arasında bir bağlantı olduğunu keşfeder. Film, Alex North'un çoksatan romanından uyarlandı.

2️⃣ Star Wars: The Mandalorian and Grogu

Tam Boyutta Gör 22 Mayıs'ta sinemalarda gösterime giren Star Wars filmi The Mandalorian and Grogu, öde-izle servislerinden sonra bu hafta da Disney+'a geliyor.

Tür : Bilim-Kurgu, Macera

: Bilim-Kurgu, Macera Yönetmen : Jon Favreau

: Jon Favreau Oyuncular : Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Amy Sedaris, Jeremy Allen White

: Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Amy Sedaris, Jeremy Allen White Yayın Tarihi: 2 Eylük / Disney+

Dizinin de yaratıcısı olan Jon Favreau'nun yönettiği The Mandalorian and Grogu'da Din Djarin ve Grogu yeni bir maceraya atılıyor. Bu yeni hikâyede Mando ve Grogu, İmparatorluk yıkıldıktan sonra yeni bir düzen kurmaya çalışan Yeni Cumhuriyet tarafından zorlu bir göreve gönderiliyor.

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