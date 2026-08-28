Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Sinemada bu hafta: The Dog Stars, Coyote v. Acme, Fısıltı Adam (28 Ağustos 2026)

    Bu hafta sinema salonlarında on yeni film gösterime girerken, dijital platformlara da yeni filmler geliyor. İşte bu hafta sinemaseverleri bekleyen yeni filmler:          

    Bu hafta sinema salonlarında dokuz yeni film gösterime girerken, ilk Harry Potter filmi de yıllar sonra sinemalara dönüyor. Diğer yandan dijital platformlara ve öde-izle servislerine de yeni filmler geliyor.

    Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿

    Bu haftanın vizyon programında daha çok animasyon ve korku filmleri ön plana çıkıyor. Haftanın en dikkat çekici filmi ise özellikle ABD'de epey beğenilen The Invite. İşte bu hafta sinemalara gelen yeni filmler:

    1️⃣ Köpek ve Yıldızlar (The Dog Stars)

    Köpek ve Yıldızlar (The Dog Stars) Tam Boyutta Gör
    İlerleyen yaşına rağmen Hollywood'un en üretken yönetmenlerinden biri olmayan devam eden Ridley Scott, bu hafta sinemaseverlere yeni bir film daha sunuyor. Ancak The Dog Stars'ın yönetmenin en az beğenilen filmlerinden biri olduğunu söylememiz gerekiyor.
    • Tür: Bilim-Kurgu, Aksiyon, Macera
    • Yönetmen: Ridley Scott
    • Oyuncular: Jacob Elordi, Margaret Qualley, Josh Brolin, Guy Pearce 

    Euphoria dizisiyle çıkış yapan Jacob Elordi'nin başrolünü üstlendiği The Dog Stars, dünya nüfusunun büyük bölümünün bir salgında öldüğü post-apokaliptik (kıyamet sonrası) bir dünyada geçiyor. Eski bir pilot olan Hig, küçük bir havalimanında köpeği ve huysuz bir askerle birlikte yaşıyor. Bu yalnız ve sessiz hayatı telsizde duyduğu tuhaf bir mesajla değişen Hig, bilinmezliğe doğru bir maceraya atılıyor.

    2️⃣ Coyote Acme'ye Karşı (Coyote v. Acme)

    Coyote Acme'ye Karşı (Coyote v. Acme) Tam Boyutta Gör
    Animasyon ve canlı aksiyonu bir araya getiren bu hibrit film, Road Runner ve Wile E. Coyote'nin hikâyesine yeni bir soluk getiriyor.
    • Tür: Macera, Aksiyon, Animasyon
    • Yönetmen: Dave Green
    • Oyuncular: Will Forte, Lana Condor, John Cena

    Wile E. Coyote, Road Runner'ı yakalama girişimleri sırasında kullandığı ve sürekli bozularak kendisine zarar veren ürünler nedeniyle Acme Corporation şirketine karşı hukuki bir süreç başlatır. Coyote'un yasal mücadelesinde onu temsil eden avukat ile Acme'nin savunmasını yürüten şirket avukatı mahkemede karşı karşıya gelir. 1990 tarihli The New Yorker makalesinden temel alınarak kurgulanan hikaye, Bugs Bunny ve Daffy Duck gibi çeşitli animasyon karakterlerinin de bu yasal sürece tanık ve taraf olarak dahil olmasıyla gelişen olayları aktarmaktadır.

    3️⃣ Sadece Bir Gece (One Night Only)

    Sadece Bir Gece (One Night Only) Tam Boyutta Gör
    Tek gecelik ilişkilerin tüm yılın sadece bir gününde serbest olduğu kurgusal bir New York’ta geçen film, aşk konusunda şanssız fakat romantizme hâlâ inanan iki yabancının bu özel günde tesadüfen tanışmasını anlatıyor.
    • Tür: Romantik, Komedi
    • Yönetmen: Will Gluck
    • Oyuncular: Monica Barbaro, Callum Turner, Maya Hawke

    Yeni terk edilmiş Owen ile romantizme hâlâ inanan Allie, şehirde basit bir kaçamaklardan fazlasını arayan belki de tek bekârlardır. Karşılaştıkları anda aralarında bir kıvılcım doğar; ancak yanlış anlaşılmalar ve beklenmedik yan maceralar gecelerini karmaşık hâle getirir ve onları sürekli birbirlerinden uzak tutar. Şehir boyunca hem birbirlerine doğru hem de birbirlerinden kaçarken, aslında aradıkları şeyin sandıklarından çok daha yakın olabileceğini fark edebilirler. 

    4️⃣ Harry Potter ve Felsefe Taşı (Harry Potter and the Sorcerer's Stone)

    Harry Potter ve Felsefe Taşı (Harry Potter and the Sorcerer's Stone) Tam Boyutta Gör
    Harry Potter efsanesini sinemaya taşıyan ilk film olan Felsefe Taşı, 25 yıl sonra sinemalara geri dönüyor.
    • Tür: Fantastik, Macera, Drama
    • Yönetmen: Chris Columbus
    • Oyuncular: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Richard Harris, Maggie Smith, Alan Rickman, Ian Hart

    Ailesini küçük yaşta kaybeden Harry Potter, sıradan ve sevgisiz bir hayat sürerken 11. yaş gününde bir büyücü olduğunu öğrenir. Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu’na kabul edilen Harry, burada Ron Weasley ve Hermione Granger ile yakın dostluklar kurar. Okulda geçirdiği ilk yılda, büyücülük dünyasını tehdit eden karanlık güçlerle bağlantılı gizemli Sorcerer’s Stone’un peşine düşer. Harry, geçmişiyle ve karanlık bir kaderle yüzleşirken cesaretin, dostluğun ve seçimin gücünü keşfeder.

    5️⃣ Kuşatma Kayıtları (Chronicles from the Siege)

    Kuşatma Kayıtları (Chronicles from the Siege) Tam Boyutta Gör
    Berlin Film Festivali’nde GWFF En İyi İlk Film Ödülü’ne layık görülen film, savaşın göbeğinde hayatta kalmaya çalışan insanların hayatlarını anlatıyor.
    • Tür: Drama
    • Yönetmen: Abdallah Al-Khatib
    • Oyuncular: Nadeem Rimawi, Saja Kilani, Ahmad Kontar

    Kuşatma Kayıtları, savaşın ortasında kalan ve her yönden kuşatılmış bir şehirde yaşayan insanların günlük hayatta kalma çabalarına odaklanmaktadır. Şehirdeki açlık ve yetersiz sağlık hizmetleri gibi fiziksel zorlukların yanı sıra psikolojik bir baskı altında da olan bireyler, yaşamlarını sürdürebilmek için oldukça zor kararlar almak durumunda kalır. Tüm bu yıkım ve belirsizlik ortamında hayatta kalanlar, bir yandan temel ihtiyaçlarını karşılamaya çabalarken diğer yandan dostluk, aşk ve küçük mutluluk anlarına tutunarak yollarına devam etmeye çalışırlar.

    6️⃣ Dışarıdakiler: Bir Zamanlar Almanya'da

    Dışarıdakiler: Bir Zamanlar Almanya'da Tam Boyutta Gör
    Yerli filmler arasında bu haftanın öne çıkan yapımı Dışarıdakiler: Bir Zamanlar Almanya'da oluyor.
    • Tür: Drama, Macera
    • Yönetmen: Ahmet Küçükkayalı
    • Oyuncular: Mert Kılıç, Nevin Alp, Bengisu Baykal

    Zonguldak’tan Almanya’ya giden genç Rıfat için bu yolculuk yalnızca çalışıp para kazanmanın değil, hayatı keşfetmenin hikâyesidir. Yeni arkadaşlıklar, ilk aşklar, eğlence, rekabet ve hiç bilmediği bir dünyanın heyecanı arasında Rıfat ve arkadaşları, Almanya’da kendi hayatlarını kurmaya çalışır. Ancak gençlik hayallerinin peşinden koşarken hayat onları hiç beklemedikleri bir sınavla karşı karşıya bırakacaktır.

    7️⃣ Atatürk: Zaferin Şafağı

    Atatürk: Zaferin Şafağı Tam Boyutta Gör
    Bir diğer yerli yapım olan Atatürk: Zaferin Şafağı, Kurtuluş Savaşı sırasında verilen mücadeleyi çocuklar üzerinden ele alıyor.
    • Tür: Animasyon
    • Yönetmen: Hüseyin Sezay Tütüncüler

    Atatürk: Zaferin Şafağı, Kurtuluş Savaşı sırasında Mustafa Kemal'den aldıkları özel bir görevi yerine getirmeye çalışan Ali ile Ayşe'nin hikâyesini anlatıyor.

    8️⃣ Tad'ın Sihirli Lambası (Tad and the Magic Lamp)

    Tad'ın Sihirli Lambası (Tad and the Magic Lamp) Tam Boyutta Gör
    Bu hafta vizyona giren bir diğer animasyon filmi de İspanya yapımı Tad'ın Sihirli Lambası.
    • Tür: Animasyon
    • Yönetmen: Enrique Gato

    Oli, Tad’in gözü pek iki yaşındaki kızı, onu aşırı korumacı bir babaya dönüştürmüş ve Mummy, onun gördüğü ilgiden dolayı kendini geri planda kalmış hisseder. Buckingham Sarayı’nda sihirli lambayı bulduklarında, Mummy lamba aracılığıyla zamanda geriye, 1502 yılında Peru’daki Paititi’ye gitmeyi diler. Tad, Sara ve tüm ekip, Mummy’nin tarihi değiştirmesini engellemek için onun peşinden geçmişe gitmek zorunda kalır… Yolculukları onları Peru’dan Yunanistan’a Atlantik Okyanusu’nu aşarak götürecek ve oradan da Orta Doğu’nun derinliklerine, Ali Baba ve Kırk Haramiler’in mağarasına kadar uzanacaktır.

    9️⃣ Cebran

    Cebran Tam Boyutta Gör
    Neredeyse her hafta yeni bir örneğinin gördüğümüz "cinli" korku filmlerimize bu hafta bir yenisi daha ekleniyor.
    • Tür: Korku
    • Yönetmen: Meriç Erseçgen
    • Oyuncular: Elçin Atamgüç, Tuğba Kürükoğlu, Hakan Aydın

    Çocuk sahibi olma mucizesini yaşayan Meryem ve İbrahim çifti, yıllar sonra oğulları Aras'ın etrafında gelişen esrarengiz olayların ardından geçmişteki trajik bir kazanın ve yüzyıllar öncesine dayanan ölümcül bir sırrın karanlığıyla yüzleşmek zorunda kalır.

    🔟 Dolly

    Dolly Tam Boyutta Gör
    Bu hafta vizyona giren bir diğer korku filmi de Amerikan yapımı Dolly olacak.
    • Tür: Korku
    • Yönetmen: Rod Blackhurst
    • Oyuncular: Fabianne Therese, Russ Tiller, Michalina Scorzelli

    Film, doğa yürüyüşü yaparken akıl hastası bir kadının kutsal kabul ettiği topraklara giren bir çiftin hayatının, kadının mükemmel bebeği bulma amacıyla genç kadını kaçırmasıyla kabusa dönmesini anlatıyor.

    Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬

    Her hafta olduğu gibi bu hafta da sinemaların yanı sıra Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ gibi dijital platformlara da yeni filmler geliyor. İşte dijital tarafında bu haftanın öne çıkanları:

    1️⃣ Fısıltı Adam (The Whisper Man)

    Fısıltı Adam (The Whisper Man) Tam Boyutta Gör
    Bu hafta Netflix'te izleyici ile buluşacak en kayda değer film, oyuncu kadrosuyla dikkat çeken The Whisper Man olacak.
    • Tür: Psikolojik Gerilim, Suç, Drama
    • Yönetmen: James Ashcroft
    • Oyuncular: Robert De Niro, Michelle Monaghan, Adam Scott, Michael Keaton, John Carroll Lynch, Hamish Linklater
    • Yayın Tarihi: 28 Ağustos / Netflix

    Sekiz yaşındaki oğlu kaçırılan dul bir suç romanları yazarı, uzun zamandır görüşmediği ve emekli bir polis dedektifi olan babasından yardım umarken onlarca yıl önce "Fısıltı Adam" olarak bilinen hüküm giymiş bir seri katil vakasıyla oğlunun kaçırılması arasında bir bağlantı olduğunu keşfeder. Film, Alex North'un çoksatan romanından uyarlandı.

    2️⃣  Star Wars: The Mandalorian and Grogu

    Star Wars: The Mandalorian and Grogu Tam Boyutta Gör
    22 Mayıs'ta sinemalarda gösterime giren Star Wars filmi The Mandalorian and Grogu, öde-izle servislerinden sonra bu hafta da Disney+'a geliyor.
    • Tür: Bilim-Kurgu, Macera
    • Yönetmen: Jon Favreau
    • Oyuncular: Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Amy Sedaris, Jeremy Allen White
    • Yayın Tarihi: 2 Eylük / Disney+

    Dizinin de yaratıcısı olan Jon Favreau'nun yönettiği The Mandalorian and Grogu'da Din Djarin ve Grogu yeni bir maceraya atılıyor. Bu yeni hikâyede Mando ve Grogu, İmparatorluk yıkıldıktan sonra yeni bir düzen kurmaya çalışan Yeni Cumhuriyet tarafından zorlu bir göreve gönderiliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robotlar artık insanlardan kan alacak!

    Profil resmi
    QuasarFX 2 saat önce

    Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.

    J
    Jikoxmarley 6 gün önce

    daha korkutucu bişey görmedim

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    90 ton altın kaç tl data hattı nedir üst kattan su sızıntısı zabıta şikayet raunt cevap anahtarı 46/2-c trafik cezası itiraz

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone 16e
    Apple iPhone 16e
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Vivobook 15
    Asus Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum