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    Sinemada bu hafta: Otopsi, Minyonlar ve Canavarlar, Uyurgezer (3 Temmuz 2026)

    Bu hafta sinema salonlarında yedi yeni film gösterime girerken, dijital platformlara da yeni filmler geliyor. İşte bu hafta sinemaseverleri bekleyen yeni filmler:        

    Bu hafta sinema salonlarında yedi yeni film gösterime girerken, dijital platformlara ve öde-izle servislerine de yeni filmler geliyor.

    Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿

    Bu hafta vizyona giren filmlerin başında animasyon türündki Minyonlar ve Canavarlar geliyor. Onun yanı yanı sıra korku, komedi ve aksiyon gibi farklı türlerde yeni filmler de sinemaseverleri bekliyor. İşte bu hafta sinemalara gelen yeni filmler:

    1️⃣ Minyonlar ve Canavarlar (Minions & Monsters)

    Minyonlar ve Canavarlar (Minions & Monsters) Tam Boyutta Gör
    Çılgın Hırsız (Despicable Me) serisiyle hayatımıza giren Minyonlar, sinemalardaki yolculuğunu yeni bir filmle sürdürüyor.

    Minyonlar ve Canavarlar, Minyonların Hollywood’u nasıl ele geçirdiğinin, film yıldızı olduklarının, her şeyi kaybettiklerinin, dünyaya canavarlar saldıklarının ve ardından yarattıkları kaosu durdurmak ve gezegeni kurtarmak için nasıl yeniden bir araya geldiklerinin hikâyesini anlatıyor.

    2️⃣ Otopsi (The Mortuary Assistan)

    Sinemada bu hafta (3 Temmuz 2026) Tam Boyutta Gör
    Aynı adlı korku oyunundan uyarlanan The Mortuary Assistant, özellikle korku tutkunları için bu haftanın öne çıkan filmi olacak.
    • Tür: Korku
    • Yönetmen: Jeremiah Kipp
    • Oyuncular: Willa Holland, Paul Sparks, John Adams

    Morg bilimi bölümünden mezun olan Rebecca Owens (Willa Holland), River Fields Morgu’nda gece vardiyasında bir işe başlar. Başlangıçta rutin görünen bu iş, kısa sürede onun dehşet verici doğaüstü güçlerle yüzleşmek zorunda kaldığı karanlık bir kâbusa dönüşür.

    3️⃣ Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok (Spider-Man: No Way Home)

    Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok (Spider-Man: No Way Home) Tam Boyutta Gör
    Bu ayın sonunda çıkacak yeni Örümcek-Adam filmi için heyecanlı bekleyiş sürerken, serinin son filmi kısa süreliğine yeniden sinemalara dönüyor.
    • Tür: Süper Kahraman, Aksiyon, Macera
    • Yönetmen: Jon Watts
    • Oyuncular: Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Marisa Tomei, Alfred Molina

    Spider-Man: No Way Home, kimliği açığa çıkan Örümcek-Adam'ın, bu konuda Doktor Strange'den yardım istemesiyle gelişen çetrefilli olayları konu ediniyor. Doktor Strange'in müdahalesi sırasında paralel evrenler arasındaki perde kalkınca, Örümcek-Adam'ın hem dostları hem de düşmanları bu dünyaya akın ediyor. No Way Home, üç farklı Örümcek-Adam'ı ilk kez aynı filmde buluşturmasıyla, seri için oldukça özel bir yere sahip.

    4️⃣ Dalga (The Wave)

     Dalga (The Wave) Tam Boyutta Gör
    Şili sinemasının önde gelen sinemacılarından Sebastián Lelio'nun (Gloria, Muhteşem Kadın) geçtiğimiz yıl Cannes'da gösterilen son filmi, ülkemizde bu hafta izleyici ile buluştu.
    • Tür: Drama, Müzikal
    • Yönetmen: Sebastián Lelio
    • Oyuncular: Daniela López, Avril Aurora, Lola Bravo

    Şili’de kadın hakları açısından bir dönüm noktası kabul edilen gerçek bir olaydan uyarlanan film, kampüste yıllardır süregelen taciz ve şiddet olaylarına karşı yükselen feminist harekete Julia'nın, kendi geçmişinde yaşadığı benzer travmayla boğuşurken kendini hareketin merkezinde bulmasını anlatıyor.

    5️⃣ Virginia Woolf'tan Gece & Gündüz (Virginia Woolf's Night & Day)

    Virginal Woolf's Night & Day Tam Boyutta Gör
    Virginia Woolf'un romanından uyarlanan Gece ve Gündüz, "romantik aşktan ve evlilikten kaçınmak için elinden gelen her şeyi yapan tutkulu bir astronom hakkında romantik olmayan bir komedi filmi" olarak tanımlanıyor.
    • Tür: Drama, Komedi
    • Yönetmen: Tina Gharavi
    • Oyuncular: Haley Bennett, Elyas M'Barek, Lily Allen, Jack Whitehall, Timothy Spall

    Londra, 1910. Toplumun kadınlar için çizdiği dar kalıplara meydan okuyan Katharine Hilbery, ailesinin uygun gördüğü evlilik planlarını reddederek gözünü yıldızlara çevirir. Astronomi tutkusu uğruna mücadele ederken, süfrajet hareketinin yükselen sesleri ve Cambridge hayali ona yeni bir dünyanın kapılarını aralar. Ancak hayatı, annesinin biyografi çalışmasına yardım eden idealist editör Ralph Denham ile tanışmasıyla bambaşka bir yöne evrilir.

    6️⃣ Ölünün Laneti

    Ölünün Laneti Tam Boyutta Gör
    Neredeyse her hafta yeni bir örneğini gördüğümüz "cinli" korku filmlerimize bu hafta bir yenisi daha ekleniyor.
    • Tür: Korku
    • Yönetmen: Aziz Özuysal
    • Oyuncular: Gürcan Koç, Mustafa Atalı, Aden Lina Tavaslı

    Film, morgda sahipsiz kaldığı için defnedilemeyen ve lanetli olduğuna inanılan bir cenazenin, yakınları tarafından teslim alınmasıyla başlayan sıra dışı olaylar silsilesini konu alıyor.

    7️⃣ Uyurgezer (Sleepwalker)

    Uyurgezer (Sleepwalker) Tam Boyutta Gör
    Bu hafta vizyona giren bir diğer korku filmi de Heroes dizisinden hatırladığımız Hayden Panettiere'in başrolünü üstlendiği Sleepwalker.
    • Tür: Korku, Gerilim
    • Yönetmen: Brandon Auman
    • Oyuncular: Hayden Panettiere, Justin Chatwin, Beverly D'Angelo, Mischa Barton

    Uyurgezer, kızının yaşamını yitirdiği ve eşinin ağır yaralanarak komaya girdiği bir trafik kazasının ardından derin bir yas sürecine giren Sarah'nın hikayesini merkezine alır. Bu olayın etkisiyle şiddetli uyurgezerlik sorunları yaşamaya başlayan Sarah'nın hayatında zamanla kâbuslar ve gerçeklik arasındaki sınır belirsizleşir. Geceleri kızı ve eşiyle ilgili çeşitli sanrılar gören kadın, akıl sağlığını koruyabilmek ve yaşadıklarının ardındaki gerçekleri öğrenebilmek adına bazı sırlarla yüzleşmek durumunda kalır.

    Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥

    Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında gösterime giren filmlerden bazıları bu hafta Google Play, Amazon Video ve iTunes gibi öde-izle (VoD) servislerine geliyor. Diğer yandan doğrudan VoD'ye yönelik olarak hazırlanan filmler de bu hafta öde-izle servislerinde yerini alıyor. Sinemaseverler bu filmleri istedikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecekler.

     1️⃣ Backrooms

    Backrooms Tam Boyutta Gör
    Genç bir içerik üreticisinin YouTube'da yayınladığı korku videolarıyla popüler hâle gelen Backrooms serisi, film uyarlamasıyla da epey ses getirdi. Gişede büyük başarı yakalayan filmin bu hafta öde-izle servislerine gelmesi bekleniyor.
    • Tür: Korku, Gerilim
    • Yönetmen: Kane Parsons
    • Oyuncular: Chiwetel Ejiofor, Finn Bennett, Lukita Maxwell, Renate Reinsve
    • Yayın Tarihi: 7 Temmuz

    Film, bir mobilya showroomunun bodrum katında keşfedilen gizemli kapının ardından başlayan karanlık bir yolculuğu merkezine alıyor. Bu kapı, karakterleri sonu görünmeyen, devasa ve yaşayan bir organizma gibi davranan odalar labirentine sürüklüyor.

    2️⃣ Lee Cronin'den Mumya (Lee Cronin's The Mummy)

    Lee Cronin'den Mumya (Lee Cronin's The Mummy) Tam Boyutta Gör
    Bu hafta öde-izle servislerine gelecek bir diğer filmi de "Lee Cronin'den Mumya" olacak. 
    • Tür: Korku
    • Yönetmen: Lee Cronin
    • Oyuncular: Jack Reynor, Laia Costa, Verónica Falcón, May Calamawy
    • Yayın Tarihi: 7 Temmuz

    Sekiz yıl önce kaybolan kızı esrarengiz şekilde geri dönen bir baba, kızının kadim bir Mısır mumyasının ruhunu taşıdığını fark eder. Bu şeytani ruh diğer çocuklarına da etki etmeye başlayınca, babanın ölümcül bir ritüel gerçekleştirmesi gerekiyor; bu onu bir canavara dönüştürecek olsa da.

    3️⃣ Amansız (The Furious)

    Amansız (The Furious) Tam Boyutta Gör
    Yüksek aksiyon dozu ve etkileyici dövüş sahneleriyle The Raid'e benzetilen Amansız'ın son yılların en iyi aksiyon filmlerinden olduğu söyleniyor.
    • Tür: Aksiyon, Gerilim, Suç
    • Yönetmen: Kenji Tanigaki
    • Oyuncular: Xie Miao, Joe Taslim, Yang Enyou, Jeeja Yanin, Brian Le
    • Yayın Tarihi: 7 Temmuz

    Eski bir özel kuvvet askeri, kayıp kızını kurtarmak için kuzey Myanmar'a sızar ve dolandırıcılık çeteleri ile organ kaçakçılarına karşı savaşarak suç patronuyla son bir hesaplaşmaya girer.

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