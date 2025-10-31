Giriş
    Sinemada bu hafta: Bugonia, Roofman, Chainsaw Man (31 Ekim 2025)

    Bu hafta sinema salonlarında altı film gösterime girerken, dijital platformlara da yeni filmler geliyor. İşte bu hafta sinemaseverleri bekleyen yeni filmler:             

    Bu hafta da hem sinema salonlarında hem de dijitalde sinemaseverleri yeni filmler bekliyor. Diğer yandan kısa süre önce gösterime giren filmler de yavaş yavaş öde-izle servislerine gelmeye devam ediyor.

    Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿

    Bu hafta sinemalarda sekiz yeni film gösterime girerken; Buz Devri serisinin ikinci filmi de yıllar sonra beyaz perdeye geri dönüyor. İşte bu hafta sinemalarda vizyona giren filmler:

    1️⃣ Bugonia

    Sinemada bu hafta: 31 Ekim 2025 Tam Boyutta Gör
    Alternatif sinemanın en sevilen yönetmenlerinden olan Yorgos Lanthimos'un (Dogtooth, Poor Things) yeni filmi Bugonia, bu hafta vizyona giriyor.
    • Tür: Komedi, Bilim-Kurgu
    • Yönetmen: Yorgos Lanthimos
    • Oyuncular: Emma Stone, Jesse Plemons, Alicia Silverstone

    Save the Green Planet! adlı Güney Kore filminin yeniden çevrimi olan Bugonia, komplo teorilerine inanan iki kişinin, dünyayı yok etmeye çalışan bir uzaylı olduğunu düşündükleri meşhur bir CEO’yu kaçırmasını konu alıyor.

    2️⃣ Çatıda Biri Var (Roofman)

    Çatıda Biri Var (Roofman) Tam Boyutta Gör
    Bu hafta vizyona giren bir diğer dikkat çekici film de oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Roofman olacak.
    • Tür: Drama, Suç
    • Yönetmen: Derek Cianfrance
    • Oyuncular: Channing Tatum, Kirsten Dunst, Peter Dinklage, Ben Mendelsohn, Juno Temple, Uzo Aduba, LaKeith Stanfield

    Gerçek bir hikâyeden uyarlanan film, soyduğu yerlere çatıdan girdiği için Çatıdaki Adam lakabını alan, kibar hırsız Jeffrey Manchester'ın hapisten kaçarak aylar boyunca bir oyuncak mağazasında saklanmasını ve bölgede adeta yeni bir hayata başlamasını konu ediniyor.

    3️⃣ Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc

    Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc Tam Boyutta Gör
    Popüler anime dizisi Chainsaw Man'in devamı niteliğindeki Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc, hem Japonya'da hem de ABD'de ilgiyle karşılanarak oldukça başarılı oldu.
    • Tür: Anime
    • Yönetmen: Tatsuya Yoshihara

    Bir zamanlar yakuzanın borçlarını kapatmaya çalışan Denji, ihanete uğrayıp öldürüldüğünde hayatı sonsuza dek değişir. Son anlarında, sevdiği şeytani köpeği Pochita onunla birleşir ve Denji, durdurulamaz Chainsaw Man’e dönüşür. Şimdi şeytanlar, avcılar ve gizli düşmanlarla örülü bir savaşın ortasında, gizemli bir kız olan Reze Denji’nin karşısına çıkar. Aşk ile hayatta kalma içgüdüsünün birbirine karıştığı bu yeni çatışma, Denji’nin en ölümcül sınavı olacaktır.

    4️⃣ Ziyaretçiler: Bölüm 2 (The Strangers: Chapter 2)

    Ziyaretçiler: Bölüm 2 (The Strangers: Chapter 2) Tam Boyutta Gör
    2008 yapımı korku filmi Ziyaretçiler (The Strangers), yıllar sonra bir devam filmine kavuşuyor.
    • Tür: Korku, Gizem
    • Yönetmen: Renny Harlin
    • Oyuncular: Madelaine Petsch, Ema Horvath, Matus Lajcak

    Maskeli üç yabancı tarafından saldırıya uğrayan ve erkek arkadaşını kaybeden Maya, şans eseri hayatta kalır. Gözlerini hastanede açan Maya, kurtulduğunu düşünürken, bu üç psikopat onun peşinde, başladıkları işi bitirmeye geliyordur.

    5️⃣ Alpha

    Alpha Tam Boyutta Gör
    Raw ve Titane gibi ödüllü filmlerin yönetmeni olan Julia Ducournau'nun imzasını taşıyan Alpha, bu yönüyle yılın merakla beklenen filmlerinden biriydi. Ancak ortaya çıkan sonuç beklendiği kadar iyi olmadı. Filme dair eleştiriler pek iç açıcı değil.
    • Tür: Drama
    • Yönetmen: Julia Ducournau
    • Oyuncular: Tahar Rahim, Golshifteh Farahani, Mélissa Boros

    Gece yarısı kolunda yeni bir dövmeyle eve dönen 13 yaşındaki Alpha, kısa sürede kasabada fısıltılara konu olur. Dövmesi durmaksızın kanarken, herkes onun insanları taşa çeviren gizemli bir hastalığa yakalandığını düşünür. Gerilimin tırmandığı kasabada Alpha, aslında kimsenin hayal bile edemeyeceği bir sırrın anahtarını taşımaktadır.

    6️⃣ Bağlantı Hatası

    Bağlantı Hatası Tam Boyutta Gör
    Bu hafta vizyona giren tek yerli film ise bir gençlik filmi olarak tanımlayabileceğimiz Bağlantı Hatası.
    • Tür: Drama, Gençlik
    • Yönetmen: Gökçen Usta
    • Oyuncular: Onur Tuna, Belçim Bilgin, Timur Acar, Asena Keskinci, Onur Tuna, Belçim Bilgin, Timur Acar

    Film, bir grup lise öğrencisinin sosyal medya aracılığıyla, uğradıkları zorbalıkla yüzleşme çabalarını ve bu süreçte dijital dünyanın karmaşık ve riskli yanlarıyla karşı karşıya kalmalarını konu alıyor.

    Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥

    Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında gösterime giren filmlerden bazıları bu hafta Google Play, Amazon Video ve iTunes gibi öde-izle (VoD) servislerine geliyor. Diğer yandan doğrudan VoD'ye yönelik olarak hazırlanan filmler de bu hafta öde-izle servislerinde yerini alıyor. Sinemaseverler bu filmleri istedikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecekler.

    1️⃣ Dövüş Efsanesi (The Smashing Machine)

    The Smashing Machine Tam Boyutta Gör
    Benny Safdie (Uncut Gems) imzalı The Smashing Machine'in başrolünde ünlü oyuncu Dwayne Johnson yer alıyor. Film, MMA ve UFC şampiyonu Mark Kerr'in hikâyesini analtıyor.
    • Tür: Drama, Biyografi
    • Yönetmen: Benny Safdie
    • Oyuncular: Dwayne Johnson, Emily Blunt, Bas Rutten
    • Yayın Tarihi: 4 Kasım

    İki kez UFC ağır sıklet turnuva şampiyonu ve World Vale Tudo Şampiyonu olan Mark Kerr, spor camiasında bir ikon olarak görülür. Kısa sürede kariyeri fırlama yaparken kişisel hayatında eşi ile olan inişli çıkışlı olan ilişkisi ve güreşçi olmanın getirdiği fiziksel zorluklarla hayatını bir arada tutmaya çalışan Kerr’in, zirvedeki yerini korumak için birçok şeyden fedakarlık etmesi gerekir.

    2️⃣  Siyah Telefon 2 (Black Phone 2)

    Siyah Telefon 2 (Black Phone 2) Tam Boyutta Gör
    17 Ekim'de vizyona giren Siyah Telefon 2, sinemalardaki yolculuğunu tamamladıktan sonra öde-izle servislerine geliyor.
    • Tür: Korku
    • Yönetmen: Scott Derrickson
    • Oyuncular: Ethan Hawke, Mason Thames, Madeleine McGraw

    Film, The Grabber’ın elinden kurtulan tek kişi olan genç Finn'in bu kez kardeşiyle birlikte aynı kabusu yaşamasını konu ediniyor. Dört yıl önce, 13 yaşındaki Fin, The Grabber'ı öldürerek kaçmış ve onun elinden kurtulan tek kişi olmayı başarmıştır. Ancak gerçek kötülük, ölümü aşarak geri döner ve telefon yeniden çalar. The Grabber, Fin'in peşine mezarın ötesinden düşerken, küçük kız kardeşi Gwen'i de tehdit eder. Artık 17 yaşında olan Fin, esaretten sonraki hayatıyla mücadele ederken, 15 yaşındaki Gwen rüyalarında siyah telefondan çağrılar almaya başlar.

