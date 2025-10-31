Sinemada bu hafta: Bugonia, Roofman, Chainsaw Man (31 Ekim 2025)

Bu hafta da hem sinema salonlarında hem de dijitalde sinemaseverleri yeni filmler bekliyor. Diğer yandan kısa süre önce gösterime giren filmler de yavaş yavaş öde-izle servislerine gelmeye devam ediyor.
Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿
Bu hafta sinemalarda sekiz yeni film gösterime girerken; Buz Devri serisinin ikinci filmi de yıllar sonra beyaz perdeye geri dönüyor. İşte bu hafta sinemalarda vizyona giren filmler:
1️⃣ Bugonia
- Tür: Komedi, Bilim-Kurgu
- Yönetmen: Yorgos Lanthimos
- Oyuncular: Emma Stone, Jesse Plemons, Alicia Silverstone
Save the Green Planet! adlı Güney Kore filminin yeniden çevrimi olan Bugonia, komplo teorilerine inanan iki kişinin, dünyayı yok etmeye çalışan bir uzaylı olduğunu düşündükleri meşhur bir CEO’yu kaçırmasını konu alıyor.
2️⃣ Çatıda Biri Var (Roofman)
- Tür: Drama, Suç
- Yönetmen: Derek Cianfrance
- Oyuncular: Channing Tatum, Kirsten Dunst, Peter Dinklage, Ben Mendelsohn, Juno Temple, Uzo Aduba, LaKeith Stanfield
Gerçek bir hikâyeden uyarlanan film, soyduğu yerlere çatıdan girdiği için Çatıdaki Adam lakabını alan, kibar hırsız Jeffrey Manchester'ın hapisten kaçarak aylar boyunca bir oyuncak mağazasında saklanmasını ve bölgede adeta yeni bir hayata başlamasını konu ediniyor.
3️⃣ Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
- Tür: Anime
- Yönetmen: Tatsuya Yoshihara
Bir zamanlar yakuzanın borçlarını kapatmaya çalışan Denji, ihanete uğrayıp öldürüldüğünde hayatı sonsuza dek değişir. Son anlarında, sevdiği şeytani köpeği Pochita onunla birleşir ve Denji, durdurulamaz Chainsaw Man’e dönüşür. Şimdi şeytanlar, avcılar ve gizli düşmanlarla örülü bir savaşın ortasında, gizemli bir kız olan Reze Denji’nin karşısına çıkar. Aşk ile hayatta kalma içgüdüsünün birbirine karıştığı bu yeni çatışma, Denji’nin en ölümcül sınavı olacaktır.
4️⃣ Ziyaretçiler: Bölüm 2 (The Strangers: Chapter 2)
Maskeli üç yabancı tarafından saldırıya uğrayan ve erkek arkadaşını kaybeden Maya, şans eseri hayatta kalır. Gözlerini hastanede açan Maya, kurtulduğunu düşünürken, bu üç psikopat onun peşinde, başladıkları işi bitirmeye geliyordur.
5️⃣ Alpha
- Tür: Drama
- Yönetmen: Julia Ducournau
- Oyuncular: Tahar Rahim, Golshifteh Farahani, Mélissa Boros
Gece yarısı kolunda yeni bir dövmeyle eve dönen 13 yaşındaki Alpha, kısa sürede kasabada fısıltılara konu olur. Dövmesi durmaksızın kanarken, herkes onun insanları taşa çeviren gizemli bir hastalığa yakalandığını düşünür. Gerilimin tırmandığı kasabada Alpha, aslında kimsenin hayal bile edemeyeceği bir sırrın anahtarını taşımaktadır.
6️⃣ Bağlantı Hatası
- Tür: Drama, Gençlik
- Yönetmen: Gökçen Usta
- Oyuncular: Onur Tuna, Belçim Bilgin, Timur Acar, Asena Keskinci, Onur Tuna, Belçim Bilgin, Timur Acar
Film, bir grup lise öğrencisinin sosyal medya aracılığıyla, uğradıkları zorbalıkla yüzleşme çabalarını ve bu süreçte dijital dünyanın karmaşık ve riskli yanlarıyla karşı karşıya kalmalarını konu alıyor.
Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥
Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında gösterime giren filmlerden bazıları bu hafta Google Play, Amazon Video ve iTunes gibi öde-izle (VoD) servislerine geliyor. Diğer yandan doğrudan VoD'ye yönelik olarak hazırlanan filmler de bu hafta öde-izle servislerinde yerini alıyor. Sinemaseverler bu filmleri istedikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecekler.
1️⃣ Dövüş Efsanesi (The Smashing Machine)
- Tür: Drama, Biyografi
- Yönetmen: Benny Safdie
- Oyuncular: Dwayne Johnson, Emily Blunt, Bas Rutten
- Yayın Tarihi: 4 Kasım
İki kez UFC ağır sıklet turnuva şampiyonu ve World Vale Tudo Şampiyonu olan Mark Kerr, spor camiasında bir ikon olarak görülür. Kısa sürede kariyeri fırlama yaparken kişisel hayatında eşi ile olan inişli çıkışlı olan ilişkisi ve güreşçi olmanın getirdiği fiziksel zorluklarla hayatını bir arada tutmaya çalışan Kerr’in, zirvedeki yerini korumak için birçok şeyden fedakarlık etmesi gerekir.
2️⃣ Siyah Telefon 2 (Black Phone 2)
- Tür: Korku
- Yönetmen: Scott Derrickson
- Oyuncular: Ethan Hawke, Mason Thames, Madeleine McGraw
Film, The Grabber’ın elinden kurtulan tek kişi olan genç Finn'in bu kez kardeşiyle birlikte aynı kabusu yaşamasını konu ediniyor. Dört yıl önce, 13 yaşındaki Fin, The Grabber'ı öldürerek kaçmış ve onun elinden kurtulan tek kişi olmayı başarmıştır. Ancak gerçek kötülük, ölümü aşarak geri döner ve telefon yeniden çalar. The Grabber, Fin'in peşine mezarın ötesinden düşerken, küçük kız kardeşi Gwen'i de tehdit eder. Artık 17 yaşında olan Fin, esaretten sonraki hayatıyla mücadele ederken, 15 yaşındaki Gwen rüyalarında siyah telefondan çağrılar almaya başlar.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
amazzon
kod
kod gönderir misiniz?
Kod kaldı mı 😁
Kod
kod alabilirmiyiz
güzel kampanya
kod alabilir miyiz?
Merhaba kod alabilir miyim?
silinsin lütfen...
kod pls
merhaba yorum yaptık , kodum gelmedi
kod alabilirmiyim varsa
kod alabilir miyim?
Merhabalar. umarım bugün kod alabilirim
selam kaldı mı :)
kod var mı
kod rica edebilirmiyim?
kod
kaptım