Sinemada bu hafta: Bugonia, Roofman, Chainsaw Man (31 Ekim 2025)

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Bu hafta da hem sinema salonlarında hem de dijitalde sinemaseverleri yeni filmler bekliyor. Diğer yandan kısa süre önce gösterime giren filmler de yavaş yavaş öde-izle servislerine gelmeye devam ediyor.

Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿

Bu hafta sinemalarda sekiz yeni film gösterime girerken; Buz Devri serisinin ikinci filmi de yıllar sonra beyaz perdeye geri dönüyor. İşte bu hafta sinemalarda vizyona giren filmler:

1️⃣ Bugonia

Tam Boyutta Gör Alternatif sinemanın en sevilen yönetmenlerinden olan Yorgos Lanthimos'un (Dogtooth, Poor Things) yeni filmi Bugonia, bu hafta vizyona giriyor.

Tür : Komedi, Bilim-Kurgu

: Komedi, Bilim-Kurgu Yönetmen : Yorgos Lanthimos

: Yorgos Lanthimos Oyuncular: Emma Stone, Jesse Plemons, Alicia Silverstone

Save the Green Planet! adlı Güney Kore filminin yeniden çevrimi olan Bugonia, komplo teorilerine inanan iki kişinin, dünyayı yok etmeye çalışan bir uzaylı olduğunu düşündükleri meşhur bir CEO’yu kaçırmasını konu alıyor.

2️⃣ Çatıda Biri Var (Roofman)

Tam Boyutta Gör Bu hafta vizyona giren bir diğer dikkat çekici film de oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Roofman olacak.

Tür : Drama, Suç

: Drama, Suç Yönetmen : Derek Cianfrance

: Derek Cianfrance Oyuncular: Channing Tatum, Kirsten Dunst, Peter Dinklage, Ben Mendelsohn, Juno Temple, Uzo Aduba, LaKeith Stanfield

Gerçek bir hikâyeden uyarlanan film, soyduğu yerlere çatıdan girdiği için Çatıdaki Adam lakabını alan, kibar hırsız Jeffrey Manchester'ın hapisten kaçarak aylar boyunca bir oyuncak mağazasında saklanmasını ve bölgede adeta yeni bir hayata başlamasını konu ediniyor.

3️⃣ Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc

Tam Boyutta Gör Popüler anime dizisi Chainsaw Man'in devamı niteliğindeki Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc, hem Japonya'da hem de ABD'de ilgiyle karşılanarak oldukça başarılı oldu.

Tür : Anime

: Anime Yönetmen: Tatsuya Yoshihara

Bir zamanlar yakuzanın borçlarını kapatmaya çalışan Denji, ihanete uğrayıp öldürüldüğünde hayatı sonsuza dek değişir. Son anlarında, sevdiği şeytani köpeği Pochita onunla birleşir ve Denji, durdurulamaz Chainsaw Man’e dönüşür. Şimdi şeytanlar, avcılar ve gizli düşmanlarla örülü bir savaşın ortasında, gizemli bir kız olan Reze Denji’nin karşısına çıkar. Aşk ile hayatta kalma içgüdüsünün birbirine karıştığı bu yeni çatışma, Denji’nin en ölümcül sınavı olacaktır.

4️⃣ Ziyaretçiler: Bölüm 2 (The Strangers: Chapter 2)

Tam Boyutta Gör 2008 yapımı korku filmi Ziyaretçiler (The Strangers), yıllar sonra bir devam filmine kavuşuyor.

Tür : Korku, Gizem

: Korku, Gizem Yönetmen : Renny Harlin

: Renny Harlin Oyuncular: Madelaine Petsch, Ema Horvath, Matus Lajcak

Maskeli üç yabancı tarafından saldırıya uğrayan ve erkek arkadaşını kaybeden Maya, şans eseri hayatta kalır. Gözlerini hastanede açan Maya, kurtulduğunu düşünürken, bu üç psikopat onun peşinde, başladıkları işi bitirmeye geliyordur.

5️⃣ Alpha

Tam Boyutta Gör Raw ve Titane gibi ödüllü filmlerin yönetmeni olan Julia Ducournau'nun imzasını taşıyan Alpha, bu yönüyle yılın merakla beklenen filmlerinden biriydi. Ancak ortaya çıkan sonuç beklendiği kadar iyi olmadı. Filme dair eleştiriler pek iç açıcı değil.

Tür : Drama

: Drama Yönetmen : Julia Ducournau

: Julia Ducournau Oyuncular: Tahar Rahim, Golshifteh Farahani, Mélissa Boros

Gece yarısı kolunda yeni bir dövmeyle eve dönen 13 yaşındaki Alpha, kısa sürede kasabada fısıltılara konu olur. Dövmesi durmaksızın kanarken, herkes onun insanları taşa çeviren gizemli bir hastalığa yakalandığını düşünür. Gerilimin tırmandığı kasabada Alpha, aslında kimsenin hayal bile edemeyeceği bir sırrın anahtarını taşımaktadır.

6️⃣ Bağlantı Hatası

Tam Boyutta Gör Bu hafta vizyona giren tek yerli film ise bir gençlik filmi olarak tanımlayabileceğimiz Bağlantı Hatası.

Tür : Drama, Gençlik

: Drama, Gençlik Yönetmen : Gökçen Usta

: Gökçen Usta Oyuncular: Onur Tuna, Belçim Bilgin, Timur Acar, Asena Keskinci, Onur Tuna, Belçim Bilgin, Timur Acar

Film, bir grup lise öğrencisinin sosyal medya aracılığıyla, uğradıkları zorbalıkla yüzleşme çabalarını ve bu süreçte dijital dünyanın karmaşık ve riskli yanlarıyla karşı karşıya kalmalarını konu alıyor.

Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥

Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında gösterime giren filmlerden bazıları bu hafta Google Play, Amazon Video ve iTunes gibi öde-izle (VoD) servislerine geliyor. Diğer yandan doğrudan VoD'ye yönelik olarak hazırlanan filmler de bu hafta öde-izle servislerinde yerini alıyor. Sinemaseverler bu filmleri istedikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecekler.

1️⃣ Dövüş Efsanesi (The Smashing Machine)

Tam Boyutta Gör Benny Safdie (Uncut Gems) imzalı The Smashing Machine'in başrolünde ünlü oyuncu Dwayne Johnson yer alıyor. Film, MMA ve UFC şampiyonu Mark Kerr'in hikâyesini analtıyor.

Tür : Drama, Biyografi

: Drama, Biyografi Yönetmen : Benny Safdie

: Benny Safdie Oyuncular : Dwayne Johnson, Emily Blunt, Bas Rutten

: Dwayne Johnson, Emily Blunt, Bas Rutten Yayın Tarihi: 4 Kasım

İki kez UFC ağır sıklet turnuva şampiyonu ve World Vale Tudo Şampiyonu olan Mark Kerr, spor camiasında bir ikon olarak görülür. Kısa sürede kariyeri fırlama yaparken kişisel hayatında eşi ile olan inişli çıkışlı olan ilişkisi ve güreşçi olmanın getirdiği fiziksel zorluklarla hayatını bir arada tutmaya çalışan Kerr’in, zirvedeki yerini korumak için birçok şeyden fedakarlık etmesi gerekir.

2️⃣ Siyah Telefon 2 (Black Phone 2)

Tam Boyutta Gör 17 Ekim'de vizyona giren Siyah Telefon 2, sinemalardaki yolculuğunu tamamladıktan sonra öde-izle servislerine geliyor.

Tür : Korku

: Korku Yönetmen : Scott Derrickson

: Scott Derrickson Oyuncular: Ethan Hawke, Mason Thames, Madeleine McGraw

Film, The Grabber’ın elinden kurtulan tek kişi olan genç Finn'in bu kez kardeşiyle birlikte aynı kabusu yaşamasını konu ediniyor. Dört yıl önce, 13 yaşındaki Fin, The Grabber'ı öldürerek kaçmış ve onun elinden kurtulan tek kişi olmayı başarmıştır. Ancak gerçek kötülük, ölümü aşarak geri döner ve telefon yeniden çalar. The Grabber, Fin'in peşine mezarın ötesinden düşerken, küçük kız kardeşi Gwen'i de tehdit eder. Artık 17 yaşında olan Fin, esaretten sonraki hayatıyla mücadele ederken, 15 yaşındaki Gwen rüyalarında siyah telefondan çağrılar almaya başlar.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: