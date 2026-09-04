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    Sinemada bu hafta: Saldırı, Mayday, La La Land (4 Eylül 2026)

    Bu hafta sinema salonlarında altı yeni film gösterime girerken, dijital platformlara da yeni filmler geliyor. İşte bu hafta sinemaseverleri bekleyen yeni filmler:        

    Bu hafta sinema salonlarında beş yeni film gösterime girerken, Oscar ödüllü La La Land de de yıllar sonra sinemalara dönüyor. Diğer yandan dijital platformlara ve öde-izle servislerine de yeni filmler geliyor.

    Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿

    Bu haftanın vizyon programında daha çok animasyon ve korku filmleri ön plana çıkıyor. Haftanın en dikkat çekici filmi ise özellikle ABD'de epey beğenilen The Invite. İşte bu hafta sinemalara gelen yeni filmler:

    1️⃣ Saldırı (Onslaught)

    Saldırı (Onslaught) Tam Boyutta Gör
    Godzilla x Kong ve You're Next gibi filmlerin yönetmeni olarak tanınan Adam Wingard, Onslaught ile korku-gerilim türüne geri dönüyor. Başrolde ise son dönemin yükselen yıldızlarından Adria Arjona var.
    • TürKorku, GerilimAksiyon
    • Yönetmen: Adam Wingard
    • Oyuncular: Adria Arjona, Rebecca Hall, Dan Stevens

    Adria Arjona filmde, çölde bir karavan parkında yaşayan ve ailesini beklenmedik bir tehditten korumak için mücadele etmek zorunda kalan bir ordu keskin nişancısı anneyi canlandırıyor. Karakterin hayatı; yakındaki bir askeri tesisten serbest bırakılan, genetiğiyle oynanmış süper askerlerden oluşan haydut bir birliğin bölgeye sızmasıyla altüst oluyor. Cockroach, Crybaby ve The Butcher adındaki bu durdurulamaz ölüm makinelerine karşı tek başına durmak zorunda kalan anne, ailesini korumak uğruna askeri yeteneklerini ve hayatta kalma içgüdülerini son sınırına kadar zorlayacak.

    2️⃣ Aşıklar Şehri (La La Land)

    La La Land Tam Boyutta Gör
    Çıktığı yılın en iyi filmlerinden olan ve altı Oscar kazanan La La Land, 10 yıl sonra sinemalara geri dönüyor.
    • Tür: Romantik, Drama, Müzikal
    • Yönetmen: Damien Chazelle
    • Oyuncular: Ryan Gosling, Emma Stone, Rosemarie DeWitt, J.K. Simmons

    Damien Chazelle imzalı La La Land, tesadüfen tanışan ve ikisi de imkânsıza yakın olan hayallerinin peşinden koşan jazz müzisyeni Sebastian ile oyuncu Mia'nın müzikle bezenmiş aşk hikâyesini anlatıyor.

    3️⃣ Doraemon: Yeni Nobita Ve Şeytanların Denizaltı Kalesi (Doraemon: Nobita and the New Castle of the Undersea Devil)

    Doraemon: Yeni Nobita Ve Şeytanların Denizaltı Kalesi (Doraemon: Nobita and the New Castle of the Undersea Devil) Tam Boyutta Gör
    Ünlü anime ve manga serisi Doraemon, bu hafta yeni filmiyle sinemaseverlerin karşısına çıkıyor.

    Nobita ve arkadaşları, okyanusun derinliklerinde gizemli bir sualtı kalesinin varlığını keşfeder. Doraemon’un teknolojik aletlerinin yardımıyla kaleye ulaşmak için denizin derinliklerine doğru yola çıkan ekip, kendilerini gizemler ve beklenmedik tehlikelerle dolu yeni bir maceranın içinde bulur.

    4️⃣ Azem 6: Mühür

    Azem 6: Mühür Tam Boyutta Gör
    Neredeyse her hafta yeni bir örneğini gördüğümüz "cinli" korku filmlerimize bu hafta bir yenisi daha ekleniyor.
    • Tür: Korku
    • Yönetmen: Özgür Akbaş
    • Oyuncular: Alessa Dilara Demircan, Reyhan İlhan, Şükran Çağman

    Film, geçmişinden kaçıp sakin bir hayat kurmaya çalışan Ceren'in, çocukluğunun geçtiği köye döndüğünde kendisini açıklanamayan olayların ortasında bulmasını anlatıyor.

    5️⃣ Dondurmacı (Ice Cream Man)

    Dondurmacı (Ice Cream Man) Tam Boyutta Gör
    Bu hafta vizyona giren bir diğer korku filmi de yurt dışında son derece kötü yorumlar alan Ice Cream Man.
    • Tür: Korku, Gerilim
    • Yönetmen: Eli Roth
    • Oyuncular: Ari Millen, Eli Roth, Charlie Zeltzer

    Huzurlu bir yaz günü, sakin bir kasaba. Gizemli bir dondurmacı ortaya çıkar ve çocuklara dondurma satmaya başlar. Bu dondurmaları yiyen çocuklar çok geçmeden bu sakin ve huzurlu kasabaya dehşeti yaşatacaktır.

    6️⃣ Çılgın Böcekler

    Çılgın Böcekler Tam Boyutta Gör
    Yapay zekâ ile yapılan animasyon filmi, bu hafta sinemalarda gösterime girerek sinemamızın geldiği noktayı başarıyla temsil ediyor.
    • Tür: Animasyon, AI Filmi
    • Yönetmen: Burak Kaan Şimşeker

    İki üniversiteli kızın evine düşen dört hamamböceği, kızlar ve komşuları olan iki genç sayesinde kısa sürede kampüs hayatına karışır. Ancak içlerinden birinin böcekleri satmaya kalkışması grubun güvenini bozar. Üstelik varlıklarını ortaya çıkarabilecek bir videonun yayılma ihtimali, ayrı düşen arkadaşları yeniden birlikte hareket etmeye zorlar.

    Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬

    Her hafta olduğu gibi bu hafta da sinemaların yanı sıra Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ gibi dijital platformlara da yeni filmler geliyor. İşte dijital tarafında bu haftanın öne çıkanları:

    1️⃣ Mayday

    Mayday Tam Boyutta Gör
    Bu hafta dijital platformlarda izleyici ile buluşacak filmlerin başında Apple yapımı Mayday geliyor. Komedi ile aksiyonu harmanlayan bu filmin başrollerinde Ryan Reynolds ve Kenneth Branagh var.
    • Tür: Komedi, Aksiyon
    • Yönetmen: Jonathan Goldstein & John Francis Daley
    • Oyuncular: Ryan Reynolds, Kenneth Branagh, Maria Bakalova, David Morse
    • Yayın Tarihi: 4 Eylül
    • Platform: Apple TV

    1987 yılında, Sovyet Rusya üzerinde gizli bir görevde olan bir Amerikan Hava Kuvvetleri pilotu, uçağı düşünce kendisini beklemediği bir maceranın içinde bulur. Hayatta kalmak için uçaktan fırlatma koltuğuyla atlamak zorunda kalan pilot, Rusya'nın ıssız doğasının ortasına düşer. Burada, eski bir KGB ajanı olan bir ahşap ustasıyla tanışır. İkili arasında zamanla bir dostluk gelişir ve eski ajan, Amerikalı pilotun düşman topraklarından kaçmasına yardım etmeyi kabul eder.

     

    Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥

    Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında gösterime giren filmlerden bazıları bu hafta Google Play, Amazon Video ve iTunes gibi öde-izle (VoD) servislerine geliyor. Diğer yandan doğrudan VoD'ye yönelik olarak hazırlanan filmler de bu hafta öde-izle servislerinde yerini alıyor. Sinemaseverler bu filmleri istedikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecekler.

    1️⃣ Sadece Bir Gece (One Night Only)

    Sadece Bir Gece (One Night Only) Tam Boyutta Gör
    Tek gecelik ilişkilerin tüm yılın sadece bir gününde serbest olduğu kurgusal bir New York’ta geçen film, aşk konusunda şanssız fakat romantizme hâlâ inanan iki yabancının bu özel günde tesadüfen tanışmasını anlatıyor.
    • Tür: Romantik, Komedi
    • Yönetmen: Will Gluck
    • Oyuncular: Monica Barbaro, Callum Turner, Maya Hawke
    • Yayın Tarihi: 8 Eylül

    Yeni terk edilmiş Owen ile romantizme hâlâ inanan Allie, şehirde basit bir kaçamaklardan fazlasını arayan belki de tek bekârlardır. Karşılaştıkları anda aralarında bir kıvılcım doğar; ancak yanlış anlaşılmalar ve beklenmedik yan maceralar gecelerini karmaşık hâle getirir ve onları sürekli birbirlerinden uzak tutar. Şehir boyunca hem birbirlerine doğru hem de birbirlerinden kaçarken, aslında aradıkları şeyin sandıklarından çok daha yakın olabileceğini fark edebilirler. 

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