Sinemada bu hafta: Saldırı, Mayday, La La Land (4 Eylül 2026)

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Bu hafta sinema salonlarında beş yeni film gösterime girerken, Oscar ödüllü La La Land de de yıllar sonra sinemalara dönüyor. Diğer yandan dijital platformlara ve öde-izle servislerine de yeni filmler geliyor.

Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿

Bu haftanın vizyon programında daha çok animasyon ve korku filmleri ön plana çıkıyor. Haftanın en dikkat çekici filmi ise özellikle ABD'de epey beğenilen The Invite. İşte bu hafta sinemalara gelen yeni filmler:

1️⃣ Saldırı (Onslaught)

Tam Boyutta Gör Godzilla x Kong ve You're Next gibi filmlerin yönetmeni olarak tanınan Adam Wingard, Onslaught ile korku-gerilim türüne geri dönüyor. Başrolde ise son dönemin yükselen yıldızlarından Adria Arjona var.

Tür : Korku, Gerilim, Aksiyon

: Korku, Gerilim, Aksiyon Yönetmen : Adam Wingard

: Adam Wingard Oyuncular: Adria Arjona, Rebecca Hall, Dan Stevens

Adria Arjona filmde, çölde bir karavan parkında yaşayan ve ailesini beklenmedik bir tehditten korumak için mücadele etmek zorunda kalan bir ordu keskin nişancısı anneyi canlandırıyor. Karakterin hayatı; yakındaki bir askeri tesisten serbest bırakılan, genetiğiyle oynanmış süper askerlerden oluşan haydut bir birliğin bölgeye sızmasıyla altüst oluyor. Cockroach, Crybaby ve The Butcher adındaki bu durdurulamaz ölüm makinelerine karşı tek başına durmak zorunda kalan anne, ailesini korumak uğruna askeri yeteneklerini ve hayatta kalma içgüdülerini son sınırına kadar zorlayacak.

2️⃣ Aşıklar Şehri (La La Land)

Tam Boyutta Gör Çıktığı yılın en iyi filmlerinden olan ve altı Oscar kazanan La La Land, 10 yıl sonra sinemalara geri dönüyor.

Tür : Romantik, Drama, Müzikal

: Romantik, Drama, Müzikal Yönetmen : Damien Chazelle

: Damien Chazelle Oyuncular: Ryan Gosling, Emma Stone, Rosemarie DeWitt, J.K. Simmons

Damien Chazelle imzalı La La Land, tesadüfen tanışan ve ikisi de imkânsıza yakın olan hayallerinin peşinden koşan jazz müzisyeni Sebastian ile oyuncu Mia'nın müzikle bezenmiş aşk hikâyesini anlatıyor.

3️⃣ Doraemon: Yeni Nobita Ve Şeytanların Denizaltı Kalesi (Doraemon: Nobita and the New Castle of the Undersea Devil)

Tam Boyutta Gör Ünlü anime ve manga serisi Doraemon, bu hafta yeni filmiyle sinemaseverlerin karşısına çıkıyor.

Tür : Animasyon, Macera, Fantastik

: Animasyon, Macera, Fantastik Yönetmen: Tetsuo Yajima

Nobita ve arkadaşları, okyanusun derinliklerinde gizemli bir sualtı kalesinin varlığını keşfeder. Doraemon’un teknolojik aletlerinin yardımıyla kaleye ulaşmak için denizin derinliklerine doğru yola çıkan ekip, kendilerini gizemler ve beklenmedik tehlikelerle dolu yeni bir maceranın içinde bulur.

4️⃣ Azem 6: Mühür

Tam Boyutta Gör Neredeyse her hafta yeni bir örneğini gördüğümüz "cinli" korku filmlerimize bu hafta bir yenisi daha ekleniyor.

Tür : Korku

: Korku Yönetmen : Özgür Akbaş

: Özgür Akbaş Oyuncular: Alessa Dilara Demircan, Reyhan İlhan, Şükran Çağman

Film, geçmişinden kaçıp sakin bir hayat kurmaya çalışan Ceren'in, çocukluğunun geçtiği köye döndüğünde kendisini açıklanamayan olayların ortasında bulmasını anlatıyor.

5️⃣ Dondurmacı (Ice Cream Man)

Tam Boyutta Gör Bu hafta vizyona giren bir diğer korku filmi de yurt dışında son derece kötü yorumlar alan Ice Cream Man.

Tür : Korku, Gerilim

: Korku, Gerilim Yönetmen : Eli Roth

: Eli Roth Oyuncular: Ari Millen, Eli Roth, Charlie Zeltzer

Huzurlu bir yaz günü, sakin bir kasaba. Gizemli bir dondurmacı ortaya çıkar ve çocuklara dondurma satmaya başlar. Bu dondurmaları yiyen çocuklar çok geçmeden bu sakin ve huzurlu kasabaya dehşeti yaşatacaktır.

6️⃣ Çılgın Böcekler

Tam Boyutta Gör Yapay zekâ ile yapılan animasyon filmi, bu hafta sinemalarda gösterime girerek sinemamızın geldiği noktayı başarıyla temsil ediyor.

Tür : Animasyon, AI Filmi

: Animasyon, AI Filmi Yönetmen: Burak Kaan Şimşeker

İki üniversiteli kızın evine düşen dört hamamböceği, kızlar ve komşuları olan iki genç sayesinde kısa sürede kampüs hayatına karışır. Ancak içlerinden birinin böcekleri satmaya kalkışması grubun güvenini bozar. Üstelik varlıklarını ortaya çıkarabilecek bir videonun yayılma ihtimali, ayrı düşen arkadaşları yeniden birlikte hareket etmeye zorlar.

Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬

Her hafta olduğu gibi bu hafta da sinemaların yanı sıra Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ gibi dijital platformlara da yeni filmler geliyor. İşte dijital tarafında bu haftanın öne çıkanları:

1️⃣ Mayday

Tam Boyutta Gör Bu hafta dijital platformlarda izleyici ile buluşacak filmlerin başında Apple yapımı Mayday geliyor. Komedi ile aksiyonu harmanlayan bu filmin başrollerinde Ryan Reynolds ve Kenneth Branagh var.

Tür: Komedi, Aksiyon

Komedi, Aksiyon Yönetmen : Jonathan Goldstein & John Francis Daley

: Jonathan Goldstein & John Francis Daley Oyuncular : Ryan Reynolds, Kenneth Branagh, Maria Bakalova, David Morse

: Ryan Reynolds, Kenneth Branagh, Maria Bakalova, David Morse Yayın Tarihi : 4 Eylül

: 4 Eylül Platform: Apple TV

1987 yılında, Sovyet Rusya üzerinde gizli bir görevde olan bir Amerikan Hava Kuvvetleri pilotu, uçağı düşünce kendisini beklemediği bir maceranın içinde bulur. Hayatta kalmak için uçaktan fırlatma koltuğuyla atlamak zorunda kalan pilot, Rusya'nın ıssız doğasının ortasına düşer. Burada, eski bir KGB ajanı olan bir ahşap ustasıyla tanışır. İkili arasında zamanla bir dostluk gelişir ve eski ajan, Amerikalı pilotun düşman topraklarından kaçmasına yardım etmeyi kabul eder.

Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥

Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında gösterime giren filmlerden bazıları bu hafta Google Play, Amazon Video ve iTunes gibi öde-izle (VoD) servislerine geliyor. Diğer yandan doğrudan VoD'ye yönelik olarak hazırlanan filmler de bu hafta öde-izle servislerinde yerini alıyor. Sinemaseverler bu filmleri istedikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecekler.

1️⃣ Sadece Bir Gece (One Night Only)

Tam Boyutta Gör Tek gecelik ilişkilerin tüm yılın sadece bir gününde serbest olduğu kurgusal bir New York’ta geçen film, aşk konusunda şanssız fakat romantizme hâlâ inanan iki yabancının bu özel günde tesadüfen tanışmasını anlatıyor.

Tür : Romantik, Komedi

: Romantik, Komedi Yönetmen : Will Gluck

: Will Gluck Oyuncular : Monica Barbaro, Callum Turner, Maya Hawke

: Monica Barbaro, Callum Turner, Maya Hawke Yayın Tarihi: 8 Eylül

Yeni terk edilmiş Owen ile romantizme hâlâ inanan Allie, şehirde basit bir kaçamaklardan fazlasını arayan belki de tek bekârlardır. Karşılaştıkları anda aralarında bir kıvılcım doğar; ancak yanlış anlaşılmalar ve beklenmedik yan maceralar gecelerini karmaşık hâle getirir ve onları sürekli birbirlerinden uzak tutar. Şehir boyunca hem birbirlerine doğru hem de birbirlerinden kaçarken, aslında aradıkları şeyin sandıklarından çok daha yakın olabileceğini fark edebilirler.

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