Sinemada bu hafta: Cinlerin Düğünü, Olası Aşklar, Vahşi At Dokuz (6 Kasım 2026)

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Bu hafta sinema salonlarında 10 yeni film gösterime girerken, dijital platformlara ve öde-izle servislerine de yeni filmler geliyor.

Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿

Bu hafta oldukça kalabalık bir vizyon programına sahip. Komediden korkuya, animasyondan belgesele pek çok farklı türde film bu hafta ülkemizde vizyona giriyor. Bu haftanın asıl yıldızı ise yılın en iyi filmleri arasında gösterilen Wild Horse Nine. İşte bu hafta sinemalara gelen yeni filmler:

1️⃣ Vahşi At Dokuz (Wild Horse Nine)

Tam Boyutta Gör In Bruges ve The Banshees of Inisherin gibi sevilen filmlere imza atan Martin McDonagh'ın yeni filmi Wild Horse Nine, bu yılın en beğenilen yapımları arasında yer alıyor.

Tür : Suç, Drama, Gerilim

: Suç, Drama, Gerilim Yönetmen : Martin McDonagh

: Martin McDonagh Oyuncular: Sam Rockwell, Steve Buscemi, Parker Posey, John Malkovich, Tom Waits

Wild Horse Nine, 1973'te Şili'de geçiyor ve kime güveneceklerini bilmedikleri zorlu bir göreve gönderilen iki CIA ajanına odaklanıyor. Film, iki ajanın Santiago'dan Easter Adası'na uzanan yolculuğunu konu alıyor. Başrollerde Sam Rockwell ve Steve Buscemi gibi iki başarılı oyuncu yer alıyor.

2️⃣ Cinlerin Düğünü

Tam Boyutta Gör Okul Tıraşı filmiyle adından söz ettiren Ferit Karahan, yine uluslararası festivallerde ses getiren bir filmle karşımızda. Gerek ulusal, gerekse yurt dışı festivallerde dikkat çekmeyi başaran Cin Düğünü, bu hafta çıkan en dikkat çekici yerli film.

Tür : Drama

: Drama Yönetmen : Ferit Karahan

: Ferit Karahan Oyuncular: Demet Özdemir, Kaan Yıldırım, İlhan Şen, Helim Kandemir, Sarp Bozkurt, Tuba Ünsal

Yıllar sonra kız kardeşlerinin düğünü için Anadolu’nun ücra bir köyünde yeniden bir araya gelen dört kardeş, geçmişin izlerini geride bıraktıklarını düşünür. Ancak düğün hazırlıkları ilerledikçe, yıllardır saklı kalan anılar ve kuşaktan kuşağa aktarılan aile sırları birer birer gün yüzüne çıkmaya başlar. Geçmişle hesaplaşmak zorunda kalan kardeşler, yalnızca bastırdıkları suçluluk duygularıyla değil, nesiller boyunca ailelerini etkisi altına alan karanlık ve görünmez bağlarla da yüzleşir.

3️⃣ Ramayana: Efsanenin Doğuşu (Ramayana: Rise Of A Legend)

Tam Boyutta Gör Hindistan sinemasında bugüne kadar çekilmiş en büyük bütçeli film olan Ramayana, 450 milyon dolara yaklaşan bütçesiyle dikkat çekiyor.

Tür : Fantastik, Macera, Aksiyon

: Fantastik, Macera, Aksiyon Yönetmen : Nitesh Tiwari

: Nitesh Tiwari Oyuncular: Ranbir Kapoor, Yash, Sai Pallavi

Tanrıların ve kralların çağında dünyaların kaderi belirsizliğini korumaktadır. Görev, fedakarlık ve doğrulukla bağlı bir prens olan Rama, kozmosu parçalayabilecek kadar güçlü, gurur ve intikamla hareket eden ölümsüz hükümdar Ravana ile yüzleşmek zorundadır.

4️⃣ Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması

Tür : Komedi

: Komedi Yönetmen : Murat Şeker

: Murat Şeker Oyuncular: Şevket Çoruh, Murat Akkoyunlu, Timur Acar, Didem Balçın, Hakan Bilgin

Yıllardır birlikte türlü belaların üstesinden gelen Çakallar ekibi, hayatlarında yeni bir düzen kurmaya çalışırken gizemli bir şekilde kaçırılır ve kendilerini Almanya yolunda, insan kaçakçılığı ağının tam ortasında bulur. Şerafettin Top Müller'in planları doğrultusunda başlayan bu absürt yolculukta Kayınço Gökhan, Köfte Necmi, Del Piero Hikmet, Fatma ve Hüseyin Abi, hem geçmişte yaşadıkları kırgınlıklarla yüzleşmek hem de farkında olmadan dahil oldukları uluslararası bir suç organizasyonunun içinde hayatta kalmak zorundadır. Bilmedikleri bir ülkede hayatta kalmaya çalışan ekip, Şerafettin'in annesi ve aynı zamanda insan kaçakçılığı çetesinin lideri Yenge'nin kurduğu karanlık düzenin içinde kendilerini beklenmedik olayların ortasında bulur.

5️⃣ Şapkalı Kedi (The Cat in the Hat)

Tam Boyutta Gör Küçük çocuklarılya birlikte sinemaya gitmek isteyen aileler için bu haftanın öne çıkan yapımı The Cat in the Hat olacak.

Tür : Animasyon, Aile, Macera

: Animasyon, Aile, Macera Yönetmen: Alessandro Carloni ve Erica Rivinoja

Tanımadığınız Şapkalı Kedi huzurlarınızda! Dr. Seuss’un büyülü ve oyunbaz geleneğinden doğan bu animasyon filmi, yaramazlık, sihir ve karmaşanın hüküm sürdüğü yepyeni ve destansı bir macera. Şapkasını taktığında en iyi yaptığı işi yapan Kedi (Murat Cemcir tarafından seslendiriliyor) çocuklara neşe saçıyor ve onları daha önce görmedikleri fantastik bir dünyaya götürüyor. Filmde kahramanımız, Hayal Gücü ve İlham Kurumu Enstitüsü için şimdiye kadarki en zorlu görevine atanıyor: Yeni bir kasabaya taşınan Gabby ve Sebastian adlı iki kardeşi neşelendirmek.

6️⃣ 7. Mihrak Zahir

Tam Boyutta Gör Neredeyse her hafta yeni bir örneğini gördüğümüz "cinli" korku filmlerimize bu hafta bir yenisi daha ekleniyor.

Tür : Korku

: Korku Yönetmen : Ogan Güntem

: Ogan Güntem Oyuncular: Hilal Yazıcı, Onur Aktaş, Elif Baysal

Film, gizemli bir hastanın sayıklamalarıyla yüzyıllardır mühürlü karanlık bir geçidin uyandığını fark eden bir nöropsikoloğun, ablasının şüpheli ölümünü araştırmak için döndüğü Kıbrıs'ta kadim ve ölümden de korkunç bir varlığın dünyaya geçişini engelleme mücadelesini konu ediniyor.

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7️⃣ Araknofobi: Kabus (Crawlers)

Tam Boyutta Gör Bu hafta vizyona giren bir diğer korku filmi de Crawlers olacak.

Tür : Korku, Gerilim

: Korku, Gerilim Yönetmen : Ángel Gómez Hernández

: Ángel Gómez Hernández Oyuncular: Matilda Lutz, Gregg Sulkin, Melina Matthews

Film, apartmanlarını basan ölümcül örümcek istilasına karşı hayatta kalma savaşı veren Paradiso Palms sakinlerinin, kurnaz bina yöneticisine güvenmek zorunda kalışıyla gelişen tehlikeli mücadeleyi konu ediniyor.

8️⃣ Gece Köpekleri

Tam Boyutta Gör Yerl filmlerin ağırlık olduğu bu haftanın son Türk filmi ise aksiyon türündeki Gece Köpekleri.

Tür : Aksiyon

: Aksiyon Yönetmen : Murat Yazıcı

: Murat Yazıcı Oyuncular: Gökhan Yıkılkan, Savaş Satış, Bilal Yakıcı

Film, üç arkadaşın giriştiği küçük bir soygunun, ufak bir hata yüzünden içinden çıkılmaz bir hale gelmesini konu ediniyor.

9️⃣ Orta Doğu'da Bir Zamanlar (Once Upon a Time in the Middle East)

Tam Boyutta Gör Film, Orta Doğu’da çalışan Çinli şef Xu Fu'nun, savaşın ortasında restoranına sığınan sivilleri ve sevdiklerini korumak için kendi hayatını riske atmasını anlatıyor.

Tür : Drama, Savaş

: Drama, Savaş Yönetmen : Muye Wen

: Muye Wen Oyuncular: Teng Shen, Qiming Jiang, Peter Daniel Adams

Ailesinin geçimini sağlamak ve borçlarını ödemek amacıyla yurt dışına giden Xu Fu, restoran müdürü Ma Junsheng ile birlikte zor durumdaki Dragon Restaurant’ı bölgenin gözde mekânlarından birine dönüştürür. Ancak bölgede patlak veren çatışmalar, kurdukları yeni hayatı altüst eder. Savaşın yıkımından kaçan insanların buraya sığınmasıyla restoranı işletme çabası, sivilleri hayatta tutma mücadelesine dönüşür.

🔟 George Michael: The Faith Tour

Tam Boyutta Gör Son dönemde sinemalarda çok daha sık görmeye başladığımız konser filmlerine bu hafta George Michael: Faith Tour da katılıyor.

Tür : Müzik, Belgesel

: Müzik, Belgesel Yönetmen: David Austin ve Andrew Morahan

Film, George Michael’ın Mayıs 1988’de Paris’teki Palais Omnisports de Paris-Bercy’de verdiği iki konser sırasında 14 kamerayla 35 mm filme kaydedilen görüntülerden oluşturuldu. Yıllar sonra yeniden bulunan kayıtlar restore edilip remaster edilerek sanatçının Faith dönemindeki sahne performansını ve ilk solo turnesinin atmosferini günümüze taşıyor. Konser filminin açılışında ayrıca Mary McCartney’nin yönettiği Finding Faith adlı kısa film yer alıyor. 1986-1988 dönemine ait yeni keşfedilen ses kayıtları ve görüntülerden hazırlanan bölüm, George Michael’ın kariyerindeki bu önemli döneme daha kişisel bir bakış sunuyor.

Kasım ayında başlayacak dikkat çekici 10 dizi 1 hf. önce eklendi

Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬

Her hafta olduğu gibi bu hafta da sinemaların yanı sıra Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ gibi dijital platformlara da yeni filmler geliyor. İşte dijital tarafında bu haftanın öne çıkanları:

1️⃣ Olası Aşklar (Possible Love)

Tam Boyutta Gör Netflix'te Kasım ayının öne çıkan filmi Güney Kore yapımı Olası Aşklar olacak. Burning'in yönetmeni olarak tanınan Lee Chang-dong'un çektiği film, övgülerle karşılandığı Venedik Film Festivali'nden iki ödülle dönmeyi başardı.

Tür : Drama

: Drama Yönetmen : Lee Chang-dong

: Lee Chang-dong Oyuncular : Jeon Do-yeon, Sul Kyung-gu, Zo In-sung, Cho Yeo-jeong

: Jeon Do-yeon, Sul Kyung-gu, Zo In-sung, Cho Yeo-jeong Yayın Tarihi : 6 Kasım

: 6 Kasım Platform: Netflix

İşsiz kalan bir adamla karısının yolları bir belgesel yönetmeni ve onun eşiyle kesişince gizli kalmış tutkularıyla yüz yüze gelirler.

Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥

Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında gösterime giren filmlerden bazıları bu hafta Google Play, Amazon Video ve iTunes gibi öde-izle (VoD) servislerine geliyor. Diğer yandan doğrudan VoD'ye yönelik olarak hazırlanan filmler de bu hafta öde-izle servislerinde yerini alıyor. Sinemaseverler bu filmleri istedikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecekler.

1️⃣ Musk

Tam Boyutta Gör Oscar ödüllü belgeselci Alex Gibney'nin çektiği tartışmalı Elon Musk belgeseli bu hafta dijitale geliyor.

Tür : Alex Gibney

: Alex Gibney Yönetmen : Lance Oppenheim

: Lance Oppenheim Yayın Tarihi: 6 Kasım

Elon Musk'ın izni olmadan çekilen belgesel, giderek daha güçlü hâle gelen Musk'a dair pek de hoş olmayan gerçekleri gözler önüne seriyor.

2️⃣ Vahşinin Kalbi (Heart of the Beast)

Tam Boyutta Gör Ünlü oyuncu Brad Pitt'in başrolünü üstlendiği Heart of the Beast, vahşi doğada hayatta kalmaya çalışan eski bir askere odaklanıyor.

Tür : Macera, Gerilim, Drama

: Macera, Gerilim, Drama Yönetmen : David Ayer

: David Ayer Oyuncular : Brad Pitt, J.K. Simmons

: Brad Pitt, J.K. Simmons Yayın Tarihi: 10 Kasım

Özel Kuvvetler subayı James Belmont, içinde bulunduğu uçağın Alaska'nın zorlu coğrafyasına düşmesi sonucu hayatta kalma mücadelesinin içine atılır. Yanında sadece eğitimli savaş köpeği Odin bulunan Belmont, dondurucu soğuklar, vahşi doğa şartları ve sınırlı kaynaklarla karşı karşıya kalır. Medeniyetten tamamen uzakta mahsur kalan ikili, bir yandan bölgenin çetin iklim koşullarına ve yırtıcılara karşı direnirken, diğer yandan da aralarındaki bağı ve askeri hayatta kalma becerilerini kullanarak kurtulmanın bir yolunu arar.

3️⃣ Diğer Anne (Other Mommy)

Tam Boyutta Gör Kısa süre önce vizyona giren korku filmi Other Mommy, bu hafta öde-izle servislerinde yerini alacak.

Tür : Korku

: Korku Yönetmen : Rob Savage

: Rob Savage Oyuncular : Jessica Chastain, Jay Duplass, Dichen Lachman

: Jessica Chastain, Jay Duplass, Dichen Lachman Yayın Tarihi: 10 Kasım

Sekiz yaşındaki Bela, anne ve babasının evliliğindeki sorunların gölgesinde büyürken odasında gizemli bir varlıkla karşılaşır. “Other Mommy” adını verdiği bu varlık, annesine şaşırtıcı derecede benzemekte ve Bela ile yakınlık kurmaya çalışmaktadır. Başlangıçta yalnızca Bela’nın gördüğü bu esrarengiz varlık, zamanla aile üzerindeki etkisini artırır. Evde yaşanan olaylar giderek daha tehditkâr bir hâl alırken Bela, kendisini ve ailesini ele geçirmeye çalışan doğaüstü güce karşı koymak zorunda kalır. Film, Josh Malerman’ın Incidents Around the House adlı romanından uyarlandı.

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