Sinemada bu hafta: Son Ev, Hayvan Çiftliği, Ziyaretçiler 3 (7 Ağustos 2026)

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Bu hafta sinema salonlarında altı yeni film gösterime girerken, dijital platformlara ve öde-izle servislerine de yeni filmler geliyor.

Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿

Diğer filmler The Odyssey ve Spider-Man: Brand New Day gibi iki dev rakiple yüzleşmek istemediği için bu hafta da vizyon programında öyle çok büyük yapımlar yok. Ancak korku hayranları ve küçük çocuklarıyla sinemaya gitmek isteyenler için bu hafta programında şans verilebilecek yapımlar var. İşte bu hafta sinemalara gelen yeni filmler:

1️⃣ Ziyaretçiler: Hesaplaşma (The Strangers: Chapter 3)

Tam Boyutta Gör Bu hafta vizyona giren filmlerin başında korku türündeki The Strangers: Chapter 3 geliyor. Seri bu filmle final yapıyor.

Tür : Korku

: Korku Yönetmen : Renny Harlin

: Renny Harlin Oyuncular: Madelaine Petsch, Hannah Galway, Ema Horvath, Gabriel Basso

Serinin üçüncü ve final filminde; Maya'nın, onu hayatının kabusuna sürükleyen maskeli katillerle son kez yüzleşmesi gerekiyor. Korkutucu bir sonla birbirine bağlanan Maya ve Yabancılar, kaçınılmaz ve acımasız bir çarpışma rotasına kilitlenmiş durumda; bu hesaplaşma, artık birbirlerine hiç de yabancı olmadıklarını kanıtlıyor.

2️⃣ Karanlıktan Gelen (Nightborn)

Tam Boyutta Gör Bu hafta vizyona giren bir diğer korku-gerilim filmi de Finlandiya-İngiltere ortak yapımı Karanlıktan Gelen.

Tür : Korku, Gerilim

: Korku, Gerilim Yönetmen : Hanna Bergholm

: Hanna Bergholm Oyuncular: Seidi Haarla, Rupert Grint, Pamela Tola

Kusursuz bir aile kurma hayaliyle Saga ve İngiliz eşi Jon, Saga’nın çocukluğunun büyük bir bölümünü geçirdiği, Finlandiya ormanlarının derinliklerindeki ıssız eve taşınır. Ancak bebekleri doğar doğmaz, çevresindekilerin tüm telkinlerine rağmen Saga, oğlunda korkunç bir terslik olduğunu hisseder. Evlilikleri çatırdamaya başlarken Jon, eşine destek olmaya çalışır; fakat yeni doğanlarıyla ilgili dehşet verici gerçeği yalnızca Saga sezmektedir.

3️⃣ Keloğlan ve Hayvan Dostları

Tam Boyutta Gör Küçük çocuklarıyla birlikte sinemaya gitmek isteyen aileler için bu hafta sinemalara iki yeni film geliyor. Bunlardan ilki yerli bir yapım olan Keloğlan ve Hayvan Dostları.

Tür : Animasyon

: Animasyon Yönetmen: Buğra Kekik

Köyünde düzenlenen Balkabağı Festivali esnasında gökyüzünden düşen sıra dışı bir ışığa tanık olan Keloğlan, aynı olayı fark eden Hayvanlar Şatosu sakinleri Tombik Tekir ve Civciv ile birlikte ormanda bir araştırma yapar. Bu araştırma sonucunda, yolunu kaybetmiş olan gökyüzü sakini Yıldız Çocuk ile karşılaşırlar. Ancak Yıldız Çocuk’un sahip olduğu özel güçleri kendi kötü amaçları için ele geçirmek isteyen Azmar Dede ve yardımcıları da onun peşindedir. Keloğlan, Homur, Tombik Tekir ve Civciv; bu gizemli yeni dostlarını Azmar Dede'den korumak ve onu güvenli bir şekilde evine geri ulaştırmak adına tehlikeli bir yolculuğa çıkarlar.

4️⃣ Hayvan Çiftliği (Animal Farm)

Tam Boyutta Gör Bu hafta vizyona giren ikinci animasyon filmi ise George Orwell'in aynı adlı eserinden uyarlanan Hayvan Çiftliği. Yalnız bu filmin Orwell'in politik hikâyesini alıp komik bir çocuk filmine çevirmesinin izleyiciler tarafından pek hoş karşılanmadığını söyleyelim.

Tür : Animasyon, Komedi, Macera

: Animasyon, Komedi, Macera Yönetmen: Andy Serkis

George Orwell’in aynı isimli politik hicvinden uyarlanan animasyon, baskıcı insan yönetimine karşı eşitlik ve özgürlük talebiyle ayaklanan çiftlik hayvanlarının hikayesini konu alıyor. Hayvanların daha adil bir dünya kurma umuduyla başlattığı bu isyan, gücün tek bir grupta toplanmasıyla zamanla kendi otoriter rejimini yaratır.

5️⃣ Kozalak Devri

Tam Boyutta Gör Bu hafta vizyon programında yerli bir film daha bulunuyor: Komedi türündeki Kozalak Devri.

Tür : Komedi

: Komedi Yönetmen : Özcan Başoğul

: Özcan Başoğul Oyuncular: İzzet Başoğul, Özcan Başoğul, Rıdvan Kevrek

Film, köklü bir siyasi geçmişe sahip bir aileden geldiği yalanını uyduran İzzet'in, belediye başkanlığı hayaliyle yola çıkıp köy muhtarlığı seçimlerinde yaşadığı olayları konu ediniyor.

6️⃣ Şeytandan Satılık (For Sale by Exorcist)

Tam Boyutta Gör Bu haftanın son yapımı ise korku ve komediyi aynı filmde buluşturan Şeytandan Satılık.

Tür : Korku, Komedi

: Korku, Komedi Yönetmen : Melissa LaMartina

: Melissa LaMartina Oyuncular: Helenmary Ball, Julian Ball, Emily Classen

Film, perili evleri temizleyip satan bir emlakçı ve şeytan çıkarıcı olan Susan Price'ın, kendi hayalindeki eve yerleşmek üzereyken geçmişte evlerinden tahliye ettiği ruhların bir araya gelerek ondan intikam almaya çalışmasını konu ediniyor.

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Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬

Her hafta olduğu gibi bu hafta da sinemaların yanı sıra Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ gibi dijital platformlara da yeni filmler geliyor. İşte dijital tarafında bu haftanın öne çıkanları:

1️⃣ Son Ev (The Last House)

Tam Boyutta Gör Bu hafta Netflix'te izleyici ile buluşacak filmlerin başında konusuyla merak uyandıran Son Ev geliyor.

Tür : Gerilim, Gizem, Aksiyon

: Gerilim, Gizem, Aksiyon Yönetmen : Louis Leterrier

: Louis Leterrier Oyuncular : Greta Lee, Wagner Moura, Riley Chung

: Greta Lee, Wagner Moura, Riley Chung Yayın Tarihi : 7 Ağustos

: 7 Ağustos Platform: Netflix

Dört kişilik bir aile aniden evlerinde mahsur kalır ve hiçbir çıkış yolu bulamazlar. Kaynakları hızla tükenirken, aile bireyleri kendilerini tutsak eden ve giderek yaklaşan gizemli tehdide karşı hayatta kalmak için el ele vermelidir.

Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥

Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında gösterime giren filmlerden bazıları bu hafta Google Play, Amazon Video ve iTunes gibi öde-izle (VoD) servislerine geliyor. Diğer yandan doğrudan VoD'ye yönelik olarak hazırlanan filmler de bu hafta öde-izle servislerinde yerini alıyor. Sinemaseverler bu filmleri istedikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecekler.

1️⃣ Minyonlar ve Canavarlar (Minions & Monsters)

Tam Boyutta Gör 3 Temmuz'da sinemalarda gösterime giren Minyonlar ve Canavarlar filmi bu hafta öde-izle servislerine geliyor.

Tür : Animasyon, Komedi, Macera

: Animasyon, Komedi, Macera Yönetmen : Pierre Coffin

: Pierre Coffin Yayın Tarihi: 11 Ağustos

Minyonlar ve Canavarlar, Minyonların Hollywood’u nasıl ele geçirdiğinin, film yıldızı olduklarının, her şeyi kaybettiklerinin, dünyaya canavarlar saldıklarının ve ardından yarattıkları kaosu durdurmak ve gezegeni kurtarmak için nasıl yeniden bir araya geldiklerinin hikâyesini anlatıyor.

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