Sinemada bu hafta: Frankenstein, Predator: Badlands, Kral Şakir (7 Kasım 2025)

Bu hafta da hem sinema salonlarında hem de dijitalde sinemaseverleri yeni filmler bekliyor. Diğer yandan kısa süre önce gösterime giren filmler de yavaş yavaş öde-izle servislerine gelmeye devam ediyor.

Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿

Bu hafta sinemalarda altı yeni film gösterime giriyor. Haftanın öne çıkan filmi Predator: Badlands olurken, bu haftanın vizyon programında yerli filmler öne çıkıyor. de İşte bu hafta sinemalarda vizyona giren filmler:

1️⃣ Predator: Vahşi Topraklar (Predator: Badlands)

Tam Boyutta Gör 2022 yapımı Prey ile Predator serisine yeni bir soluk getiren Dan Trachtenberg, Predator: Badlands ile bu evrende geçen hikâyeler anlatmaya devam ediyor.

Tür : Korku, Bilim-Kurgu

: Korku, Bilim-Kurgu Y önetmen : Dan Trachtenberg

: Dan Trachtenberg Oyuncular: Elle Fanning

Normalde avcı olarak gördüğümüz Predator, bu kez av hâline geliyor. Film, kendi medeniyeti tarafından dışlanan genç Predator Dek'in, ölümcül bir gezegende kısıtlı imkânlarla hayatta kalmaya çalışmasını konu alıyor. Bu mücadele sırasında ona yardım eden ise sentetik bir android (Elle Fanning) oluyor.

2️⃣ Kral Şakir: Dünyalar Karıştı

Tam Boyutta Gör Kral Şakir serisinin bu yeni filminde Şakir ve arkadaşları farklı boyutlara uzanan bir maceraya atılıyor. Film, boyutlar arası bu macera sırasında farklı animasyon stilleri arasında da geçiş yaparak çizgi-romanlardan video oyunlara pek çok farklı türe göz kırpıyor.

Tür : Animasyon, Aile, Macera

: Animasyon, Aile, Macera Yönetmen: Haluk Can Dizdaroğlu, Berk Tokay

Şehir dışından gelen Şakir ve ailesi, şehirdeki garip bir durumu fark ederler: Herkes hipnoz altındadır ve belirli bir yöne doğru hareket etmektedir. Mirket ile birlikte, müziğin etkisini kontrol eden serverların izini sürerler. Bu süreçte lunapark, metro istasyonu ve Yerebatan Sarnıcı gibi farklı mekanlarda ve başka boyutlarda mücadele verirler.

3️⃣ Sahibinden Rahmet

Tam Boyutta Gör Bu hafta gösterime giren yerli filmlerin başında, Başka Sinema dağıtımıyla gösterime iren Sahibinden Rahmet geliyor.

Tür : Drama

: Drama Y önetmen : Emre Sert, Gözde Yetişkin

: Emre Sert, Gözde Yetişkin Oyuncular: Cem Yiğit Üzümoğlu, Aslı İnandık, Sarp Akkaya, Ozan Çelik

Anadolu’nun ortasındaki yoksul bir köye, bir gece aniden gökten meteor parçaları saçılır. Yüksek meblağlara satılan bu taşlardan en büyüğünü hiçbir şeyi olmayan ama hiçbir şeye de ihtiyaç duymayan İrfan bulur ve bir anda köyün ilgi odağı haline gelir. Taşı daha pahalıya satmak umuduyla Amerikalıları beklerken, köylülerin baskısı ve beklentileri arasında, daha önce hiç eksikliğini hissetmediği şeylerin yoksunluğuna kapılır. Biraz daha fazlasını istedikçe, elindekileri de birer birer kaybetmeye başlar.

4️⃣ Bi Umut

Tam Boyutta Gör Bu hafta gösterime giren bir diğer yerli film de Arzum Onan ve Fikret Kuşkan gibi isimlerin rol aldığı Bi Umut. Film, gerçek bir hayat hikâyesini ekrana taşıyor.

Tür : Drama, Aile

: Drama, Aile Y önetmen : Gökhan Arı

: Gökhan Arı Oyuncular: Hülya Duyar, Arzum Onan, Fikret Kuşkan, Hayat Van Eck, Yüsra Geyik, Celal Öztürk

Antalya’da zor bir hayat süren Gülsüm Kabadayı, iki çocuğuyla birlikte geçimini sağlamak için temizlik işleri yapmaktadır. Bir gün, kimsesiz bir genç olan Umut, bir trafik kazasında ağır yaralanır. Gülsüm, hastanede tanıştığı Umut’a annelik yapmaya karar verir. Doktorların “Bir ay yaşaması imkansız” dediği Umut, Gülsüm’ün sevgisiyle hayata tutunur. Aralarındaki bağ, her ikisinin de hayatını değiştiren bir yolculuğa çıkar. Gülsüm, sadece kendi çocuklarına değil, Umut’a da umut ve annelik verir, sevgiyle dolu yeni bir aile kurar.

5️⃣ Canavarcıklar (Stitch Head)

Tam Boyutta Gör Küçük çocuklarıyla birlikte sinemaya gidecek aileler içni haftanın öne çıkan filmi Kral Şakir olsa da tek seçenek o olmayacak. Hollywood yapımı Canavarcıklar da bu hatta gösterime girecek.

Tür : Animasyon, Aile, Komedi

: Animasyon, Aile, Komedi Yönetmen: Steve Hudson

Gizemli bir kasabanın tepesinde, garip deneylerle dolu Gudubetler Şatosu yükselir. Şatonun çılgın profesörü durmadan yeni yaratıklar yapar, ama onun ilk eseri Dikiş Kafa hepsini gizli tutmakla görevlidir. Kasabalıların yaratıklardan korktuğunu bilen Dikiş Kafa, herkesi saklamak için elinden geleni yapar — ta ki bir gün, kasabaya tuhaf bir sirkin gelmesiyle her şey değişene kadar. Sirkin sahibi Fulbert Ucubebulucu yeni bir yıldız aramaktadır… ve Dikiş Kafa'yla tanıştığında aradığını bulduğunu düşünür!

6️⃣ Ölüm Oyunu (Last Night at Terrace Lanes)

Tam Boyutta Gör Korku ve komedi türlerini harmanlayan Ölüm Oyunu, korku hayranları için bu haftanın tek seçeneği. Ancak filme dair yorumların oldukça kötü olduğunu söylememiz gerek.

Tür : Korku, Komedi

: Korku, Komedi Y önetmen : Jamie Nash

: Jamie Nash Oyuncular: Francesca Capaldi, Mia Rae Roberts, Ken Arnold

Kan susamış bir tarikat, kapanış gecesinde bir bowling salonunu istila ettiğinde, berbat bir randevuda olan bir lise öğrencisi, çılgın katillere karşı koyabilmek için hayatta kalma uzmanı babasıyla güçlerini birleştirmek zorunda kalır.

Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬

Her hafta olduğu gibi bu hafta da sinemaların yanı sıra Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ gibi dijital platformlara da yeni filmler geliyor. İşte dijital tarafında bu haftanın öne çıkanları:

1️⃣ Frankenstein

Tam Boyutta Gör Başarılı yönetmen Guillermo del Toro'nun (Pan's Labyrinth, The Shape of Water) yıllardır hayata geçirmeye çalıştığı Frankenstein, bu klasik hikâyeye yeni bir yorum getiriyor.

Tür : Drama, Bilim-kurgu

: Drama, Bilim-kurgu Yönetmen : Guillermo del Toro

: Guillermo del Toro Oyuncular : Oscar Isaac, Mia Goth, Jacob Elordi, Christoph Waltz

: Oscar Isaac, Mia Goth, Jacob Elordi, Christoph Waltz Yayın Tarihi : 7 Kasım

: 7 Kasım Platform: Netflix

Film, dahi ama kibirli bir bilim insanı olan Dr. Frankenstein'ın, ölümden dönüşü mümkün kılan bir deneyle “yaratık” diye adlandırılan bir canlıyı hayata geçirmesiyle başlıyor. Ancak bu yaratım, hem yaratıcının hem de var ettiği canlının yıkımına dönüşüyor.

Tam Boyutta Gör Amazon Prime Video'da bu haftanın öne çıkan filmi ise komedi türündeki Playdate olacak.

Tür : Komedi, Aksiyon

: Komedi, Aksiyon Yönetmen : Luke Greenfield

: Luke Greenfield Oyuncular : Kevin James, Alan Richtson, Isla Fisher, Sarah Chalke

: Kevin James, Alan Richtson, Isla Fisher, Sarah Chalke Yayın Tarihi : 12 Kasım

: 12 Kasım Platform: Amazon Prime Video

İşinden kovulan Brian, yıllar sonra evde kalıp çocuklarıyla zaman geçirmek zorunda kalmıştır. Kendisi gibi evde oturan bir diğer babayla vakit geçirmeye başlayınca, işler yavaş yavaş çığırından çıkmaya başlar.

Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥

Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında gösterime giren filmlerden bazıları bu hafta Google Play, Amazon Video ve iTunes gibi öde-izle (VoD) servislerine geliyor. Diğer yandan doğrudan VoD'ye yönelik olarak hazırlanan filmler de bu hafta öde-izle servislerinde yerini alıyor. Sinemaseverler bu filmleri istedikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecekler.

1️⃣ Çatıda Biri Var (Roofman)

Tam Boyutta Gör Ülkemizde geçtiğimiz hafta vizyona giren Çatıda Biri Var, daha şimdiden öde-izle platformlarına eliyor. Film, oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

Tür : Drama, Suç

: Drama, Suç Yönetmen : Derek Cianfrance

: Derek Cianfrance Oyuncular : Channing Tatum, Kirsten Dunst, Peter Dinklage, Ben Mendelsohn, Juno Temple, Uzo Aduba, LaKeith Stanfield

: Channing Tatum, Kirsten Dunst, Peter Dinklage, Ben Mendelsohn, Juno Temple, Uzo Aduba, LaKeith Stanfield Yayın Tarihi: 11 Kasım

Gerçek bir hikâyeden uyarlanan film, soyduğu yerlere çatıdan girdiği için Çatıdaki Adam lakabını alan, kibar hırsız Jeffrey Manchester'ın hapisten kaçarak aylar boyunca bir oyuncak mağazasında saklanmasını ve bölgede adeta yeni bir hayata başlamasını konu ediniyor.

