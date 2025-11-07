Sinemada bu hafta: Frankenstein, Predator: Badlands, Kral Şakir (7 Kasım 2025)

Bu hafta da hem sinema salonlarında hem de dijitalde sinemaseverleri yeni filmler bekliyor. Diğer yandan kısa süre önce gösterime giren filmler de yavaş yavaş öde-izle servislerine gelmeye devam ediyor.
Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿
Bu hafta sinemalarda altı yeni film gösterime giriyor. Haftanın öne çıkan filmi Predator: Badlands olurken, bu haftanın vizyon programında yerli filmler öne çıkıyor. de İşte bu hafta sinemalarda vizyona giren filmler:
1️⃣ Predator: Vahşi Topraklar (Predator: Badlands)
- Tür: Korku, Bilim-Kurgu
- Yönetmen: Dan Trachtenberg
- Oyuncular: Elle Fanning
Normalde avcı olarak gördüğümüz Predator, bu kez av hâline geliyor. Film, kendi medeniyeti tarafından dışlanan genç Predator Dek'in, ölümcül bir gezegende kısıtlı imkânlarla hayatta kalmaya çalışmasını konu alıyor. Bu mücadele sırasında ona yardım eden ise sentetik bir android (Elle Fanning) oluyor.
2️⃣ Kral Şakir: Dünyalar Karıştı
Şehir dışından gelen Şakir ve ailesi, şehirdeki garip bir durumu fark ederler: Herkes hipnoz altındadır ve belirli bir yöne doğru hareket etmektedir. Mirket ile birlikte, müziğin etkisini kontrol eden serverların izini sürerler. Bu süreçte lunapark, metro istasyonu ve Yerebatan Sarnıcı gibi farklı mekanlarda ve başka boyutlarda mücadele verirler.
3️⃣ Sahibinden Rahmet
- Tür: Drama
- Yönetmen: Emre Sert, Gözde Yetişkin
- Oyuncular: Cem Yiğit Üzümoğlu, Aslı İnandık, Sarp Akkaya, Ozan Çelik
Anadolu’nun ortasındaki yoksul bir köye, bir gece aniden gökten meteor parçaları saçılır. Yüksek meblağlara satılan bu taşlardan en büyüğünü hiçbir şeyi olmayan ama hiçbir şeye de ihtiyaç duymayan İrfan bulur ve bir anda köyün ilgi odağı haline gelir. Taşı daha pahalıya satmak umuduyla Amerikalıları beklerken, köylülerin baskısı ve beklentileri arasında, daha önce hiç eksikliğini hissetmediği şeylerin yoksunluğuna kapılır. Biraz daha fazlasını istedikçe, elindekileri de birer birer kaybetmeye başlar.
4️⃣ Bi Umut
- Tür: Drama, Aile
- Yönetmen: Gökhan Arı
- Oyuncular: Hülya Duyar, Arzum Onan, Fikret Kuşkan, Hayat Van Eck, Yüsra Geyik, Celal Öztürk
Antalya’da zor bir hayat süren Gülsüm Kabadayı, iki çocuğuyla birlikte geçimini sağlamak için temizlik işleri yapmaktadır. Bir gün, kimsesiz bir genç olan Umut, bir trafik kazasında ağır yaralanır. Gülsüm, hastanede tanıştığı Umut’a annelik yapmaya karar verir. Doktorların “Bir ay yaşaması imkansız” dediği Umut, Gülsüm’ün sevgisiyle hayata tutunur. Aralarındaki bağ, her ikisinin de hayatını değiştiren bir yolculuğa çıkar. Gülsüm, sadece kendi çocuklarına değil, Umut’a da umut ve annelik verir, sevgiyle dolu yeni bir aile kurar.
5️⃣ Canavarcıklar (Stitch Head)
- Tür: Animasyon, Aile, Komedi
- Yönetmen: Steve Hudson
Gizemli bir kasabanın tepesinde, garip deneylerle dolu Gudubetler Şatosu yükselir. Şatonun çılgın profesörü durmadan yeni yaratıklar yapar, ama onun ilk eseri Dikiş Kafa hepsini gizli tutmakla görevlidir. Kasabalıların yaratıklardan korktuğunu bilen Dikiş Kafa, herkesi saklamak için elinden geleni yapar — ta ki bir gün, kasabaya tuhaf bir sirkin gelmesiyle her şey değişene kadar. Sirkin sahibi Fulbert Ucubebulucu yeni bir yıldız aramaktadır… ve Dikiş Kafa'yla tanıştığında aradığını bulduğunu düşünür!
6️⃣ Ölüm Oyunu (Last Night at Terrace Lanes)
- Tür: Korku, Komedi
- Yönetmen: Jamie Nash
- Oyuncular: Francesca Capaldi, Mia Rae Roberts, Ken Arnold
Kan susamış bir tarikat, kapanış gecesinde bir bowling salonunu istila ettiğinde, berbat bir randevuda olan bir lise öğrencisi, çılgın katillere karşı koyabilmek için hayatta kalma uzmanı babasıyla güçlerini birleştirmek zorunda kalır.
Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬
Her hafta olduğu gibi bu hafta da sinemaların yanı sıra Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ gibi dijital platformlara da yeni filmler geliyor. İşte dijital tarafında bu haftanın öne çıkanları:
1️⃣ Frankenstein
- Tür: Drama, Bilim-kurgu
- Yönetmen: Guillermo del Toro
- Oyuncular: Oscar Isaac, Mia Goth, Jacob Elordi, Christoph Waltz
- Yayın Tarihi: 7 Kasım
- Platform: Netflix
Film, dahi ama kibirli bir bilim insanı olan Dr. Frankenstein'ın, ölümden dönüşü mümkün kılan bir deneyle “yaratık” diye adlandırılan bir canlıyı hayata geçirmesiyle başlıyor. Ancak bu yaratım, hem yaratıcının hem de var ettiği canlının yıkımına dönüşüyor.
2️⃣ Playdate
- Tür: Komedi, Aksiyon
- Yönetmen: Luke Greenfield
- Oyuncular: Kevin James, Alan Richtson, Isla Fisher, Sarah Chalke
- Yayın Tarihi: 12 Kasım
- Platform: Amazon Prime Video
İşinden kovulan Brian, yıllar sonra evde kalıp çocuklarıyla zaman geçirmek zorunda kalmıştır. Kendisi gibi evde oturan bir diğer babayla vakit geçirmeye başlayınca, işler yavaş yavaş çığırından çıkmaya başlar.
Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥
Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında gösterime giren filmlerden bazıları bu hafta Google Play, Amazon Video ve iTunes gibi öde-izle (VoD) servislerine geliyor. Diğer yandan doğrudan VoD'ye yönelik olarak hazırlanan filmler de bu hafta öde-izle servislerinde yerini alıyor. Sinemaseverler bu filmleri istedikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecekler.
1️⃣ Çatıda Biri Var (Roofman)
- Tür: Drama, Suç
- Yönetmen: Derek Cianfrance
- Oyuncular: Channing Tatum, Kirsten Dunst, Peter Dinklage, Ben Mendelsohn, Juno Temple, Uzo Aduba, LaKeith Stanfield
- Yayın Tarihi: 11 Kasım
- Yayın Tarihi: 11 Kasım

Gerçek bir hikâyeden uyarlanan film, soyduğu yerlere çatıdan girdiği için Çatıdaki Adam lakabını alan, kibar hırsız Jeffrey Manchester'ın hapisten kaçarak aylar boyunca bir oyuncak mağazasında saklanmasını ve bölgede adeta yeni bir hayata başlamasını konu ediniyor.