Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Sinemada bu hafta: Weapons, Freakier Friday, Duvara Karşı (8 Ağustos 2025)

    Bu hafta sinemalarda yedi yeni film gösterime girerken, dijital platformlara ve öde-izle servislerine de yeni filmler geliyor. İşte bu hafta sinemaseverleri bekleyen yeni filmler:

    Bu hafta da hem sinema salonlarında hem de dijitalde sinemaseverleri yeni filmler bekliyor. Diğer yandan kısa süre önce gösterime giren filmler de yavaş yavaş öde-izle servislerine gelmeye devam ediyor.

    Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿

    Bu hafta sinemalarda yedi yeni film gösterime girerken, Duvara Karşı ve Düğün Dernek de yıllar sonra beyaz perdeye geri dönüyor. Bu haftanın en çok konuşulan filmi, eleştirmenler tarafından övgülere boğulan korku filmi Silahlar (Weapons) olacak gibi görünüyor. Onun yanı sıra, Freaky Friday'in yıllar sonra gelen devam filmi de bu hafta gösterime giriyor. İşte bu hafta sinemalarda vizyona giren filmler:

    1️⃣ Silahlar (Weapons)

    Silahlar (Weapons) Tam Boyutta Gör
    Barbarian filmiyle dikkat çeken Zach Cregger'ın yeni filmi Weapons, bu yılın en dikkat çekici korku filmleri arasında yer alıyor. Eleştirmenler tarafından övgülere boğulan filmin Rotten Tomatoes puanı %96..
    • Tür: Korku, Gizem
    • Yönetmen: Zach Cregger
    • Oyuncular: Josh Brolin, Julia Garner, Benedict Wong, Alden Ehrenreich

    Maybrook adlı kasabada, aynı sınıftaki tüm çocuklar -bir çocuk hariç- bir gece aniden kaybolur. Bu gizemli olayın ardından kasaba halkı, neyle karşı karşıya olduklarını anlamaya çalışır. Bu sırada çocukların genç öğretmeni, açıklayamadığı şeyler yaşamaya başlar.

    2️⃣ Daha Çılgın Cuma (Freakier Friday)

    Daha Çılgın Cuma (Freakier Friday) Tam Boyutta Gör
    2000'lerin popüler komedi filmlerinden olan Çılgın Cuma (Freaky Friday), 22 yıl sonra yeni bir devam filmine kavuşuyor. Başrollerde yine Lindsay Lohan ve Jamie Lee Curtis var.
    • Tür: Komedi
    • Yönetmen: Nisha Ganatra
    • Oyuncular: Jamie Lee Curtis, Lindsay Lohan, Julia Butters

    Daha Çılgın Cuma, artık kendi ailesini kurmuş olan Anna ile annesi Tess'in, yıllar sonra bir kez daha aynı sürprizle karşılaşmasını konu ediniyor. İlk filmde yaşadıkları sıra dışı kimlik değişiminin ardından, hikâye bu kez Anna’nın kendi kızı ve üvey kızıyla birlikte bambaşka bir hayat kurmaya çalışmasıyla devam ediyor. İki ailenin birleşme sürecinde karşılaştıkları zorluklarla baş etmeye çalışırken, Tess ve Anna bir kez daha kaderin sürprizlerine hazırlıksız yakalanıyor.

    3️⃣ Göze Göz (Eye for an Eye)

    Göze Göz (Eye for an Eye) Tam Boyutta Gör
    Türkiye'de bu hafta gösterime giren bir diğer korku filmi de Eye for an Eye olacak.
    • Tür: Korku
    • Yönetmen: Colin Tilley
    • Oyuncular: Whitney Peak, Finn Bennett, Golda Rosheuvel

    New York’taki ailesinin ani ölümüyle derin bir yasın içine düşen Anna, Florida’ya büyükannesinin yanına taşınır. Yeni bir hayata tutunmaya çalışırken, kasabadaki gençlerle yakınlaşır. Ancak bir gece tanık olduğu korkunç bir şiddet olayı, Anna’yı içinden çıkılmaz bir kabusun tam ortasına sürükler. Artık kaçacak yeri kalmamıştır.

    4️⃣ Kaptan Pengu ve Arkadaşları 5

    Kaptan Pengu ve Arkadaşları 5 Tam Boyutta Gör
    Çocuklarıyla birlikte sinemaya gitmek isteyen aileler için bu haftanın öne çıkan yapımı ise Kaptan Pengu ve Arkadaşları 5 olacak. 
    • Tür: Animasyon, Macera
    • Yönetmen: Ali Karaçam

    Kaptan Pengu ve Arkadaşları serisinin beşinci filminde Kaptan Pengu ve ekip, Profesör Alfa adlı bir bilim insanı tarafından kaçırılan arkadaşları Yozo’yu kurtarmak için buzları eriten bir maceraya atılıyor.

    5️⃣ Kayıp Detaylar

    Kayıp Detaylar Tam Boyutta Gör
    Bu hafta gösterime giren bir diğer yerli film de suç türündeki Kayıp Detaylar olacak.
    • Tür: Suç, Drama
    • Yönetmenler: Mehmet Arda Çevikbaş ve Devrim Baran Yıldız
    • Oyuncular: Mehmet Arda Çevikbaş, Hatice Ercan, Yüksel Abalı, Pınar Yılmaz

    Alzheimer hastası polis memuru Özgün Tekin, kızını bir trafik kazasında kaybettikten sonra polis kimliğinin, hastalığının ve geçmişinin sırtına yüklemiş olduğu zorluklar ile başa çıkmaya çalışır.

    6️⃣ Duvara Karşı (Gegen die Wand)

    Duvara Karşı (Gegen die Wand) Tam Boyutta Gör
    Fatih Akın'ın Berlin Film Festivali’nden Altın Ayı kazanan Duvara Karşı filmi, çıkışından 21 yıl sonra sinemalara geri dönüyor.
    • Tür: Drama
    • Yönetmen: Fatih Akın
    • Oyuncular: Sibel Kekilli, Birol Ünel, Güven Kıraç, Meltem Cumbul

    Film, hayatlarının en mutsuz dönemlerinden geçen Cahit ve Sibel'in bir hastane odasında tanışması sonrası yaşananları konu alıyor. Geçmişin üzerine temiz bir sayfa açmak isteyen ikili, birbirlerini hiçbir şeye zorlamayacakları bir mantık evliliğine imza atarlar. Ancak birlikte vakit geçirmeye başladıkça Cahit'in Sibel'e olan duyguları bir aşka dönüşür. Sıkı aile kısıtlamalarından kurtulma niyetiyle intihara meyilli genç bir kadının, kırk yaşındaki bir bağımlıyla çıkar amaçlı bir evlilik yapması, kıskançlıkla dolu bir aşk patlamasına yol açar.

    7️⃣ Düğün Dernek

    Düğün Dernek Tam Boyutta Gör
    Bu hafta sinemalara dönen bir diğer film de Ahmet Kural ve Murat Cemcir iş birliğinden çıkan en başarılı işlerden biri olan Düğün Dernek olacak.
    • Tür: Komedi
    • Yönetmen: Selçuk Aydemir
    • Oyuncular: Ahmet Kural, Murat Cemcir, Rasim Öztekin, Devrim Yakut, Barış Yıldız, Şinasi Yurtsever

    Sivas'ta düğün gelenekleri ağır, İsmail'de imkan dardır, ama ne gam! Can yoldaşları ile tüm Sivas seferber edilecektir. Fikret ve Çetin gelinlik ve düğün salonu peşine düşerken, Saffet'in payına da düğünün sanatçısını bulmak düşer. Bir tüp kamyonu, bir deve ve tek oğlunun mürüvvetini görmekten başka her şeye gözünü kapatabilen bir kayınvalide! Üzerine Letonya'dan yola çıkan bir grup "kız tarafı"! Çekilen silahlar ve atılan dayaklar filmin kahkaha dozunu hiç düşürmüyor. Nefes kesen maceranın mizah sosu hiç eksilmiyor! 'Bu düğün ya gerçekleşecek ya gerçekleşecek! Vazgeçmek yok!'

    8️⃣ Dört Kadın Bir Yalan (Sick Girl)K

    Dört Kadın Bir Yalan (Sick Girl) Tam Boyutta Gör
    Komedi ve dram türlerini harmanlayan Dört Kadın Bir Yalan'ın başrolünde The Vampire Diaries dizisiyle tanınan Nina Dobrev yer alıyor.
    • Tür: Komedi, Drama
    • Yönetmen: Jennifer Cram
    • Oyuncular: Nina Dobrev, Sherry Cola, Stephanie Koenig, Hayley Magnus

    Wren, Laurel, Cece ve Jill çocukluktan beri çok iyi arkadaşlardır, ancak büyümenin getirdiği sorumluluklar onları ayırmaya başlamıştır. Wren, eski dostlarına ayak uyduramayarak, gelişim ve sorumluluk aşamalarında neredeyse durma noktasında kalmıştır. Çocukluk arkadaşları, bir doğum günü kutlamasına hep birlikte katılırlar. Ergenlikten bir türlü kurtulamayan Wren, içkiyi fazla kaçırmanın etkisi ve biraz da dikkat çekmek için, arkadaşlarına altından kalkamayacağı bir yalan söyler. Wren, hatasını hemen anlasa da yalanından bir türlü geri dönmeyi başaramaz.

    9️⃣ Kulyas 2: Zikr-i Ayin

    Kulyas 2: Zikr-i Ayin Tam Boyutta Gör
    Neredeyse her hafta yeni bir örneğini gördüğümüz cinli korku filmlerine bu hafta bir yenisi daha ekleniyor.
    • Tür: Korku
    • Yönetmen: Yunus Şevik
    • Oyuncular: Seda Başayvaz, Can Yavuz, Cihan Yıldız

    Sevdiği adamı geri kazanmak için büyücüye giden Helen, yasaklı büyüler yapar. Ancak bilmediği kutsal bir soy bağı vardır ve bu büyüler, nesiller boyunca süregelen Kulyas Cinlerinin lanetini yeniden uyandırır. Artık cinlerin boyut kapısı açılmıştır. Sevdiği adam felaketlerle karşılaşırken, Helen kendisini korkunç olayların içinde bulur. Soyuna ve kendisine bulaşan lanetten kurtulmak için Kars’taki dergâha giden Helen, burada Mustafa Hoca ve Yavuz ile birlikte cinlerle mücadeleye girer. Yasak bir aşk, kanlı büyüler ve cin ayinleriyle karanlık sırlar açığa çıkar. Helen’in kurtuluşu ancak büyük bir bedelle mümkündür.

    Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬

    Bu hafta dijital platformlarda izleyici ile buluşacak filmlerin başında Netflix'in yetişkinlere yönelik animasyon filmi Fixed geliyor. İşte bu hafta dijital platformlarda yayınlanacak kayda değer filmler:

    1️⃣ Son Bir Macera (Fixed)

    Fixed Tam Boyutta Gör
    Fixed bir animasyon filmi olsa da kesinlikle çocuklara uygun bir film değil. Aksine tamamen yetişkinere yönelik olarak hazırlanmış müstehcen bir komedi filmi.
    • Tür: Animasyon, Komedi
    • Yönetmen: Genndy Tartakovsky
    • Seslendirme: Idris Elba, Kathryn Hahn, Adam Devine, Fred Armisen
    • Yayın Tarihi: 13 Ağustos
    • Platform: Netflix

    Yetişkinlere yönelik bu müstehcen komedide kısırlaştırılacağını öğrenen bir köpek, kısırlaştırılmadan önceki son 24 saatini dolu dolu yaşamak için dostlarıyla birlikte çılgınca bir maceraya atılıyor.

    2️⃣ Asrın Elmas Soygunu (Stolen: Heist of the Century)

    Stolen: Heist of the Century Tam Boyutta Gör
    Bu hafta Netflix'te izleyici ile buluşacak bir diğer dikkat çekici yapım da tarihin en büyük soygunlarından birine odaklanan Asrın Elmas Soygunu belgeseli.
    • Tür: Animasyon, Komedi
    • Yönetmen: Genndy Tartakovsky
    • Seslendirme: Idris Elba, Kathryn Hahn, Adam Devine, Fred Armisen
    • Yayın Tarihi: 8 Ağustos
    • Platform: Netflix

    Antwerp, 2003. Bir hırsız çetesi girilmesi imkânsız olan Elmas Merkezi'ni soyar. Peki dünyanın bu en büyük soygunlarından birinin arkasında kim vardı ve bunu nasıl başardılar?

    Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥

    Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında gösterime giren filmlerden bazıları bu hafta Google Play, Amazon Video ve iTunes gibi öde-izle (VoD) servislerine geliyor. Diğer yandan doğrudan VoD'ye yönelik olarak hazırlanan filmler de bu hafta öde-izle servislerinde yerini alıyor. Sinemaseverler bu filmleri istedikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecekler.

    1️⃣ Eddington

    Eddington Tam Boyutta Gör
    Hereditary ve Midsommar gibi dikkat çekici iki filme imza atan Ari Aster'ın yeni filmi Eddington, ülkemizde gösterime girmeden VOD platformlarına geliyor.
    • Tür: Kara Komed, Western
    • Yönetmen: Ari Aster
    • Oyuncular:  Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Emma Stone, Luke Grimes, Deirdre O'Connell, Micheal Ward, Austin Butler
    • Yayın Tarihi: 12 Ağustos

    Film, Covid-19 salgını sırasında, New Mexico’nun küçük bir kasabasında geçiyor. Hikâye, kasabanın şerifi Joe Cross (Joaquin Phoenix) ile belediye başkanı Ted Garcia (Pedro Pascal) arasındaki çekişmeli bir belediye başkanlığı seçiminin etrafında dönüyor. Pandemi kaynaklı karantina ve maske zorunluluğu gibi dönemin politik ve sosyal çalkantıları, kasabada komşuları birbirine düşüren bir kaos ortamı yaratıyor. Los Angeles’a giderken benzini biten Lindsay ve Marc adlı bir çiftin kasabaya sığınmasıyla başlayan hikâye, sıcak bir karşılama sonrası karanlık bir kabusa dönüşüyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Battlefield 6 yüzbinleri kuyruğa soktu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ismail murat aydın monster boot tuşu ford transit 190 p teknik özellikleri sarımsak limon kullananların yorumları linea 1.3 multijet hangi yağ kullanılır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    General Mobile GM24 PRO
    General Mobile GM24 PRO
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI CYBORG 15
    MSI CYBORG 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum