Sinemada bu hafta: Mortal Kombat 2, The Punisher, Portekiz Aşkı (8 Mayıs 2026)

Bu hafta sinema salonlarında yedi yeni film gösterime girerken, Kill Bill de yıllar sonra yeni bir kurguyla sinemalara geri dönüyor. Diğer yandan dijital platformlara ve öde-izle servislerine de yeni filmler geliyor.

Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿

Bu hafta vizyona giren filmlerin başında Mortal Kombat 2 geliyor. Onun yanı sıra gerek drama, gerekse komedi ve gerilim gibi türlerde yeni işler izleyicileri bekliyor. İşte bu hafta sinemalara gelen yeni filmler:

1️⃣ Mortal Kombat 2

Tam Boyutta Gör 2021 yapımı Mortal Kombat'ın devam filmi, bu hafta vizyona giren filmlerin başında geliyor.

Tür : Dövüş, Fantastik, Aksiyon

: Dövüş, Fantastik, Aksiyon Yönetmen : Simon McQuoid

: Simon McQuoid Oyuncular: Hiroyuki Sanada, Karl Urban, Lewis Tan, Tadanobu Asano

İlk filmin ana ekibinin geri döndüğü devam filminde ekibe bu kez The Boys dizisinin yıldızı Karl Urban da katılıyor. Urban, oyunlardan tanıdığımız Johnny Cage karakterine hayat veriyor. Film, Johnny Cage’in de aralarına katılmasıyla bu kez Dünya Âlemi’nin, varlığını tehdit eden Shao Kahn ile kuralsız ve kanlı bir savaşta karşı karşıya gelmesini konu alıyor.

2️⃣ Kremlin'in Büyücüsü (The Wizard of the Kremlin)

Tam Boyutta Gör Vladimir Putin'in Rusya'da güç devşirmeye başladığı döneme odaklanan filmde Putin'i ünlü oyuncu Jude Law canlandırıyor.

Tür : Politik Gerilim, Drama

: Politik Gerilim, Drama Yönetmen : Olivier Assayas

: Olivier Assayas Oyuncular: Paul Dano, Jude Law, Alicia Vikander, Jeffrey Wright

1990’larda geçen film, Sovyetler Birliği’nin çöküşünden sonra ortaya çıkan ve propagandayla ayakta duran karanlık Rus rejiminin işe aldığı TV yapımcısı Vadim Baranov’a (Paul Dano) odaklanıyor. Kamuoyundaki algıyı manipüle etmek için yalan ile gerçek arasındaki çizgiyi bulanıklaştıran Baranov, toplumda sahte bir imaj yaratılmasının arkasındaki beyin hâline geliyor. Özgür ruhlu Ksneia (Vikander) ona oynadığı tehlikeli oyunun sonuçları olduğunu gösterince, Baranov’un kişisel meseleleriyle de uğraşması gerekiyor.

3️⃣ Fünye (Fuze)

Tam Boyutta Gör Aksiyon meraklıları için bu haftanın öne çıkan filmi, yönetmeni ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Fünye (Fuze) olacak.

Tür : Aksiyon, Gerilim, Suç

: Aksiyon, Gerilim, Suç Yönetmen : David Mackenzie

: David Mackenzie Oyuncular: Sam Worthington, Aaron Taylor-Johnson, Gugu Mbatha-Raw

Londra'nın merkezindeki hareketli bir inşaat alanında, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bir bomba bulunur. Ordu ve polis ekipleri, zamana karşı yarışarak bölgede geniş çaplı bir tahliye operasyonu başlatır.

4️⃣ Kill Bill: Mevzunun Tamamı (Kill Bill: The Whole Bloody Affair)

Tam Boyutta Gör Kill Bill: Mevzunun Tamamı, daha önce iki parça hâlinde sunulan hikâyeyi, sansürsüz bir destan olarak tek filmde bir araya getiriyor.

Tür : Suç, Aksiyon, Drama

: Suç, Aksiyon, Drama Yönetmen : Quentin Tarantino

: Quentin Tarantino Oyuncular: Uma Thurman, Lucy Liu, David Carradine, Daryl Hannah, Michael Madsen

Yönetmenin tam da hayal ettiği vizyonla sunulan bu kurgu, daha önce hiç gün yüzüne çıkmamış yepyeni bir anime sekansını da içeriyor. Bugüne dek nadiren bütün halinde gösterilen bu başyapıt, şimdi orijinal sinema deneyimine sadık kalınarak klasik bir ara ile sunuluyor.

5️⃣ Portekiz Aşkı

Tam Boyutta Gör İstanbul'dan Portekiz'e uzanan bir aşk hikâyesi anlatan Portekiz Aşkı'nın başrolünde ünlü oyuncu Cansu Dere var.

Tür : Romantik, Drama

: Romantik, Drama Yönetmen : İsmail Şahin

: İsmail Şahin Oyuncular: Cansu Dere, Diogo Morgado, İsmail Demirci

Film, nişanlısının ihanetini öğrenince hayatını geride bırakan Yasemin'in, tesadüfen gittiği Portekiz’de José isimli bir yabancıyla aynı evi paylaşmak zorunda kalmasıyla başlayan kendini keşif hikâyesini konu alıyor.

6️⃣ Arnie & Barney Şapşik Kardeşler (Arnie & Barney)

Tam Boyutta Gör Küçük çocuklarıyla birlikte sinemaya gitmek isteyen aileler için bu hafta sinemalara gelen başlıca film Arnie & Barney Şapşik Kardeşler.

Tür : Animasyon, Macera, Aile

: Animasyon, Macera, Aile Yönetmen: Sean Heuston

Film, karınca kolonisinin en beceriksiz iki üyesi Arnie ve Barney'in, gizemli bir sivrisineğin yardımıyla yaşam ortamlarını kuraklıktan kurtarmaya çalışmasını anlatıyor.

7️⃣ Babil'in Laneti

Tam Boyutta Gör Neredeyse her hafta yeni bir örneğini gördüğümüz yerli korku filmlerine bu hafta bir yenisi daha ekleniyor.

Tür : Korku, Gerilim

: Korku, Gerilim Yönetmen : Mazlum Yiğit

: Mazlum Yiğit Oyuncular: Sefa Zengin, Yaşar Gündem, Şirin Yıldırım, Meral Kaplan

Film, Mezopotamya’da cinlerle yapılan yasak bir anlaşmanın ürünü olan ve yeraltına gömülen büyü kitabının arkeolojik bir kazı sırasında gün yüzüne çıkmasıyla vuku bulan paranormal olayları anlatıyor.

8️⃣ Iron Maiden: Burning Ambition

Tür : Belgesel, Müzik

: Belgesel, Müzik Yönetmen: Malcolm Venville

Film, Iron Maiden’ın bir kültürel hareketin şekillenmesine nasıl katkı sağladığını; rock müziğe ve heavy metalin toplum ve kültür üzerindeki daha geniş etkilerine dair yerleşik bakış açılarını nasıl zorladığını inceliyor.

Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬

Her hafta olduğu gibi bu hafta da sinemaların yanı sıra Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ gibi dijital platformlara da yeni filmler geliyor. İşte dijital tarafında bu haftanın öne çıkanları:

1️⃣ The Punisher: One Last Kill

Tam Boyutta Gör Punisher'a odaklanan bir saatlik bir TV filmi olarak tanımlanan One Last Kill, 12 Mayıs'ta Disney+'ta izleyici ile buluşacak.

Tür : Aksiyon, Suç

: Aksiyon, Suç Yönetmen : Reinaldo Marcus Green

: Reinaldo Marcus Green Oyuncular : Jon Bernthal, Chelsea Brea, Colton Hill

: Jon Bernthal, Chelsea Brea, Colton Hill Yayın Tarihi : 12 Mayıs

: 12 Mayıs Platform: Disney+

Marvel Sinematik Evreni'nde Punisher'a hayat veren Jon Bernthal, One Last Kill'de sadece Frank Castle rolüyle dönmekle kalmıyor, aynı zamanda bu projenin başında da yer alıyor. Hikâye, "Welcome Back, Frank" adlı Punisher serisinin bir uyarlaması olacak. Çizgi romanlardaki "Welcome Back, Frank" serisinde Ma Gnucci, üç oğlunu öldüren Punisher'dan intikam almak için hem NYPD'deki bağlantılarını hem de Rus mafyasını Punisher'ın peşine takıyor.

2️⃣ Olağanüstü Akıllı Yaratıklar (Remarkably Bright Creatures)

Tam Boyutta Gör Bu hafta Netflix'te izleyici ile buluşacak filmlerin başında ise Remarkably Bright Creatures geliyor. Başrolde Oscar ödüllü oyuncu Sally Field var.

Tür : Drama

: Drama Yönetmen : Olivia Newman

: Olivia Newman Oyuncular : Sally Field, Lewis Pullman, Colm Meaney, Joan Chen, Kathy Baker

: Sally Field, Lewis Pullman, Colm Meaney, Joan Chen, Kathy Baker Yayın Tarihi : 8 Mayıs

: 8 Mayıs Platform: Netflix

Shelby Van Pelt’in çoksatan romanından uyarlanan flm, yetmişli yaşlarındaki Tova Sullivan’ın, bir akvaryumda gece temizlikçisi olarak çalışırken, akvaryumun en sıra dışı sakini olan Marcellus adındaki dev bir Pasifik ahtapotuyla kurduğu mucizevi bağı konu alıyor. Tova, otuz yıl önce denizde kaybolan oğlunun dinmeyen acısıyla başa çıkmaya çalışırken; insan zekasının ötesinde bir algıya sahip olan Marcellus, Tova’nın geçmişindeki sır perdesini aralamaya başlıyor.

