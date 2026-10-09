Sinemada bu hafta: Animals, Soy, Hayatının Aşkı (9 Ekim 2026)

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Bu hafta sinema salonlarında sekiz yeni film gösterime girerken, dijital platformlara ve öde-izle servislerine de yeni filmler geliyor.

Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿

Bu hafta oldukça kalabalık bir vizyon programına sahip. Komediden dramaya, animasyondan gerilime pek çok farklı türde film bu hafta ülkemizde vizyona giriyor. Haftanın asıl yıldızı ise Tom Cruise'un başrolünü üstlendiği Digger olacak gibi görünüyor. İşte bu hafta sinemalara gelen yeni filmler:

1️⃣ Soy

Tam Boyutta Gör Ekim ayında vizyona girecek bir diğer yerli film de korku türündeki Soy olacak. Ancak gerek fragmanı, gerekse oyuncu kadrosu, bunun alışık olduğumuz yerli korku filmlerinden biraz daha kayda değer bir film olduğunu gösteriyor.

Tür : Korku

: Korku Yönetmen : Maxime Alexandre

: Maxime Alexandre Oyuncular: Barış Arduç, Farah Zeynep Abdullah, Tuba Büyüküstün, Özge Özacar

Konağa adım attıkları anda yoğun bir sisle dış dünyadan kopan grup, lanetli bir resme bağlı doğaüstü gücün etkisi altına girer. Konağın geçmişindeki sırlar ve aralarındaki ihanetler açığa çıkarken gençler birer birer avlanmaya başlar. Hayatta kalmaya çalışan Başak ise kökeni eski Mısır’a uzanan laneti durdurabilecek bir seçimle karşı karşıya kalır.

2️⃣ Diğer Anne (Other Mommy)

Tam Boyutta Gör Korku tutkunları için Ekim ayında öne çıkan filmlerden biri de korku ustaları Jason Blum ve James Wan'ın yapımcılığını üstlendiği Other Mommy olacak.

Tür : Korku

: Korku Yönetmen : Rob Savage

: Rob Savage Oyuncular: Jessica Chastain, Jay Duplass, Dichen Lachman

Sekiz yaşındaki Bela, anne ve babasının evliliğindeki sorunların gölgesinde büyürken odasında gizemli bir varlıkla karşılaşır. “Other Mommy” adını verdiği bu varlık, annesine şaşırtıcı derecede benzemekte ve Bela ile yakınlık kurmaya çalışmaktadır. Başlangıçta yalnızca Bela’nın gördüğü bu esrarengiz varlık, zamanla aile üzerindeki etkisini artırır. Evde yaşanan olaylar giderek daha tehditkâr bir hâl alırken Bela, kendisini ve ailesini ele geçirmeye çalışan doğaüstü güce karşı koymak zorunda kalır. Film, Josh Malerman’ın Incidents Around the House adlı romanından uyarlandı.

3️⃣ Medeni Haller

Tam Boyutta Gör Komedi filmlerinden ve dizilerinden tanıdığımız Selçuk Aydemir'in (Kardeş Payı, İşler Güçler) yönettiği Medeni Haller; Özge Gürel, Gökhan Alkan, Burak Çelik gibi isimleri bir araya getiriyor.

Tür : Romantik Komedi

: Romantik Komedi Yönetmen : Selçuk Aydemir

: Selçuk Aydemir Oyuncular: Özge Gürel, Gökhan Alkan, Burak Çelik

Başarılı bir boşanma avukatı olan Aylin, evliliğe mesafeli yaklaşan ve özel hayatında kontrolü elden bırakmamaya çalışan bir kadındır. Yıllardır yakın arkadaşı Engin’e karşı beslediği duyguları onu kaybetme korkusuyla bastıran Aylin’in dengesi, Engin’in evlenmeye karar vermesiyle sarsılır. Bu süreçte bir düğünde tanıştığı, evliliğe inanan ve hayata daha hafif yaklaşan nikâh memuru Ozan’la yolları kesişir. Başlangıçta çatışmalı olan ilişkileri, Aylin’in aşk, bağlılık ve kendi duygusal beklentileri üzerine yeniden düşünmesine neden olur. Engin’in başka bir kadınla evlilik yoluna girmesiyle Aylin, aslında evliliğe değil; görülmeye, seçilmeye ve sevilmeye duyduğu özlemle yüzleşmek zorunda kalır.

4️⃣ Çılgın Hafta Sonu (Spa Weekend)

Tam Boyutta Gör Komedi tarafında bu haftanın öne çıkan filmi Leslie Mann, Isla Fisher, Anna Farris gibi isimleri bir araya getiren Spa Weekend olacak.

Tür : Komedi

: Komedi Yönetmen : Jon Lucas ve Scott Moore

: Jon Lucas ve Scott Moore Oyuncular: Leslie Mann, Isla Fisher, Anna Farris, Michelle Buteau

Hayatın stresinden bunalan dört yakın arkadaş, kendilerini şımartmak için lüks bir spa merkezine kaçar. Ancak dinlenmek için çıktıkları bu hafta sonu, kahkaha, çılgınlık ve peş peşe gelen kötü kararlarla unutulmaz bir maceraya dönüşür.

5️⃣ Sonsuz (It Ends)

Tam Boyutta Gör Korku, bilim-kurgu, psikolojik gerilim gibi türleri bir araya getiren It Ends, eleştirmenlerin beğenisini kazansa da izleyici nezdinde pek karşılık bulmayan bir film oldu.

Tür : Korku, Gerilim, Bilim-Kurgu

: Korku, Gerilim, Bilim-Kurgu Yönetmen : Alexander Ullom

: Alexander Ullom Oyuncular: Phinehas Yoon, Akira Jackson, Noah Toth

Yeni mezun bir grup arkadaş yolları ayrılmadan önce son bir gece geçirmek isterler ve atıştıracak bir şeyler bulmak için yola koyulurlar. Fakat yanlış bir sapaktan döndüklerinde bu yol onları sonu olmayan iki şeritli bir yola sürükler. Çevrelerini saran tarifsiz bir dehşet ve akıl sır ermez kozmik güçler, bu geceyi bir kâbusa dönüştürür.

6️⃣ Ateş

Tam Boyutta Gör Bu hafta vizyona giren bir diğer yerli film de polisiye türündeki Ateş.

Tür : Suç, Drama

: Suç, Drama Yönetmen : Savaş Satış

: Savaş Satış Oyuncular: Savaş Satış , Bora Cengiz , Bahtiyar Engin

Özel Kuvvetler’de görev yapan Binbaşı Ateş’in hayatı, ağabeyi Başkomiser Ali’nin şehit edilmesiyle değişir. Olayın ardındaki yapının izini sürmeye başlayan Ateş, gerçeğe yaklaştıkça hem kişisel hem de mesleki açıdan ağır sonuçlarla karşı karşıya kalır. Mücadelesi derinleştikçe, onu harekete geçiren adalet duygusu ile intikam arzusu arasındaki sınır giderek belirsizleşir.

7️⃣ Fall

Tam Boyutta Gör 2022 yapımı gerilim filmi Fall, çıkışından dört yıl sonra sürpriz bir kararla ülkemizde vizyona sokuluyor.

Tür : Gerilim, Aksiyon

: Gerilim, Aksiyon Yönetmen : Scott Mann

: Scott Mann Oyuncular: Virginia Gardner, Grace Caroline Currey, Mason Gooding, Jeffrey Dean Morgan

Becky, eşinin ölümünün ardından yaşadığı kaybın etkisinden kurtulmakta zorlanır. Yakın arkadaşı Hunter’ın teklifiyle, eşinin küllerini bırakmak amacıyla 600 metreden yüksek, terk edilmiş bir iletişim kulesine tırmanmaya karar verir. Ancak zirveye ulaştıklarında kulenin merdivenlerinin çökmesiyle ikili, yere inmenin hiçbir kolay yolu olmadan tepede mahsur kalır. Yerden yüzlerce metre yüksekte, sınırlı yiyecek ve suyla kalan Becky ve Hunter, yardım çağırmanın bir yolunu ararken hem zorlu hava koşullarıyla hem de yükseklik korkusuyla mücadele etmek zorundadır.

8️⃣ 7 Günahın Laneti

Tam Boyutta Gör Bu hafta vizyona giren tek yerli korku filmi Soy olmayacak. Onun yanı sıra 7 Günahın Laneti de bu hafta gösterime giriyor.

Tür : Korku

: Korku Yönetmen : Celal Demirtaş

: Celal Demirtaş Oyuncular: Çağatay Telli, Hakan Gökçe

Film, çocukluk travmaları ve yedi ölümcül günahın karanlığıyla şekillenen suç dolu geçmişinden kaçan zengin bir adamın, maskeli gizemli biri tarafından kapatıldığı mahzende günahlarının bedelini yedi farklı işkenceyle ödemeye zorlandığı doğaüstü ve psikolojik kabusu konu ediniyor.

Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬

Her hafta olduğu gibi bu hafta da sinemaların yanı sıra Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ gibi dijital platformlara da yeni filmler geliyor. İşte dijital tarafında bu haftanın öne çıkanları:

1️⃣ Animals

Tam Boyutta Gör Bu hafta Netflix'te izleyici ile buluşacak en dikkat çekici film Ben Affleck imzalı Animals olacak.

Tür : Gerilim, Drama

: Gerilim, Drama Yönetmen : Ben Affleck

: Ben Affleck Oyuncular : Ben Affleck, Kerry Washington, Gillian Anderson, Steven Yeun

: Ben Affleck, Kerry Washington, Gillian Anderson, Steven Yeun Yayın Tarihi : 9 Ekim

: 9 Ekim Platform: Netflix

Ben Affleck filmde Los Angeles'ın belediye başkanlığına aday olan bir politikacıyı canlandırıyor. Kerry Washington (Scandal, Django Unchained) ise onun eşine hayat veriyor. Animals, çiftin ufak oğullarının kaçırılmasıyla başlayan gerilim dolu sürece odaklanıyor. Seçim kampanyası sırasında neredeyse tüm servetlerini harcamış olan çift, kısa sürede fidye parasını toplayabilmek için ellerini kirletmek zorunda kalıyor.

2️⃣ Hayatının Aşkı (Love of Your Life)

Tam Boyutta Gör Amazon Prime Video tarafında bu haftanın öne çıkan yapımı ise dramatik bir aşk hikâyesi anlatan Hayatımın Aşkı olacak.

Tür : Romantik, Drama

: Romantik, Drama Yönetmen : Rachel Morrison

: Rachel Morrison Oyuncular : Margaret Qualley, Aaron Pierre, Patrick Schwarzenegger, Catherine Keener, Gabriel Basso

: Margaret Qualley, Aaron Pierre, Patrick Schwarzenegger, Catherine Keener, Gabriel Basso Yayın Tarihi : 14 Ekim

: 14 Ekim Platform: Amazon Prime Video

The Fire Inside'ın yönetmeni Rachel Morrison imzalı Hayatının Aşkı'nda Maya (Margaret Qualley), Charlie'yle tesadüfen karşılaşmasının ardından büyük bir aşka ve hayal ettiğinin ötesinde bir geleceğe adım atar. Ancak bu gelecek bir anda altüst olunca, Maya hiç beklemediği yeni bir hayata savrulur. Kim olduğu, ne istediği ve yeniden nasıl sevebileceğiyle yüzleşir.

3️⃣ Matchbox: The Movie

Tam Boyutta Gör John Cena'nın başrolünü üstlendiği Matchbox: The Movie, Mattel'in meşhur araba oyuncaklarından esinlenen bir aksiyon-komedi filmi olarak karşımıza çıkıyor.

Tür : Aksiyon, Komedi

: Aksiyon, Komedi Yönetmen : Sam Hargrave

: Sam Hargrave Oyuncular : John Cena, Jessica Biel, Sam Richardson, Teyonah Parris

: John Cena, Jessica Biel, Sam Richardson, Teyonah Parris Yayın Tarihi : 9 Ekim

: 9 Ekim Platform: Apple TV

Ajan ve eski asker Sean Walker, çocukluk arkadaşlarıyla bir araya geldiğinde uyuşturularak kaçırılır. Onu kaçıran grubun hedefi ise bir nükleer savaş başlığına ulaşmaktır. CIA, nükleer silahı Walker ve arkadaşlarının çaldığına inandığı için ekip, adı geçen bombayı yeniden çalıp isimlerini temize çıkarmaya karar verir.

Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥

Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında gösterime giren filmlerden bazıları bu hafta Google Play, Amazon Video ve iTunes gibi öde-izle (VoD) servislerine geliyor. Diğer yandan doğrudan VoD'ye yönelik olarak hazırlanan filmler de bu hafta öde-izle servislerinde yerini alıyor. Sinemaseverler bu filmleri istedikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecekler.

1️⃣ Aşkın Büyüsü 2 (Practical Magic 2)

Tam Boyutta Gör 1998 yapımı Practical Magic filminde birlikte rol alan Nicole Kidman ve Sandra Bullock, 28 yıl sonra devam filmi için tekrar bir araya geldi. ​​​​​​

Tür : Romantik, Komedi, Drama

: Romantik, Komedi, Drama Yönetmen : Susanne Bier

: Susanne Bier Oyuncular : Sandra Bullock, Nicole Kidman, Joey King, Lee Pace, Maisie Williams, Dianne Wiest

: Sandra Bullock, Nicole Kidman, Joey King, Lee Pace, Maisie Williams, Dianne Wiest Yayın Tarihi: 13 Ekim

Sally ve Gillian Owens, ailelerinin geleceğini tehdit eden karanlık bir lanetin ortaya çıkmasıyla yeniden güçlerini birleştirir. Aile bağlarını parçalama tehlikesi taşıyan bu lanet karşısında kardeşler, sevdiklerini korumaya ve karşı karşıya oldukları tehdidin üstesinden gelmeye çalışır.

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