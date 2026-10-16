Sinemada bu hafta: Street Fighter, NAZA, Aşk ve Yaşam (16 Ekim 2026)

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Bu hafta sinema salonlarında 10 yeni film gösterime girerken, dijital platformlara ve öde-izle servislerine de yeni filmler geliyor.

Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿

Bu hafta dolu dolu br vizyon programına sahip. Bir yandan yeni Street Fighter filmi gibi gişede iddialı olmayı bekleyen filmler vizyona girerken, diğer yandan NAZA ve Whalefall gibi beğeni toplayan yapımlar da ülkemizde sinemaseverlerle buluşuyor. Yerli sinemamız içinse ise bu hafta komedi filmlerinin haftası olacak gibi duruyor. İşte bu hafta sinemalara gelen yeni filmler:

1️⃣ Street Fighter

Tam Boyutta Gör Şu ana kadar yayınlanan fragmanlarıyla izleyicilere çılgınca bir aksiyon vadeden yeni Street Fighter filmi, bu hafta sinemalara geliyor. Ancak ilk yorumların hiç de iyi olmadığını söylememiz gerekiyor.

Tür : Dövüş, Aksiyon

: Dövüş, Aksiyon Yönetmen : Kitao Sakurai

: Kitao Sakurai Oyuncular: Andrew Koji, Noah Centineo, Callina Liang, Jason Momoa, 50 Cent, Cody Rhodes, Roman Reigns, Andrew Schulz

Kitao Sakurai'nin (Bad Trip) yönettiği yeni Street Fighter filmi 1993'te geçiyor ve bir süre önce yolları ayrılmış iki dövüşçü olan Ryu ve Ken'e odaklanıyor. Chun-Li yeni bir dövüş turnuvasına ikisini de davet edince, eski arkadaşların yolu yeniden kesişiyor. Ancak bu turnuvanın arkasında onları karşı karşıya getirecek ölümcül bir komplonun yattığı ortaya çıkınca, eski dostluklar da sınanmaya başlıyor.

2️⃣ NAZA

Tam Boyutta Gör Filistin'de yaşanan soykırımın arkasındaki korkunç sistemi doğrudan İsrailli askerlerin tanıklıklarıyla ifşa eden NAZA, son yılların en dikkat çekici belgeselleri arasında yer alıyor.

Tür : Belgesel

: Belgesel Yönetmen: Yuval Abraham ve Rachel Szor

Tel Aviv çatılarından gece çekilen belgesel, İsrail’in Gazze’deki askeri operasyonları sonucunda yaşanan sivil kayıpları ve Filistinlilerin hedef alınarak öldürülmesinin ardındaki sistemleri inceliyor.

3️⃣ Aşk ve Yaşam (Sense and Sensibility)

Tam Boyutta Gör Jane Austen'ın aynı adlı romanından uyarlanan Sense and Sensibility, bu edebiyat klasiğini gösterişli bir uyarlamayla perdeye taşıyor.

Tür : Romantik, Drama

: Romantik, Drama Yönetmen : Georgia Oakley

: Georgia Oakley Oyuncular: Daisy Edgar-Jones, Esme Creed-Miles, Caitriona Balfe, George MacKay

Babalarının ölümünün ardından aile servetinden mahrum kalan Elinor ve Marianne Dashwood, anneleri ve küçük kız kardeşleriyle birlikte daha mütevazı bir yaşam sürmek üzere taşraya yerleşir. Birbirinden farklı karakterlere sahip iki kardeş, yeni çevrelerinde aşk ve evlilik konusunda zorlu seçimlerle karşı karşıya kalır. Duygularını kontrol altında tutmaya çalışan Elinor ile kalbinin sesini dinleyen Marianne, yaşadıkları hayal kırıklıkları ve karşılaştıkları toplumsal baskılar arasında mutluluğu bulmaya çalışır.

4️⃣ Balina Düşüşü (Whalefall)

Tam Boyutta Gör Denizde geçen gerilim filmlerinin son örneği alan Whalefall, aldığı olumlu yorumlarla bu yılın hoş sürprizlerinden biri olabileceğini gösteriyor.

Tür : Macera, Gerilim, Drama

: Macera, Gerilim, Drama Yönetmen : Brian Duffield

: Brian Duffield Oyuncular: Austin Abrams, Josh Brolin, Elisabeth Shue, Jane Levy, Emily Rudd

Babasının ölümünün ardından onun kalıntılarını bulmak amacıyla Kaliforniya’nın orta kıyılarında dalışa geçen Jay Gardiner, trajik bir kaza sonucu devasa bir ispermeçet balinası tarafından yutulur. Balinanın midesinde, zifiri karanlıkta mahsur kalan genç adamın hayatta kalabilmek ve dışarı çıkabilmek için yalnızca bir saatlik oksijeni vardır. Jay, hızla tükenen zamanla yarışırken hem fiziksel zorluklarla baş etmek hem de geçmişte babasıyla olan karmaşık ilişkisini ve onun kendisine öğrettiği hayatta kalma derslerini hatırlayarak bu sıra dışı hapishaneden kurtulmanın yolunu bulmak zorundadır.

5️⃣ Dondurmam Gaymak: Gapital

Tam Boyutta Gör Bu hafta iki yerli komedi filmi vizyona giriyor. Bunlardan ilki Dondurmam Gaymak'ın yıllar sonar gelen devam filmi Dondurmam Gaymak: Gapital.

Tür : Komedi

: Komedi Yönetmen : Eyüp Boz

: Eyüp Boz Oyuncular: Cengiz Bozkurt, Atakan Çelik, Okan Cabalar

Amerika’da başarılı bir finans kariyeri sürdüren Kamil, oğlunun isteği ve merhum Ali Usta’nın vefat haberiyle çocukluğunun geçtiği Ula’ya dönmek zorunda kalır. Kasabaya adım attığında, Ali Usta’dan yadigâr kalan efsanevi ‘Nasip Dondurmaları’nın borç batağına saplandığını ve itibarını kaybettiğini görür. Amerika’nın soğuk dünyası ile çocukluğunun geçtiği Muğla arasında bir tercih yapmak zorunda kalan Kamil, arkadaşlarıyla el ele vererek hem Ali Usta’nın mirasını hem de kasabanın ruhunu dev markalara karşı korumak için kolları sıvar.

6️⃣ Hasip ile Nasip

Tam Boyutta Gör Bu haftanın ikinci yerli komedisi ise Toygan Avanoğlu ile Alper Kul'un başrollerini paylaştığı Hasip ile Nasip.

Tür : Komedi

: Komedi Yönetmen : Özgür Bakar

: Özgür Bakar Oyuncular: Toygan Avanoğlu, Alper Kul, Didem Balçın

Hasımlar’da belediye başkanlığı yıllardır Hasip ile Nasip arasında sırayla el değiştirir. Ama çocukluk aşkları Perihan kasabaya dönüp üçüncü bir aday ortaya çıkınca, iki eski dostun kurduğu düzen bozulur. Koltuğu da Perihan’ın kalbini de kazanmak isteyen Hasip ile Nasip, kasabayı birbirinden beter seçim vaatleri ve tuzaklarla karıştırır. Seçim günü yaklaşırken ikiliyi ve tüm kasabayı bir macera beklemektedir.

7️⃣ Emiray: Macera Yolcusu

Tam Boyutta Gör Küçük çocuklarıyla birlikte sinemaya gitmek isteyen aileler için bu haftanın vizyon programında öne çıkan film animasyon türündeki Emiray: Macera Yolcusu oluyor.

Tür : Animasyon, Macera

: Animasyon, Macera Yönetmen: Kenan Aktaşın

Emiray: Macera Yolcusu, kütüphanede oyun oynayan bir grup çocuğun kendilerine ulaşan bir kargo içindeki Kündekâri bulmacasını birleştirmesiyle başlayan olayları konu alıyor. Bulmacanın tamamlanmasıyla açılan zaman tüneli, arkadaş grubunu farklı yerlere dağıtır. Emiray, Karaca ve Fatma devlerin bulunduğu ormanlık bir alana geçerken; Zekai ve Ruhi ozanların yer aldığı çöldeki bir kervan yolculuğuna dahil olur. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin çocukluk döneminde geçen bu süreçte farklı mekanlara savrulan çocuklar, bulundukları boyuttaki işleyişi anlayıp bulmacanın döngüsünü çözerek kendi dönemlerine geri dönmeye çalışırlar.

8️⃣ Kefaret (Atonement)

Tam Boyutta Gör Atonement, Irak Savaşı sırasında verdiği bir kararın yıkıcı sonuçlarıyla yıllar sonra yüzleşen bir Amerikan askerinin hikâyesini anlatıyor.

Tür : Savaş, Drama

: Savaş, Drama Yönetmen : Reed Van Dyk

: Reed Van Dyk Oyuncular: Boyd Holbrook, Kenneth Branagh, Hiam Abbass

2003 yılında Bağdat’ta yaşayan Khachaturian ailesi, çatışmalar nedeniyle evlerinden ayrılmak zorunda kalır. Evlerine dönmeye çalıştıkları sırada Amerikan askerleri ile direnişçiler arasındaki bir çatışmanın ortasında kalan aile, bir deniz piyadesinin saniyeler içinde verdiği karar sonucunda büyük bir kayıp yaşar. Aradan yıllar geçmesine rağmen yaşananların ağırlığını üzerinden atamayan Lou, olay hakkında haber yapan bir gazeteciden yardım ister. Amacı, hayatta kalan aile üyelerine ulaşarak geçmişte yaşananlarla yüzleşmek ve onlarla yeniden bir araya gelmenin bir yolunu bulmaktır. Reed Van Dyk’ın yönettiği film, Dexter Filkins’in gerçek olaylardan hareketle kaleme aldığı The New Yorker makalesinden uyarlandı.

9️⃣ Cin Hikayeleri: Zulman

Tam Boyutta Gör Neredeyse her hafta yeni bir örneğini gördüğümüz "cinli" korku filmlerimize bu hafta bir yenisi daha ekleniyor.

Tür : Korku

: Korku Yönetmen : Kemal Danacı

: Kemal Danacı Oyuncular: Erol Sertel, Ayşegül Kaygusuz, Arif Durak

Film, Zonguldak'ta maden işçisi olan Süleyman'ın, çalıştığı yerde zincirlerinden kurtardığı çocuğun aslında esir bir cin çıkması üzerine Cuhenna kabilesinin hedefi haline gelmesini ve bir Hüddam'dan yardım bulmak için çıktığı yolculuğu konu alıyor.

🔟 Kanlı Gece (Goody Goody)

Tam Boyutta Gör Bu hafta vizyona giren bir diğer korku filmi de Hollywood yapımı Goody Goody.

Tür : Korku, Gerilim

: Korku, Gerilim Yönetmen : Raymond Creamer

: Raymond Creamer Oyuncular: Samantha Robinson, Collenn Foy, Zoe Renee

Uzun süren doğum sürecinde anne-baba adayı ve ebeleri kendilerini güvende hissetmeye başlar. Ancak bir şeylerin ters gittiğini fark etmeleriyle bu güven duygusu yerini endişeye bırakır. Dışarıdaki koşullar evden ayrılmalarını engellerken içeride yaşananlar, doğum sırasında ortaya çıkan sorunların ötesinde bir tehditle karşı karşıya olabileceklerini düşündürür.

Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬

Her hafta olduğu gibi bu hafta da sinemaların yanı sıra Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ gibi dijital platformlara da yeni filmler geliyor. İşte dijital tarafında bu haftanın öne çıkanları:

1️⃣ Masterplan

Tam Boyutta Gör Bu hafta dijitale gelen filmlerin başında Amazon Prime Video'nun yeni soygun filmi Masterplan geliyor.

Tür : Aksiyon, Komedi, Suç

: Aksiyon, Komedi, Suç Yönetmen : Thomas Vincent

: Thomas Vincent Oyuncular : Stanley Tucci, Victor Belmondo, Simona Tabasco

: Stanley Tucci, Victor Belmondo, Simona Tabasco Platform : Amazon Prime Video

: Amazon Prime Video Yayın Tarihi: 16 Ekim

Gözünü Mona Lisa'ya diken efsanevi bir hırsız, kendisine yardım etmeleri için birbirini tanımayan iki genci, İtalyan siber suç uzmanı Chiara ve Fransız patlayıcı uzmanı Jay'i tutar. Ardından ikisinin de babası olduğunu açıklar. Karmaşa dolu bir aile kavuşmasının ortasına düşen bu yeni aile, yüzyılın soygununu gerçekleştirmek için birlikte çalışmayı öğrenmeli ve birbirini öldürmemeye çalışmalıdır.

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