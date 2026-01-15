Giriş
    Euro NCAP, sınıfının en güvenli otomobillerini açıkladı

    Euro NCAP, 2025’te test edilen otomobiller arasından sınıfının en güvenli modellerini açıkladı. Mercedes-Benz CLA genel lider olurken, elektrikli araçlar güvenli olduklarını kanıtladı.

    Sınıfına göre en güvenli otomobiller açıklandı Tam Boyutta Gör
    Otomobil güvenliği alanında Avrupa’nın en yetkin otoritesi olan Euro NCAP, 2025 yılı boyunca test edilen modeller arasından sınıfının en güvenli otomobillerini kamuoyuyla paylaştı. Elektrikli araç seçeneklerinin hızla arttığı, gelişmiş sürüş destek ve otonom güvenlik sistemlerinin yaygınlaştığı bir dönemde açıklanan sonuçlar, otomotiv üreticilerinin hem teknolojik dönüşüme ayak uydurduğunu hem de Euro NCAP’in giderek zorlaşan test protokollerini başarıyla karşıladığını ortaya koydu.

    Mercedes-Benz CLA zirvede

    Sınıfına göre en güvenli otomobiller açıklandı Tam Boyutta Gör
    Euro NCAP için şimdiye kadarki en yoğun test yılı olan 2025’te, geçmiş yıllara kıyasla daha fazla yeni model çarpışma ve güvenlik değerlendirmesinden geçti. Bu yoğun takvim sonunda yılın en yüksek genel puanını alan model Mercedes-Benz CLA oldu. CLA, küçük aile otomobilleri sınıfında zirveye yerleşirken aynı zamanda “2025’in En İyi Performans Gösteren Otomobili” unvanını da kazandı.

    Mercedes-Benz CLA, Euro NCAP’in dört ana değerlendirme alanı olan Yetişkin Yolcu Koruması, Çocuk Yolcu Koruması, Savunmasız Yol Kullanıcıları ve Güvenlik Destek Sistemleri başlıklarının tamamında güçlü sonuçlar elde etti. Özellikle yetişkin yolcu korumasında neredeyse kusursuz bir performans sergileyen model, savunmasız yol kullanıcılarına yönelik koruma alanında ise sınıfının lideri oldu.

    Elektrikli modeller öne çıktı

    Sınıfına göre en güvenli otomobiller açıklandı Tam Boyutta Gör
    2025 sonuçları, elektrikli otomobillerin artık yalnızca çevreci alternatifler olmadığını, güvenlik konusunda da içten yanmalı rakiplerini yakaladığını hatta çoğu zaman geride bıraktığını net biçimde ortaya koydu. Yılın en iyi şehir otomobili ve supermini modeli unvanını alan tamamen elektrikli MINI Cooper E, kompakt boyutlarına rağmen gövde dayanımı ve çarpışma performansıyla dikkat çekti. Euro NCAP değerlendirmelerine göre Cooper E, sınıfında test edilen modeller arasında en güvenli seçenek oldu.
    Sınıfına göre en güvenli otomobiller açıklandı Tam Boyutta Gör
    Büyük aile otomobili kategorisinde Tesla Model 3, dengeli güvenlik performansıyla zirveye yerleşti. Özellikle çocuk yolcu koruması alanında elde ettiği yüksek puanlar öne çıkan Model 3, sürücü destek sistemlerindeki sürekli yazılım ve donanım iyileştirmeleriyle de güvenlikteki iddiasını korudu.
    Sınıfına göre en güvenli otomobiller açıklandı Tam Boyutta Gör
    Aynı şekilde Tesla Model Y, küçük SUV sınıfında yılın en güvenli modeli seçildi. Model Y, çocuk yolcu güvenliği ve aktif güvenlik destek sistemleri testlerinde gösterdiği başarıyla segmentinde referans noktası olarak değerlendirildi.
    Sınıfına göre en güvenli otomobiller açıklandı Tam Boyutta Gör
    Büyük SUV kategorisinde dikkat çeken model ise smart #5 oldu. Markanın daha büyük araç segmentine geçişinin ilk örneklerinden biri olan smart #5, beş yıldızlı Euro NCAP derecesiyle yolcu korumasından ödün verilmediğini kanıtladı. Model, sağlam gövde yapısı ve dengeli güvenlik performansıyla sınıfının en güvenlisi seçildi.
    Sınıfına göre en güvenli otomobiller açıklandı Tam Boyutta Gör
    Üst sınıf otomobiller arasında ise Polestar 3, 2025’in en güvenli E segment otomobil modeli olarak öne çıktı. Yüksek yapısal dayanıklılığı, güçlü çocuk yolcu koruması ve yeni nesil sürücü destek teknolojileri sayesinde Polestar 3, rakiplerini geride bırakarak sınıf liderliğini elde etti.

    2025 Euro NCAP sınıfının en iyi otomobilleri

    • Mercedes-Benz CLA: En iyi performans ve en iyi küçük aile otomobili
    • Tesla Model 3: En iyi büyük aile otomobili
    • Tesla Model Y: En iyi küçük SUV otomobili
    • Polestar 3: En iyi E segment otomobili
    • smart #5: En iyi büyük SUV otomobili
    • MINI Cooper E: En iyi şehir otomobili
    LEGO tarihinin en önemli adımı: Smart Brick

