Baykar’dan sınıfının en büyüğü: K2 Kamikaze İHA ilk kez görücüye çıktı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Baykar tarafından kendi öz imkanlarıyla geliştirildiği belirtilen K2 Kamikaze İnsansız Hava Aracı (İHA) sessiz sedasız tanıtıldı. Çoklu operasyon yetenekleri ile gelişmiş yapay zeka ve otonomi algoritmalarına sahip olan platform, 5 hava aracının farklı dizilimlerle gerçekleştirdiği formasyon uçuş testlerini başarıyla tamamladı.

Testlerde başarısını kanıtladı

Platform, maliyet etkin savunma çözümleri geliştirme stratejisi kapsamında tasarlanırken, yüksek tahrip gücü, uzun menzil ve sürü operasyonlarına uygun mimarisiyle dikkat çekiyor. Yeni platformun kabiliyetleri Edirne’de bulunan Keşan Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nden havalanan beş adet K2’nin katılımıyla gerçekleştirilen uçuş testlerinde değerlendirildi. İki gün boyunca Saros Körfezi üzerinde gerçekleştirilen testlerde K2 platformları farklı formasyon düzenlerinde uçuş gerçekleştirdi.

Test senaryolarında “sağ kademe”, “çizgi” ve “V” formasyonları başarıyla uygulanırken platformların sürü içindeki konumlarını yapay zeka destekli sensör ve yazılım sistemleri sayesinde otonom biçimde belirlediği açıklandı. Uçuş sırasında her bir hava aracı, sürüdeki diğer platformlara göre konumunu sürekli güncelleyerek filo içindeki yerini hatasız şekilde korudu.

K2 platformunun yalnızca bu formasyonlarla sınırlı kalmadığı, “Turan” ve “duvar” dizilimleri gibi farklı görev formasyonlarını da uygulayabildiği belirtildi. Bu kabiliyet, platformun sürü tabanlı operasyonlarda yüksek koordinasyonla görev yapabilmesine imkan tanıyor.

“Feda edilebilir sürüler”

K2 Kamikaze İHA, literatürde “feda edilebilir” insansız hava araçları olarak tanımlanan sınıfa yeni bir yaklaşım getiriyor. Platform, yapay zeka destekli sürü sinerjisiyle koordineli hareket edebilen bir mimariye sahip.

Baykar tarafından yürütülen Ar-Ge çalışmalarının bir sonraki aşamasında, platformun mühimmatını hedefe bıraktıktan sonra üsse geri dönebilen ve yeniden kullanılabilen versiyonlarının geliştirilmesi planlanıyor. Böylece kamikaze sınıfındaki sistemlerde maliyet etkinliği daha da artırılması hedefleniyor.

Tam Boyutta Gör Projeyle birlikte yüksek maliyetli mühimmatların kullanımını azaltmak, buna karşılık etki gücü yüksek ve seri üretimi mümkün platformların sahaya kazandırılması amaçlanıyor. Bu yaklaşım sayesinde düşmana ait kritik hedeflerin maliyet-etkin yöntemlerle etkisiz hale getirilmesi hedefleniyor.

Sürü halinde görev yapabilen kamikaze İHA’ların, özellikle yoğun savunma sistemlerine karşı çoklu hedef baskılama ve doygunluk saldırısı gibi görevlerde önemli avantajlar sunabileceği değerlendiriliyor.

Bu tip İHA’lardaki en büyük tehdit elektronik harp ortamları olmaya deavm ediyor. Ancak K2 Kamikaze İHA’nın seyrüsefer mimarisi, küresel konumlama sistemlerinin (GNSS) bulunmadığı veya yoğun şekilde karıştırıldığı elektronik harp ortamlarında dahi görev yapabilecek şekilde tasarlandı.

Platform, üzerinde bulunan gimbal kamera sistemi ile gövde altına yerleştirilen gece görüş kabiliyetine sahip kamera sayesinde yeryüzü şekillerini görsel olarak analiz ederek konumunu belirleyebiliyor. Bu yöntemle K2, GNSS sinyalinin tamamen kaybolduğu ortamlarda bile görsel tarama yoluyla konum kestirimi yaparak otonom şekilde hedefe ilerleyebiliyor.

K2’nin üzerinde yer alan EO/IR gimbal kamera sistemi, platforma hem keşif ve gözetleme hem de hedef tespiti kabiliyeti kazandırıyor. Bu sistem sayesinde platform görsel kilitlenme özelliği ile hedefini tespit ederek yüksek hassasiyetle vurabiliyor.

Buna ek olarak K2, koordinat tabanlı hassas vuruş kabiliyetine de sahip bulunuyor. Platformun sahip olduğu görüş hattı (LOS) ve görüş hattı ötesi (BLOS) uydu veri bağı ise operasyonel menzil ve kontrol esnekliğini önemli ölçüde artırıyor.

Sınıfının en büyüğü Baykar K2 Kamikaze özellikleri

K2 Kamikaze İHA, teknik özellikleriyle de dikkat çekiyor. Sınıfının en büyük kamikaze platformu olarak tanımlanan sistem, kısa pistlerden kalkış ve iniş yapabilmesi sayesinde sahada önemli bir lojistik avantaj sağlıyor.

Azami kalkış ağırlığı : 800 kilogram

: 800 kilogram Taşıyabildiği harp başlığı : 200 kilogram

: 200 kilogram Azami hız : 200 km/s üzeri

: 200 km/s üzeri Menzil : 2000 kilometrenin üzerinde

: 2000 kilometrenin üzerinde Havada kalış süresi : 13 saatten fazla

: 13 saatten fazla Kalkış/iniş kabiliyeti : Kısa pistlerden kalkış ve iniş

: Kısa pistlerden kalkış ve iniş Yapay zeka destekli sürü otonomisi

Çoklu İHA ile formasyon uçuşu

Koordinat tabanlı hassas vuruş yeteneği

Görsel kilitlenme ile hedef tespiti

Keşif ve gözetleme kabiliyeti

EO/IR gimbal kamera sistemi

Gövde altında gece görüş kabiliyetine sahip kamera

Görüş hattı (LOS) veri bağı

Görüş hattı ötesi (BLOS) uydu veri bağı

GNSS olmayan ortamlarda görev yapabilme

Görsel arazi taramasıyla konum kestirimi

Elektronik karıştırma ortamlarında kesintisiz otonom uçuş

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Havacılık Haberleri

Sınıfının en büyüğü: K2 Kamikaze İHA ilk kez görücüye çıktı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: