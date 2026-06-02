Sinop açıklarında Rus yapımı Pantsir füzesi tespit edildi

Tam Boyutta Gör Türkiye'nin güney bölgelerinde son dönemde tespit edilen füze ve mühimmat parçalarına bir yenisi de Karadeniz kıyılarından eklendi. Bu kez Sinop'un Ayancık ilçesi açıklarında kıyıya vuran bir mühimmat parçasının, Rus yapımı Pantsir hava savunma sisteminde kullanılan 57E6 füzesinin ilk kademe roket motoruna ait olduğu değerlendiriliyor.

İhbar üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Füze olduğu değerlendirilen cisim detaylı inceleme yapılmak için muhafaza altına alındı.

Paylaşılan görsellere baktığımızda cismin Rusya tarafından geliştirilen Pantsir Hava Savunma Top ve Füze Sistemi'nde kullanılan 57E6 karadan havaya füzenin roket motoruna benzediği görülüyor.

Tam Boyutta Gör Pantsir hava savunma sistemi, alçak ve orta irtifadaki hava tehditlerine karşı geliştirilen mobil bir hava savunma sistemi olarak görev yapıyor. Sistem, radar destekli füzeler ve otomatik topları bir arada kullanarak insansız hava araçları, helikopterler, seyir füzeleri ve savaş uçaklarına karşı savunma sağlayabiliyor.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta kullanılmış olabileceği düşünülen füzenin akıntının etkisiyle kıyımıza kadar ulaştığı tahmin ediliyor. Daha önce de Rusya ve Ukrayna tarafından kullanılan çeşitli mayınlar ve farklı mühimmat kalıntıları Türkiye kıyılarına sürüklenerek Karadeniz açıklarında tespit edilmişti. Bulunan parçanın gerçekten 57E6 füzesine ait olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmazken, olayla ilgili incelemelerin sürmesi bekleniyor.

