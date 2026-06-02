Sinop açıklarında Rus yapımı Pantsir füzesi tespit edildi

İhbar üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Füze olduğu değerlendirilen cisim detaylı inceleme yapılmak için muhafaza altına alındı.
Paylaşılan görsellere baktığımızda cismin Rusya tarafından geliştirilen Pantsir Hava Savunma Top ve Füze Sistemi'nde kullanılan 57E6 karadan havaya füzenin roket motoruna benzediği görülüyor.
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta kullanılmış olabileceği düşünülen füzenin akıntının etkisiyle kıyımıza kadar ulaştığı tahmin ediliyor. Daha önce de Rusya ve Ukrayna tarafından kullanılan çeşitli mayınlar ve farklı mühimmat kalıntıları Türkiye kıyılarına sürüklenerek Karadeniz açıklarında tespit edilmişti. Bulunan parçanın gerçekten 57E6 füzesine ait olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmazken, olayla ilgili incelemelerin sürmesi bekleniyor.