    Zırhlı araç siparişini yetiştiremeyen Otokar’a Romanya’dan 2 milyon TL tazminat

    Romanya ile 1.059 adet COBRA II zırhlı araç satışı ve yerel üretim için sözleşme imzalayan Otokar, sözleşmedeki hedefleri zamanında tamamlayamadığı için Romanya'ya 2 milyon TL tazminat ödeyecek.

    Siparişi yetiştiremeyen Otokar’a Romanya’dan 2 milyon TL tazminat Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin önde gelen savunma sanayi şirketlerinden Otokar, 2024’ün sonlarında Romanya Savunma Bakanlığı'na bağlı Romtehnica şirketiyle 1.059 adet COBRA II 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç satışı için sözleşme imzalamıştı.

    Anlaşma kapsamında ilk 278 COBRA II aracın Türkiye’de üretilmesi, geri kalan araçların Romanya’da kurulacak yerel tesiste üretilmesi planlanmıştı. Teslimat ve yerel üretime yönelik ara hedeflerin yetiştirilmemesi nedeniyle Romanya, Otokar’dan yaklaşık 2 milyar TL tutarında tazminat talep etti.

    Otokar’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, Romtehnica tarafından talep edilen tazminatların ödeneceği duyuruldu. Otokar, toplamda yaklaşık 2 milyar TL’yi bulan bu ödemelerin şirketin 2025 yılındaki proje hakedişlerinden mahsup yoluyla netleştirilerek giderleştirileceğini belirtti. Şirket, mevcut uyuşmazlıkların projenin geleceğini olumsuz etkilememesi ve ilave tazminat risklerinin oluşmaması adına çözüm odaklı çalışmaların sürdüğünü vurguladı. Ayrıca Türkiye’de üretilen 194 adet COBRA II aracın Romanya’ya teslim edildiği belirtildi.

    Otokar, Romtehnica şirketiyle 4,3 milyar Rumen Leyi değerinde sözleme imzalamıştı. Bu tutarın yaklaşık 200 milyon Rumen Leyi kadarlık kısmı tazminat olarak Romanya'ya ödenecek.

    Otokar tarafından KAP'a yapılan açıklama şöyle:

    "Şirketimizin 4.10.2024 ve 27.11. 2024 tarihli özel durum açıklamalarında, Romanya Milli Savunma Bakanlığı'nın şirketi C.N. Romtehnica S.A.'nın (Romtehnica) açmış olduğu 4x4 Taktik Tekerlekli Hafif Zırhlı araç alımı ihalesinin Şirketimiz lehine sonuçlandığı; bu kapsamda, Romtehnica'ya ilk 278 adedi Otokar tesislerinde, kalan kısmı ise Romanya'da üretilmek üzere toplam 1059 adet 4x4 Taktik Tekerlekli Hafif Zırhlı Araç satılacağı ve teslimatların 2025 yılı son çeyreğinden başlamak üzere 5 yıl içerisinde tamamlanmasının planlandığı kamuya açıklanmıştı.
    Romtehnica tarafından, Romanya'da üretilecek kısım için sözleşme takvimindeki yerel üretim hazırlıklarına yönelik ara hedeflerin zamanında yerine getirilmediği iddiasıyla, Şirketimize toplam 191.847.899,70 Rumen Leyi (güncel kurla yaklaşık 1.880 milyon TL) tutarında tazminat talebi iletilmiştir. İlgili talebe ilişkin iptal davası açılmış olup, taraflar arasında müzakereler de sürdürülmekle birlikte, yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla, Şirketimizce ilgili tutar vadesinde (bugün) ödenecektir.

    Diğer taraftan, Otokar tesislerinde üretilecek ilk parti teslimatlardan bugüne kadar satışı tamamlanan 194 adet aracın geç teslim edilmesi nedeniyle de Şirketimize ayrıca toplam 7.295.974,66 Rumen Leyi (güncel kurla yaklaşık 72 milyon TL) tutarında tazminat talebi iletilmiş olup, yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla bu tutarın da Ocak ayı içerisinde ödenmesi öngörülmektedir.

    İlgili tutarların Şirketimizin 2025 yılına ilişkin sözleşme kapsamındaki hak edişlerinden mahsup yoluyla netleştirilerek giderleştirilmesi öngörülmektedir.

    Halihazırda yaşanan gecikme ve uyuşmazlıkların, projenin devamını da olumsuz etkileme ve ilave tazminat talebine yol açma ihtimali bulunmakla birlikte, uyuşmazlıkların çözümlenerek sözleşmesel yükümlülüklerimizin ifasına devam edilmesi için çalışmalar sürmektedir.

    Romtehnica'nın 17.12.2025 ve 24.12.2025 tarihlerinde tebliğ alınan ödeme taleplerinde belirtilen hususların kamuya açıklanmasının, taraflar arasında yürütülecek müzakerelerde Şirketimizin meşru çıkarlarına zarar verebileceği ve taraflar arasındaki müzakere sonucuna bağlı olarak değişme ihtimali bulunan koşulların açıklanmasının yatırımcıları yanıltabileceği dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde müzakere sürecinin tamamlanmasına kadar ertelenmesine karar verilmiştir. Gelinen aşamada gizlilik sağlanamayacağından erteleme koşullarının ortadan kalkması nedeniyle işbu açıklama yapılmaktadır. Sürece ilişkin önemli gelişmeler kamuya açıklanacaktır."

