SİPER 1 ve SİPER 2 füzeleri aynı günde hedeflerini tam isabetle vurdu

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Tam Boyutta Gör Türkiye'nin katmanlı hava savunma mimarisi Çelik Kubbe'nin uzun menzilli vurucu unsuru olan SİPER ailesi, aynı gün içinde gelen iki önemli gelişmeyle göz doldurdu. Milli Savunma Bakanlığı, envanterde bulunan SİPER Ürün-1'in (SİPER-1) Tam Harekat Kabiliyeti'ne (FOC) ulaştığını açıklarken Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Başkanı Haluk Görgün de SİPER Ürün-2'nin (SİPER-2) manevra yapan hedefi başarıyla imha ettiğini duyurdu.

Çelik Kubbe'nin uzun menzilli savunma katmanı

Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada dağıtık mimaride görev yapan ve stratejik seviyede hava savunmasında kritik rol üstlenen SİPER 2'nin zorlu manevralar gerçekleştiren hedefi başarıyla vurduğunu belirtti.





Test kapsamında SİPER BLOK-I füzesi 100 kilometrenin üzerindeki menzilde hedefe angaje olurken aynı gün gerçekleştirilen bir diğer kritik testte ise SİPER BLOK-II füzesi, 150 kilometrenin üzerindeki mesafede manevra yapan hedefi başarıyla vurdu.





ASELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE iş birliğiyle, Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda geliştirilen SİPER ailesi, Türkiye'nin katmanlı hava savunma mimarisinin en üst katmanını oluşturuyor. Sistem, savaş uçakları, seyir füzeleri, havadan karaya mühimmatlar, helikopterler ve insansız hava araçları gibi çok çeşitli hava tehditlerine karşı bölge hava savunması sağlamak amacıyla geliştirildi.

SİPER 1 ve SİPER 2 neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Teknik verilere göre SİPER 1 ve SİPER 2, uzun menzilli bölge hava ve füze savunması için geliştirilen, ağ merkezli ve çok katmanlı bir yapıya sahip. Sistemler hava savunma planlama ve koordinasyonu, birleştirilmiş hava resmi üretimi, çoklu angajman yönetimi, dost-düşman tanıma (IFF), otomatik teşhis yönetimi ve tehdit değerlendirme gibi gelişmiş kabiliyetlerle donatılmış durumda.

Tam Boyutta Gör Sistemler manuel, yarı otomatik ve tam otomatik angajman modlarında görev yapabiliyor. Çoklu hedef ve çoklu radar füzyonu gerçekleştirebilen yapı, füzelerle çift yönlü iletişim kurabiliyor. Ayrıca aktif radar arayıcı başlık sayesinde terminal safhada hassas güdüm sağlanırken, gündüz, gece ve olumsuz hava koşullarında görev icra edilebiliyor. Link 16 Taktik Veri Linki ve JREAP üzerinden Türk Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri'nin komuta kontrol unsurlarıyla koordineli çalışabiliyor.

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Tam Boyutta Gör Teknik özelliklere bakıldığında SİPER 1'in önleme menzili 70 kilometrenin üzerinde, önleme irtifası ise 20 kilometre seviyesinde. SİPER 2 ise 150 kilometrenin üzerindeki menzili ve 30 kilometreye ulaşan önleme irtifasıyla daha geniş bir koruma alanı sunuyor. Her iki sistem de 360 derece kapsama alanına sahip.

SİPER 1 eğik atış kabiliyetiyle görev yaparken SİPER 2 hem dikey hem de eğik atışgerçekleştirebiliyor. Sistemler aynı anda 100 hedefi takip edebiliyor, batarya seviyesinde ise 10 hedefe eş zamanlı angajman gerçekleştirebiliyor. Ayrıca her iki sistemde de aynı anda 20 güdümlü füze yönetilebiliyor.

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