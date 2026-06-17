SİPER 1 ve SİPER 2 füzeleri aynı günde hedeflerini tam isabetle vurdu

Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada dağıtık mimaride görev yapan ve stratejik seviyede hava savunmasında kritik rol üstlenen SİPER 2'nin zorlu manevralar gerçekleştiren hedefi başarıyla vurduğunu belirtti.
Test kapsamında SİPER BLOK-I füzesi 100 kilometrenin üzerindeki menzilde hedefe angaje olurken aynı gün gerçekleştirilen bir diğer kritik testte ise SİPER BLOK-II füzesi, 150 kilometrenin üzerindeki mesafede manevra yapan hedefi başarıyla vurdu.
ASELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE iş birliğiyle, Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda geliştirilen SİPER ailesi, Türkiye'nin katmanlı hava savunma mimarisinin en üst katmanını oluşturuyor. Sistem, savaş uçakları, seyir füzeleri, havadan karaya mühimmatlar, helikopterler ve insansız hava araçları gibi çok çeşitli hava tehditlerine karşı bölge hava savunması sağlamak amacıyla geliştirildi.
SİPER 1 ve SİPER 2 neler sunuyor?
SİPER 1 eğik atış kabiliyetiyle görev yaparken SİPER 2 hem dikey hem de eğik atışgerçekleştirebiliyor. Sistemler aynı anda 100 hedefi takip edebiliyor, batarya seviyesinde ise 10 hedefe eş zamanlı angajman gerçekleştirebiliyor. Ayrıca her iki sistemde de aynı anda 20 güdümlü füze yönetilebiliyor.