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    SİPER-2 havadayken hedef değiştirdi: Yeni kabiliyet başarıyla test edildi

    SİPER-2, uçuş sırasında hedef değiştirme kabiliyetini ilk kez başarıyla test etti. Füze, ateşlendikten sonra yönlendirildiği yeni hedefi de imha ederek önemli bir başarıya imza attı.

    SİPER-2 havadayken hedef değiştirdi: Yeni kabiliyet test edildi Tam Boyutta Gör

    Türkiye’nin katmanlı hava savunma mimarisi Çelik Kubbe’nin uzun menzilli bileşenlerinden SİPER-2, gerçekleştirilen atış testiyle yeni bir kabiliyet kazandı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün’ün açıklamasına göre füze, ilk hedefe doğru ateşlendikten sonra uçuş sırasında güncellenen yeni hedefini başarıyla imha etti. Böylece sistemin değişen tehditlere karşı reaksiyon kabiliyeti ve operasyonel esnekliği gösterildi.

    SİPER-2 havadayken yeni hedefe yöneldi

    ROKETSAN, testin SİPER-2’nin uçuş sırasında hedef değiştirme yeteneğini ilk kez başarıyla sergilediği atış olduğunu açıkladı. Şirket, bu kabiliyetin değişen tehdit senaryolarına daha çevik yanıt verilmesini sağlayacağını ve Çelik Kubbe’nin etkinliğini artıracağını belirtti.

    ASELSAN’ın paylaşımında ise testin farklı teknik ayrıntılarına dikkat çekildi. Buna göre denize yakın seyreden hedeflere karşı angajman kabiliyetleri de başarıyla icra edildi. İlk hedefe angajman ve ateşlemenin ardından füzenin ikinci hedefe yönlendirilmesi, ara safha güdüm ve terminal güdüm yetenekleri test edildi.

    Haluk Görgün, SİPER projesinin savunma sanayisi ekosistemine katkısına da değindi. Projede yaklaşık 1000 alt yüklenici firmanın görev aldığını belirten Görgün, bu firmaların geliştirdiği yetkinliklerin ve yetiştirdiği nitelikli personelin savunma projelerinin başarısında önemli rol oynadığını ifade etti.

    SİPER-1 ve SİPER-2 neler sunuyor?

    Türkiye’nin uzun menzilli hava ve füze savunma sistemleri SİPER-1 ve SİPER-2, ağ merkezli ve çok katmanlı mimarileriyle aynı anda birden fazla tehdide karşı görev yapabiliyor. Sistemler; hava savunma planlama ve koordinasyonu, ortak hava resmi oluşturma, çoklu angajman yönetimi, dost-düşman tanıma (IFF) ve tehdit değerlendirme gibi kabiliyetlere sahip. Manuel, yarı otomatik ve tam otomatik angajman modlarında çalışabilen sistemler, aynı anda 100 hedefi takip edebiliyor, batarya seviyesinde ise 10 hedefe angaje olabiliyor. Her iki sistem de aynı anda 20 güdümlü füze yönetebiliyor.

    Menzil ve irtifa bakımından farklılaşan sistemlerden SİPER-1, 70 kilometrenin üzerinde önleme menzili ve 20 kilometre önleme irtifası sunuyor. SİPER-2 ise 150 kilometreyi aşan menzili ve 30 kilometreye ulaşan önleme irtifasıyla daha geniş bir savunma alanını kapsıyor. Her iki sistem 360 derece kapsama alanına sahipken SİPER-2, dikey ve eğik atış yapabilmesiyle SİPER-1’den ayrılıyor. SİPER-1 ise eğik atış kabiliyetiyle görev yapıyor.

    Sistemler, çoklu radar verilerini birleştirebiliyor ve füzelerle çift yönlü iletişim kurabiliyor. Aktif radar arayıcı başlık, füzenin hedefe yaklaştığı terminal safhada hassas güdüm sağlıyor. Gündüz ve gece, olumsuz hava koşullarında da görev yapabilen SİPER sistemleri, Link 16 Taktik Veri Linki ve JREAP üzerinden Türk Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri’nin komuta kontrol unsurlarıyla koordineli çalışabiliyor.

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    Tekerine kilit takıldı, üç tekerle yola devam etti

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    emrahmt 2 gün önce

    tuhaf

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