SIPRI: Küresel askeri harcamalar 2.8 trilyon dolara yükseldi

Türkiye harcamalarını yüzde 7 artırdı
Verilere göre Türkiye’nin askeri harcamaları 2025 yılında 30,0 milyar dolar seviyesine çıkarak yüzde 7,2’lik artış kaydetti. Bu yükselişte, ülkenin Irak, Somali ve Suriye’de sürdürdüğü askeri operasyonlar ile güvenlik önceliklerini artıran bölgesel dinamikler etkili oldu. Raporda savunma bütçesindeki artış, Türkiye’nin hem sınır ötesi operasyon kapasitesini koruma hem de modernizasyon süreçlerini hızlandırma çabalarıyla birlikte değerlendiriliyor. Harcamadaki artışa rağmen Türkiye, SIPRI listesinde 18. sırada kalmaya devam etti.
ABD harcamalarında gerileme
Yetkililer, 2026 yılı için onaylanan bütçenin 1 trilyon doların üzerine çıktığını, 2027’de ise yeni planlamalar doğrultusunda bu rakamın 1,5 trilyon dolara kadar yükselebileceğini değerlendiriyor.
Avrupa’da silahlanmayı sürdürüyor
Rusya’nın askeri harcamaları 190 milyar dolara ulaşırken yüzde 5,9’luk artış kaydedildi ve ülkenin askeri yükü GSYH’nin yüzde 7,5’ine çıktı. Ukrayna ise yüzde 20’lik artışla 84,1 milyar dolara yükseldi ve ekonomik üretimin yaklaşık yüzde 40’ını savunmaya ayırdı.
Avrupa NATO üyelerinin toplam harcaması 559 milyar dolara ulaştı. Almanya, 114 milyar dolarlık bütçesiyle en büyük harcayıcı konumuna yükselirken %24’lük artış kaydetti ve 2. Dünya Savaşı sonrası ilk kez yüzde 2,3’lük askeri yük seviyesine çıktı. İspanya’da ise harcamalar yüzde 50 artarak 40,2 milyar dolara ulaştı.
Orta Doğu durgun, Asya-Pasifik hızla yükseliyor
Orta Doğu’da askeri harcamalar 2025 yılında 218 milyar dolar seviyesinde kalarak sınırlı bir değişim gösterdi.
İsrail’in askeri harcamaları yüzde 4,9 azalarak 48,3 milyar dolara geriledi, ancak bu seviye 2022’ye kıyasla hâlâ neredeyse iki kat daha yüksek. İran’ın harcamaları ise yüksek enflasyonun etkisiyle reel olarak düşerek 7,4 milyar dolara indi ve yüzde 5,6’lık azalma kaydetti.
Asya ve Okyanusya bölgesinde askeri harcamalar yüzde 8,1 artışla 681 milyar dolara çıkarak 2009’dan bu yana en hızlı büyümeyi kaydetti. Çin, 336 milyar dolarlık harcama ile dünyanın ikinci en büyük askeri gücü konumunu sürdürdü ve yüzde 7,4’lük artışla 31. kez üst üste yükseliş gösterdi.
Japonya’nın askeri bütçesi 62,2 milyar dolara çıkarak yüzde 9,7 arttı ve GSYH’nin yüzde 1,4’üne ulaştı. Tayvan’da ise harcamalar yüzde 14 artışla 18,2 milyar dolara yükseldi ve GSYH’nin yüzde 2,1’ine çıktı.
SIPRI verileri, küresel ölçekte askeri harcamaların artış eğiliminin sürdüğünü ortaya koyarken jeopolitik gerilimler ve uzun vadeli savunma hedeflerinin bu eğilimi desteklemeye devam ettiğini gösteriyor. Uzmanlara göre mevcut kriz ortamı ve ülkelerin güvenlik stratejileri dikkate alındığında, askeri harcamalardaki yükselişin önümüzdeki yıllarda da devam etmesi bekleniyor.