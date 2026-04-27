SIPRI: Küresel askeri harcamalar 2.8 trilyon dolara yükseldi

Tam Boyutta Gör Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) tarafından yayımlanan verilere göre dünya genelindeki askeri harcamalar 2025 yılında 2 trilyon 887 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, bir önceki yıla göre reel bazda yüzde 2,9’luk artışa işaret ederken küresel askeri harcamaların üst üste 11. yılını da yükselişle kapattığını ortaya koydu. Küresel askeri yük olarak tanımlanan savunma harcamalarının küresel gayrisafi yurt içi hasılaya oranı ise yüzde 2,5’e çıkarak 2009’dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Türkiye harcamalarını yüzde 7 artırdı

Verilere göre Türkiye’nin askeri harcamaları 2025 yılında 30,0 milyar dolar seviyesine çıkarak yüzde 7,2’lik artış kaydetti. Bu yükselişte, ülkenin Irak, Somali ve Suriye’de sürdürdüğü askeri operasyonlar ile güvenlik önceliklerini artıran bölgesel dinamikler etkili oldu. Raporda savunma bütçesindeki artış, Türkiye’nin hem sınır ötesi operasyon kapasitesini koruma hem de modernizasyon süreçlerini hızlandırma çabalarıyla birlikte değerlendiriliyor. Harcamadaki artışa rağmen Türkiye, SIPRI listesinde 18. sırada kalmaya devam etti.

ABD harcamalarında gerileme

Tam Boyutta Gör SIPRI’ye göre 2025 yılında ABD’nin askeri harcamaları 954 milyar dolara gerileyerek yüzde 7,5 oranında düşüş gösterdi. Bu gerilemenin temel nedeni Ukrayna’ya yönelik yeni mali askeri yardım paketlerinin onaylanmaması oldu. Buna karşın ABD, nükleer ve konvansiyonel kapasitelere yaptığı yatırımları artırarak hem Batı Yarımküre’deki üstünlüğünü koruma hem de Hint-Pasifik bölgesinde Çin’e karşı caydırıcılığı güçlendirme hedefini sürdürdü.

Yetkililer, 2026 yılı için onaylanan bütçenin 1 trilyon doların üzerine çıktığını, 2027’de ise yeni planlamalar doğrultusunda bu rakamın 1,5 trilyon dolara kadar yükselebileceğini değerlendiriyor.

Avrupa’da silahlanmayı sürdürüyor

Tam Boyutta Gör Rapora göre küresel artışın en güçlü bileşeni Avrupa oldu. Kıta genelinde askeri harcamalar yüzde 14 artarak 864 milyar dolara yükseldi. Rusya-Ukrayna savaşının dördüncü yılında her iki ülkenin harcamalarını artırmaya devam etmesi Avrupa NATO üyelerindeki yeniden silahlanma süreciyle birleşerek Soğuk Savaş sonrası dönemin en hızlı yükselişlerinden birini ortaya çıkardı.

Rusya’nın askeri harcamaları 190 milyar dolara ulaşırken yüzde 5,9’luk artış kaydedildi ve ülkenin askeri yükü GSYH’nin yüzde 7,5’ine çıktı. Ukrayna ise yüzde 20’lik artışla 84,1 milyar dolara yükseldi ve ekonomik üretimin yaklaşık yüzde 40’ını savunmaya ayırdı.

Avrupa NATO üyelerinin toplam harcaması 559 milyar dolara ulaştı. Almanya, 114 milyar dolarlık bütçesiyle en büyük harcayıcı konumuna yükselirken %24’lük artış kaydetti ve 2. Dünya Savaşı sonrası ilk kez yüzde 2,3’lük askeri yük seviyesine çıktı. İspanya’da ise harcamalar yüzde 50 artarak 40,2 milyar dolara ulaştı.

Orta Doğu durgun, Asya-Pasifik hızla yükseliyor

Orta Doğu’da askeri harcamalar 2025 yılında 218 milyar dolar seviyesinde kalarak sınırlı bir değişim gösterdi.

İsrail’in askeri harcamaları yüzde 4,9 azalarak 48,3 milyar dolara geriledi, ancak bu seviye 2022’ye kıyasla hâlâ neredeyse iki kat daha yüksek. İran’ın harcamaları ise yüksek enflasyonun etkisiyle reel olarak düşerek 7,4 milyar dolara indi ve yüzde 5,6’lık azalma kaydetti.

Asya ve Okyanusya bölgesinde askeri harcamalar yüzde 8,1 artışla 681 milyar dolara çıkarak 2009’dan bu yana en hızlı büyümeyi kaydetti. Çin, 336 milyar dolarlık harcama ile dünyanın ikinci en büyük askeri gücü konumunu sürdürdü ve yüzde 7,4’lük artışla 31. kez üst üste yükseliş gösterdi.

Japonya’nın askeri bütçesi 62,2 milyar dolara çıkarak yüzde 9,7 arttı ve GSYH’nin yüzde 1,4’üne ulaştı. Tayvan’da ise harcamalar yüzde 14 artışla 18,2 milyar dolara yükseldi ve GSYH’nin yüzde 2,1’ine çıktı.

SIPRI verileri, küresel ölçekte askeri harcamaların artış eğiliminin sürdüğünü ortaya koyarken jeopolitik gerilimler ve uzun vadeli savunma hedeflerinin bu eğilimi desteklemeye devam ettiğini gösteriyor. Uzmanlara göre mevcut kriz ortamı ve ülkelerin güvenlik stratejileri dikkate alındığında, askeri harcamalardaki yükselişin önümüzdeki yıllarda da devam etmesi bekleniyor.

