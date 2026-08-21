Sıra dışı ulaşım aracı: Binilebilen robot at satışa çıktı

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Tam Boyutta Gör Çin merkezli DaxAI, binilebilen dört ayaklı-tekerlekli yeni robot atı Qilin XS’yi 2026 Dünya Robot Konferansı’nda tanıttı. Şirket, Qilin serisiyle robot köpeklerden elde edilen teknolojileri arazi araçlarıyla birleştiriyor.

300 kilogram yük taşıyabiliyor

Qilin XS, 320 kilogram ağırlığında ve 300 kilogram dinamik taşıma kapasitesine sahip. Robotun maksimum eklem torku ise 1.400 Nm olarak açıklanıyor. Tekerlekli-ayaklı yapı sayesinde araç, yüksek hızda tekerleklerini kullanırken zorlu arazilerde ayaklı sürüş moduna geçebiliyor.

XS’nin maksimum hızı ise 40 km/s seviyesine ulaşıyor. Şirket ürün için 100 kilometreye kadar menzil değeri paylaşırken, lansman bilgilerinde 60 kilometrelik sürüş menzili de belirtiliyor. Araç, yüksek hızlı tekerlekli sürüş ile araziye uygun ayaklı sürüş arasında otomatik olarak geçiş yapabiliyor.

X1 modeli de var

Tam Boyutta Gör Şirket aynı etkinlikte Qilin X1 modelini de sergiledi. XS’den farklı olarak X1, tekerlek kullanmayan tamamen dört ayaklı biyomimetik bir tasarıma sahip. Model 300 kilogram ağırlığında, 300 kilogram dinamik yük taşıyabiliyor ve 165 volt yüksek gerilimli batarya kullanıyor.

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X1’in hareket hızı 7-10 km/s arasında değişiyor ve menzili 40 kilometreye ulaşıyor. DaxAI’nin yerel cihaz üzerinde çalışan DaxBrain-WM (Dualis) dünya modeli ile uyarlanabilir biyomimetik yürüyüş algoritmaları, robotun ayaklarının yere basış şeklini araziye göre değiştirmesine olanak sağlıyor. Her iki model de OTA güncellemelerini destekliyor. Böylece yürüyüş biçimleri ve sürüş stratejileri zaman içinde güncellenerek araçların yeteneklerinin artırılması planlanıyor.

Robotlar satışa çıktı

Tam Boyutta Gör DaxAI, Qilin serisini yüksek segment arazi eğlencesi, açık hava kullanımı, dağlık bölgelerde ulaşım, kırsal sürüş ve çiftlik gibi alanlara konumlandırıyor. Robotların engebeli arazilerde ağır yük taşımak ve acil durum kurtarma çalışmalarına destek olmak gibi görevlerde de kullanılması hedefleniyor.

Şirket, JD.com ile üç yıllık stratejik iş birliği anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında ürün geliştirme, teknoloji iş birliği, pazarlama ve çok kanallı satış çalışmalarının birlikte yürütülmesi planlanıyor. Qilin serisi ayrıca JD.com üzerinden küresel özel ön satışa açıldı.

Qilin X1 için fiyat 289 bin yuan (yaklaşık 43 bin dolar) olarak açıklanırken, tekerlekli-ayaklı Qilin XS ise 359 bin yuan (yaklaşık 53 bin dolar) fiyatla satışa sunuluyor.

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Sıra dışı ulaşım aracı: Binilebilen robot at satışa çıktı

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