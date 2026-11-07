Siri AI'a kullanım sınırı geliyor: Sınırsız erişim ücretli olacak!

Yapay Zeka Özeti: Oynat 1 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Apple, Siri AI için sınırsız erişim dönemini sonlandırmaya hazırlanıyor. Şirket yöneticileri, cihaz üzerindeki işlemlerin verimli olduğunu ancak bulut sunucularına aktarılan karmaşık yapay zeka görevlerinin yüksek maliyet yarattığını belirtti. Bu nedenle gelişmiş Siri özelliklerine erişmek isteyen kullanıcıların, tıpkı Google One modelinde olduğu gibi iCloud+ benzeri bir abonelik ödemesi gerekecek. Yeni sistemin fiyatlandırma detayları ve kullanım limitleri ise henüz netleşmedi. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Apple’ın yeni CEO’su John Ternus, CFO Kevan Parekh ve COO Sabih Khan ile bir araya gelerek dördüncü çeyreğin sonuçlarını değerlendirdi. Görüşme sırasında bu üçlü, Siri AI için yakın zamanda kullanım sınırlamaları getirilebileceğini üstü kapalı bir şekilde doğruladı.

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Yapay zekayı çalıştırmanın maliyeti giderek arttığından bu durum şaşırtıcı değil. Nitekim başka birçok yapay zeka şirketinin de ücretli planlarında kullanım sınırlarını düşürdüğünü gördük. Örneğin; Grok, yakın zamanda sessiz sedasız Grok Bot hizmetindeki kullanım sınırlarını yarı yarıya azalttı. Dolayısıyla, Siri AI'ın sonsuza dek tamamen ücretsiz kalması zaten beklenemezdi.

Apple: Bulut tabanlı işlemler maliyetli!

CFO Kevan Parekh durumu şöyle açıkladı: “Cihaz içi ve bulut tabanlı Siri dengesi henüz çok yeni bir konu; dolayısıyla bu maliyetlerin nasıl bir dağılım göstereceğini tam olarak öngörmek zor. Cihaz üzerinde yapılan işlemler oldukça verimli ve neredeyse hiçbir ek maliyet yaratmıyor. Ancak sunucu tarafında, işlem yapılmasına bağlı bazı maliyetler söz konusu.”

Siri AI’ın gerçekleştirdiği işlemlerin büyük bir kısmı cihaz üzerinde yapılıyor ancak iPhone’un kaynak sınırlarını aşan görevler, Private Cloud Compute sistemine aktarılıyor. Fakat bu durum, Apple’ın üstlenmesi gereken işlem maliyetlerini de beraberinde getiriyor.

Şu an için Siri AI'ın ne kadar olacağı veya kullanım sınırlarının ne olacağı belli değil. Ancak buluta daha fazla bağlı olan özellikler için mutlaka bir aboneliğe ihtiyaç duyulacak. Bu aboneliğin muhtemelen iCloud+ ile ilişkilendirilmesi bekleniyor. Tıpkı Google'ın, Google One planları aracılığıyla daha geniş kapsamlı Gemini erişimi sunması gibi.

Apple, iOS 27.3 beta sürümüyle Siri AI'ı Türkçe olarak kullanıma sundu. Güncellemenin aralık ayında yayınlanması planlanıyor.

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Siri AI'a kullanım sınırı geliyor: Sınırsız erişim ücretli olacak

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