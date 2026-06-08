Siri AI, Avrupa Birliği'nde kullanıma sunulmayacak

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Apple, WWDC26 kapsamında tanıttığı ve Apple Intelligence altyapısıyla çalışan yeni nesil Siri AI deneyiminin Avrupa Birliği'nde iPhone ve iPad kullanıcılarına planlanan tarihte sunulamayacağını açıkladı. Şirket, Avrupa Birliği'nin Dijital Pazarlar Yasası (DMA) kapsamındaki düzenlemeleri nedeniyle iOS 27 ve iPadOS 27 sürümlerinde Siri AI'ın AB ülkelerinde kullanıma açılmayacağını duyurdu.

AB onay vermedi

Apple'ın açıklamasına göre şirket, son aylarda Siri AI'ı Avrupa Birliği'nde kullanıma sunabilmek için çeşitli çözüm önerileri hazırladı. Ancak Apple, Avrupa Birliği düzenleyicilerinin hem kullanıcı gizliliğini hem de diğer sanal asistanları destekleyecek şekilde sunduğu önerilerin hiçbirini kabul etmediğini belirtti.

Apple yazılım mühendisliğinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Craig Federighi, Apple'ın gelecekte bu teknolojiyi bölgeye getirmeyi hedeflediğini ve düzenleyicilerle görüşmeleri sürdüreceğini vurguladı.

Ancak mevcut koşullar altında Siri AI'ın Avrupa Birliği'nde iOS ve iPadOS platformlarında ne zaman kullanıma sunulacağına ilişkin herhangi bir takvim bulunmuyor.

Hangi özellikler kullanılamayacak?

Apple'ın verdiği bilgilere göre Avrupa Birliği'ndeki kullanıcılar, iOS 27 ve iPadOS 27'nin çıkışından sonra Siri AI'ın sunduğu birçok yeni özelliğe erişemeyecek.

Apple, yeni Siri ve Apple Intelligence’ı tanıttı 3 sa. önce eklendi

Bu kapsamda kullanıcılar, geçmiş konuşmaları yeniden görüntülemeyi sağlayan yeni özel uygulamayı, genişletilmiş Visual Intelligence deneyimini, entegre yazma araçlarını, iOS'ta Kamera uygulamasına entegre edilen Siri modunu ve WWDC26 etkinliğinde duyurulan diğer Siri AI yeteneklerini kullanamayacak.

Öte yandan kısıtlama yalnızca iPhone ve iPad platformlarını kapsıyor. Apple, Avrupa Birliği kullanıcılarının macOS 27, visionOS 27 ve watchOS 27 üzerinde Siri AI'a erişebileceğini açıkladı.

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Siri AI, Avrupa Birliği'nde kullanıma sunulmayacak

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