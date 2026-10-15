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    Siri yapay zekasının geleceği Apple ev cihazları

    HomePod mini 2'den 4. nesil Apple TV 4K'ya akıllı ev ekranı HomeView'dan Apple Home ekosistemine kadar yeni ev ürünleri Siri ile güçleniyor. Peki, Siri AI hangi cihazlara ne zaman gelecek?

    Siri AI hangi Apple Ev cihazları  Tam Boyutta Gör
    Apple'ın Siri yapay zekasına sahip ev cihazları bu sonbaharda iki farklı zaman çizelgesinde piyasaya sürülüyor. Bu ayrım alıcıların kafasını karıştırdı. Apple’ın açıklamasına göre, en yeni ürün olan HomePod mini 2, bu özellik olmadan 30 Ekim'de satışa sunulacakken, yepyeni HomeView hub'ı 13 Kasım'da beta Siri yapay zekasına kavuşacak ve dördüncü nesil Apple TV 4K da aynı gün bu özelliğe sahip olacak. Özellikle Siri AI için herhangi bir Apple ev cihazı satın alacaksanız, model adı ve nesil numarası şu anda her zamankinden daha önemli.

    İlk Apple TV 4K ve Apple TV HD, tvOS 27'yi desteklemediğinden Siri AI bu cihazlara hiç gelmeyecek. İlk HomePod ve HomePod mini de Apple'ın desteklenmeyenler listesinde yer alıyor ancak Apple nedenini belirtmedi. Peki, hangi Apple ev cihazları Siri AI’ı destekliyor?

    Siri AI destekleyen Apple Ev cihazları

    • HomeView - 13 Kasım’da Siri AI ile gelecek
    • Apple TV 4K (4. nesil) - 13 Kasım’da Siri AI ile gelecek
    • Apple TV 4K (3. nesil) - tvOS 27.2 sürümüyle kullanılabiliyor
    • Apple TV 4K (2. nesil) - tvOS 27.2 sürümüyle kullanılabiliyor
    • HomePod mini 2 - ‌Siri‌ AI sonradan yazılım güncellemesiyle gelecek

    Siri AI betada ve Türkçe desteklemiyor

    ‌Siri‌ AI’ı destekleyen ‌HomePod‌ ve Apple TV 4K modellerinde, kullanıcının Home uygulamasının en son sürümünü yüklemesi, Apple Intelligence özellikli iPhone veya iPad'e sahip olması gerekiyor. ‌Siri‌ AI’ın açılması ve desteklenen bir dile ayarlanması da gerekiyor. Hane halkının diğer üyelerinin, kişisel istekler dışında, ‌Siri‌ AI açıldığında Apple Intelligence özellikli bir cihaza ihtiyacı yok.

    HomeView, kişisel bağlamı kullanan istekler dışında ‌Siri‌ AI için Apple Intelligence özellikli bir iPhone veya ‌iPad‌ gerektirmiyor.

    HomeView, ‌Apple TV‌ 4K ve HomePod mini 2 için ‌Siri‌ AI yalnızca İngilizce olarak kullanılabiliyor ve ABD, Avustralya, Kanada, Hindistan, Yeni Zelanda, Singapur, Güney Afrika ve Birleşik Krallık ile sınırlı.

    Apple Intelligence Türkçe olarak kullanılabilirken, Siri AI cihaz dili Türkçe olarak seçildiğinde aktif olmuyor ve ne zaman geleceği de belirsiz. Apple, Siri AI’ın beta olarak kullanılabileceği dilleri, İngilizce dışında Fransızca, Japonca, Korece, Portekizce ve İspanyolca olarak açıklamıştı.

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