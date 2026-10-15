Siri yapay zekasının geleceği Apple ev cihazları

İlk Apple TV 4K ve Apple TV HD, tvOS 27'yi desteklemediğinden Siri AI bu cihazlara hiç gelmeyecek. İlk HomePod ve HomePod mini de Apple'ın desteklenmeyenler listesinde yer alıyor ancak Apple nedenini belirtmedi. Peki, hangi Apple ev cihazları Siri AI’ı destekliyor?
Siri AI destekleyen Apple Ev cihazları
- HomeView - 13 Kasım’da Siri AI ile gelecek
- Apple TV 4K (4. nesil) - 13 Kasım’da Siri AI ile gelecek
- Apple TV 4K (3. nesil) - tvOS 27.2 sürümüyle kullanılabiliyor
- Apple TV 4K (2. nesil) - tvOS 27.2 sürümüyle kullanılabiliyor
- HomePod mini 2 - Siri AI sonradan yazılım güncellemesiyle gelecek
Siri AI betada ve Türkçe desteklemiyor
Siri AI’ı destekleyen HomePod ve Apple TV 4K modellerinde, kullanıcının Home uygulamasının en son sürümünü yüklemesi, Apple Intelligence özellikli iPhone veya iPad'e sahip olması gerekiyor. Siri AI’ın açılması ve desteklenen bir dile ayarlanması da gerekiyor. Hane halkının diğer üyelerinin, kişisel istekler dışında, Siri AI açıldığında Apple Intelligence özellikli bir cihaza ihtiyacı yok.
HomeView, kişisel bağlamı kullanan istekler dışında Siri AI için Apple Intelligence özellikli bir iPhone veya iPad gerektirmiyor.
HomeView, Apple TV 4K ve HomePod mini 2 için Siri AI yalnızca İngilizce olarak kullanılabiliyor ve ABD, Avustralya, Kanada, Hindistan, Yeni Zelanda, Singapur, Güney Afrika ve Birleşik Krallık ile sınırlı.
Apple Intelligence Türkçe olarak kullanılabilirken, Siri AI cihaz dili Türkçe olarak seçildiğinde aktif olmuyor ve ne zaman geleceği de belirsiz. Apple, Siri AI’ın beta olarak kullanılabileceği dilleri, İngilizce dışında Fransızca, Japonca, Korece, Portekizce ve İspanyolca olarak açıklamıştı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: