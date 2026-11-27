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Yapay Zeka Özeti: Oynat 1 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Küresel çip pazarında yaşanan dev bellek krizi nedeniyle teknoloji şirketleri RAM bulmak için adeta savaş odaları kuruyor. Yapay zeka teknolojilerinin gelişimiyle üreticiler özel belleklere yöneldi. Bu durum standart RAM arzını kısıtlarken fiyatları yüzde 500 artırdı. Üreticiler artık karaborsadan veya internetteki birkaç adetlik küçük stoklardan medet umuyor. Uzmanlar bu krizin 2028 yılına kadar çözülmesinin zor olduğunu vurguluyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Bellek çiplerindeki arz sıkıntısı o kadar ciddi boyutlara ulaştı ki bazı elektronik üreticileri, tedarik için özel ekipler oluşturdu. "Tedarik savaş odaları" olarak adlandırılan bu birimlerde çalışanlar, bellek çipi bulabilmek için yüzlerce aracıyla iletişime geçiyor ve eBay gibi çevrim içi platformlardaki ilanları takip ediyor. Şirketler, ihtiyaç duydukları miktarın çok altında olsa bile karşılarına çıkan bellekleri satın almaya çalışıyor. Hatta yalnızca 5 veya 12 adet bellek içeren küçük partiler bile kaçırılmamaya çalışılıyor.

Bellek krizi büyüyor

Aktarılanlara göre Tayvanlı bellek modülü ve depolama üreticisi Apacer, olası bellek tedarik fırsatlarını değerlendirebilmek için kredi çekmek zorunda kaldı. Şirket, ihtiyaç duyduğu bellekleri bulduğu anda satın alabilmek amacıyla elinde nakit bulunduruyor. Apacer Başkanı Gibson Chen, konuya ilişkin açıklamasında, "Çipler ortaya çıkarsa satın alıyoruz. Bu çılgınca ama başka yol yok" ifadelerini kullandı.

Bellek tedarikindeki sıkıntı, dünyanın en zengin isimlerini bile etkiliyor. Bir portföy yöneticisinin iddiasına göre Elon Musk, Samsung'un yeni çip fabrikaları için uzun vadeli tedarik anlaşması ve finansal garanti teklif etti. Ancak Samsung Yönetim Kurulu Başkanı Lee Jae-yong'un, benzer tekliflerin zaten çok sayıda şirket tarafından sunulduğunu söylediği öne sürüldü. OpenAI CEO'su Sam Altman da veri merkezleri için daha fazla bellek tedarik edebilmek amacıyla kısa süre önce Güney Kore'ye giderek Samsung yöneticileriyle görüştü.

Küçük şirketler için durum daha kötü

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Bellek fiyatlarındaki yaklaşık yüzde 500'lük artıştan ilk olarak bilgisayar üreticileri ve donanım meraklıları etkilense de sorun artık çok daha geniş bir sektöre yayılmış durumda. Amazon, Apple ve Microsoft gibi büyük şirketler, finansal güçleri sayesinde uzun vadeli anlaşmalar yaparak yüksek miktarda bellek tedarik edebiliyor. Küçük üreticiler ise aynı koşullara sahip olmadıkları için aracılara ve piyasada bulabildikleri ürünlere bağımlı kalıyor.

Bazı şirketler yüzlerce bellek aracısıyla iletişime geçerken çevrim içi ilanları da sürekli takip ediyor. Bulabildikleri küçük miktardaki stokları satın almak zorunda kalan üreticilerin bir bölümü ise gri piyasaya yöneliyor. Ancak burada farklı bir risk bulunuyor. Bazı satıcıların yeni bellek siparişlerine kullanılmış çipleri karıştırarak teslim edilen ürün miktarını olduğundan fazla göstermeye çalıştığı belirtiliyor.

Krizin arkasındaki en önemli nedenlerden biri, yapay zeka altyapısına yönelik hızla artan bellek talebi. Micron, Samsung ve SK hynix gibi dünyanın en büyük üç bellek üreticisi, daha yüksek kâr marjı sunan yüksek bant genişlikli bellek (HBM) üretimine öncelik veriyor. Bu durum, geleneksel DRAM ve diğer bellek türlerinin üretiminde arz sıkıntısını artırıyor.

Samsung ve SK hynix, Çinli YMTC'nin teknolojisine talip 1 gün önce eklendi

Bellek üreticileri ve RAM modülü üreticileri, tedarik sorunlarının yakın zamanda çözülmesini beklemiyor. SK hynix, 2027 yılının bellek kıtlığı açısından en kötü dönem olabileceği uyarısında bulunurken TeamGroup CEO'su da piyasada paranın bile ürün satın almaya yetmediği bir noktaya ulaşılabileceğini söyledi.

Üç büyük üretici yeni fabrikalar kurmak için çalışmalarını sürdürse de bu tesislerin üretime başlayarak piyasaya kayda değer miktarda bellek sunması için 2028 yılına kadar beklenmesi gerekiyor. Dolayısıyla yeni yatırımların mevcut arz sorununu kısa vadede çözmesi beklenmiyor.

Bellek krizinin arkasında fiyat anlaşması iddiaları da var

Bellek pazarı geçmişte de arz fazlası ve arz kıtlığı arasında değişen döngüler yaşadı. Bu nedenle üreticiler, talepteki her artışın ardından üretim kapasitesini genişletme konusunda temkinli davranıyor. Ancak yeni bir fabrikanın kurulması ve üretime hazır hale gelmesi yıllar aldığı için yatırımların gecikmesi, arz sıkıntısının daha uzun sürmesine neden olabiliyor.

Öte yandan Micron, Samsung ve SK hynix, bellek üretimindeki değişiklikler nedeniyle fiyat sabitleme iddialarını içeren bir davayla da karşı karşıya. Davada, şirketlerin HBM üretimine yönelirken DDR3 ve DDR4 üretimini koordineli şekilde azalttığı ve böylece fiyat artışına zemin hazırladığı öne sürülüyor.

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Ram Haberleri

Şirketler RAM bulabilmek için 'savaş odaları' kuruyor

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