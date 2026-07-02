Yapay zekâ faturaları kabardı, şirketler çareyi "Mağara Adamı Modu"nda buldu

Son günlerde gündeme gelen "Caveman" (Mağara Adamı) isimli eklenti de bunun en ilginç örneklerinden biri oldu. Claude Code, OpenAI Codex ve benzeri araçlarla kullanılabilen bu eklenti, yapay zekânın verdiği yanıtları mümkün olduğunca sadeleştirerek gereksiz token tüketimini azaltmayı hedefliyor. Başka bir deyişle yapay zekânın uzun açıklamalar, kibar ifadeler ve gereksiz geçiş cümleleri kurmasını engelleyerek aynı teknik bilgiyi çok daha kısa şekilde sunuyor. "Haklısınız, bu noktada önceki değerlendirmemi yeniden gözden geçirdim." gibi uzun cümleler yerine, adeta bir mağara adamı konuşuyormuş gibi "Doğru. Değiştir." tarzı kısa yanıtlar üretiyor.
Caveman'ın geliştiricisi Julius Brussee, eklentiyi Nisan ayında yoğun şekilde Claude Code kullanırken geliştirdiğini söylüyor. Brussee'ye göre özellikle yazılım geliştirme süreçlerinde yapay zekânın kullandığı tokenların önemli bir kısmı aslında kod üretmek yerine nezaket ifadeleri, açıklayıcı geçişler ve sohbet havası oluşturan cümleler için harcanıyor. Oysa geliştiriciler açısından önemli olan teknik bilginin kendisi. Bu yüzden Caveman, kodlar, komutlar, dosya yolları, URL'ler, fonksiyon isimleri ve sayısal veriler gibi hassas içeriklere dokunmadan yalnızca bu gereksiz dili sıkıştırıyor.
Caveman, Token Kullanımını Yüzde 75'e Kadar Azaltabiliyor
Eklenti ayrıca kullanıcıya şimdiye kadar kaç token tasarrufu sağladığını da gösteriyor. 404 Media tarafından yapılan testlerde Caveman'ın tek bir kullanım senaryosunda yaklaşık 5.800 token tasarrufu sağladığı ve toplam çıktı maliyetini yüzde 65 civarında düşürdüğü görüldü.
İşin dikkat çekici tarafı ise bu eklentinin sadece bireysel geliştiriciler tarafından kullanılmıyor olması. Brussee'nin aktardığına göre OpenAI, Nvidia ve GitHub bünyesinde çalışan bazı geliştiriciler de Caveman'ı kullanıyor veya test ediyor. Hatta OpenAI'da mühendislik direktörü olarak görev yapan Shayne Sweeney'nin de projeye katkıda bulunduğu ve OpenAI'ın Codex aracı için destek ekleyen kodları yazdığı görülüyor.
Son günlerde yapay zekâ kullanımına yönelik bu tarz kemer sıkma haberleri üst üste geliyor. Tüm bunlar, bu teknolojilerin ekonomik sürdürülebilirliğinin giderek daha önemli bir mesele hâline geldiğini ortaya koyuyor. Artık AI'a yoğun şekilde bel bağlayan şirketler, her gereksiz kelimenin bile maliyet oluşturduğu yeni bir döneme uyum sağlamaya çalışıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş