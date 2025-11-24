Şirketten açıklama geldi: Tesla FSD, Şubat ayında Avrupa yolcusu

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Tesla’nın Full Self Driving (FSD) adındaki otonom sürüş teknolojisinin Avrupa’ya gelişi uzun süredir belirsizlik ve düzenleyici kurumların yoğun incelemesiyle karşı karşıyaydı. FSD sistemine yöneltilen eleştirilere rağmen Kuzey Amerika’da yazılım hızla olgunlaşmaya devam etse de Avrupa’daki süreç katı mevzuatlar nedeniyle çok yavaş ilerliyordu. Ancak şirket ilk kez somut bir onay takvimi açıkladı ve bu takvimin merkezinde Hollanda’nın ulusal araç otoritesi RDW bulunuyor.

FSD, Şubat 2026’da Hollanda’da

Kurum, Şubat 2026’da FSD için ulusal onay vermeyi taahhüt etti. Bu karar, Tesla’nın Avrupa’daki karmaşık yasal yapıya uyum sağlamak için yürüttüğü uzun soluklu çalışmaların somut karşılığı olarak görülüyor.

Tesla şimdiye kadar FSD’yi eşzamanlı olarak AB genelinde kullanıma sunmaya çalışıyordu. Ancak şirketin yaptığı açıklamada mevcut kuralların bunu mümkün kılmadığı anlaşılıyor. Bu nedenle şirket, Avrupa Birliği mevzuatındaki istisna maddelerine yönelerek önce tek bir ülke üzerinden süreci başlatmayı hedefliyor. Hollanda ile kurulan bu ortaklık, ulusal onayın diğer üye ülkelere otomatik olarak tanınabilmesini sağlayan mekanizmayı tetikleyecek.

Düzenleyici engeller şirketi zorluyor

Tesla, neredeyse her AB ülkesinde düzenleyicilere kapsamlı gösterimler yaptığını, toplamda 17 ülkede 1 milyon kilometreden fazla şirket içi test gerçekleştirdiğini ve güvenlik verilerini mevzuat kurumlarına sunduğunu söylüyor. Öte yandan Tesla, mevcut kuralların bazılarının güncelliğini yitirdiğini ve FSD’yi bunlarla uyumlu hale getirmenin onu güvensiz kılacağının da alını çiziyor.

En büyük engel, Tesla’nın yapay sinir ağı tabanlı sürüş yaklaşımı ile Avrupa’nın katı, kural odaklı sisteminin birbirine uymaması. Özellikle UN R-171 Driver Control Assistance Systems yönetmeliği, FSD’nin en yetenekli sürümünü teknik olarak yasaklayan hükümlere sahip.

Tam Boyutta Gör Tesla bu çıkmazı aşmak için AB mevzuatındaki Madde 39 kapsamındaki istisna başvurularını devreye sokuyor. Bu kapsam, henüz düzenlenmemiş veya mevcut kuralların tanımlayamadığı davranışlar için özel izin alınmasını mümkün kılıyor. Şirket, otoyol dışı L2 seviye otonom kullanım gibi gelişmiş fonksiyonlar ile sürücünün elleri direksiyonda olmadan sistem tarafından başlatılan şerit değiştirme gibi özellikler için bu istisnayı talep ediyor. Böylece Tesla, mevzuatın “niyetini” karşıladığını kanıtlayarak güncel ancak artık çağın gerisinde kalmış kuralların yarattığı engelleri aşmayı amaçlıyor.

RDW’nin vereceği ulusal onay bu nedenle kritik önemde. Hollanda’nın istisna kararı Şubat 2026’da resmileştiğinde diğer AB ülkeleri bu kararı eş zamanlı olarak tanıyabilecek.

