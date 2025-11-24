Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Şirketten açıklama geldi: Tesla FSD, Şubat ayında Avrupa yolcusu

    Tesla, FSD için Avrupa’daki en büyük engeli aşarak Hollanda’dan Şubat 2026 için ulusal onay sözü aldı. Bu karar, istisna mekanizmasıyla sistemin 2026’da Avrupa genelinde yayılmasının önünü açıyor.

    Şirketten açıklama geldi: Tesla FSD, Şubat ayında Avrupa yolcusu Tam Boyutta Gör
    Tesla’nın Full Self Driving (FSD) adındaki otonom sürüş teknolojisinin Avrupa’ya gelişi uzun süredir belirsizlik ve düzenleyici kurumların yoğun incelemesiyle karşı karşıyaydı. FSD sistemine yöneltilen eleştirilere rağmen Kuzey Amerika’da yazılım hızla olgunlaşmaya devam etse de Avrupa’daki süreç katı mevzuatlar nedeniyle çok yavaş ilerliyordu. Ancak şirket ilk kez somut bir onay takvimi açıkladı ve bu takvimin merkezinde Hollanda’nın ulusal araç otoritesi RDW bulunuyor.

    FSD, Şubat 2026’da Hollanda’da

    Kurum, Şubat 2026’da FSD için ulusal onay vermeyi taahhüt etti. Bu karar, Tesla’nın Avrupa’daki karmaşık yasal yapıya uyum sağlamak için yürüttüğü uzun soluklu çalışmaların somut karşılığı olarak görülüyor.

    Tesla şimdiye kadar FSD’yi eşzamanlı olarak AB genelinde kullanıma sunmaya çalışıyordu. Ancak şirketin yaptığı açıklamada mevcut kuralların bunu mümkün kılmadığı anlaşılıyor. Bu nedenle şirket, Avrupa Birliği mevzuatındaki istisna maddelerine yönelerek önce tek bir ülke üzerinden süreci başlatmayı hedefliyor. Hollanda ile kurulan bu ortaklık, ulusal onayın diğer üye ülkelere otomatik olarak tanınabilmesini sağlayan mekanizmayı tetikleyecek.

    Düzenleyici engeller şirketi zorluyor

    Tesla, neredeyse her AB ülkesinde düzenleyicilere kapsamlı gösterimler yaptığını, toplamda 17 ülkede 1 milyon kilometreden fazla şirket içi test gerçekleştirdiğini ve güvenlik verilerini mevzuat kurumlarına sunduğunu söylüyor. Öte yandan Tesla, mevcut kuralların bazılarının güncelliğini yitirdiğini ve FSD’yi bunlarla uyumlu hale getirmenin onu güvensiz kılacağının da alını çiziyor.

    En büyük engel, Tesla’nın yapay sinir ağı tabanlı sürüş yaklaşımı ile Avrupa’nın katı, kural odaklı sisteminin birbirine uymaması. Özellikle UN R-171 Driver Control Assistance Systems yönetmeliği, FSD’nin en yetenekli sürümünü teknik olarak yasaklayan hükümlere sahip.

    Şirketten açıklama geldi: Tesla FSD, Şubat ayında Avrupa yolcusu Tam Boyutta Gör
    Tesla bu çıkmazı aşmak için AB mevzuatındaki Madde 39 kapsamındaki istisna başvurularını devreye sokuyor. Bu kapsam, henüz düzenlenmemiş veya mevcut kuralların tanımlayamadığı davranışlar için özel izin alınmasını mümkün kılıyor. Şirket, otoyol dışı L2 seviye otonom kullanım gibi gelişmiş fonksiyonlar ile sürücünün elleri direksiyonda olmadan sistem tarafından başlatılan şerit değiştirme gibi özellikler için bu istisnayı talep ediyor. Böylece Tesla, mevzuatın “niyetini” karşıladığını kanıtlayarak güncel ancak artık çağın gerisinde kalmış kuralların yarattığı engelleri aşmayı amaçlıyor.

    RDW’nin vereceği ulusal onay bu nedenle kritik önemde. Hollanda’nın istisna kararı Şubat 2026’da resmileştiğinde diğer AB ülkeleri bu kararı eş zamanlı olarak tanıyabilecek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BMW iX3, tek şarjla 1.000 km menzile ulaştı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    thomson tv alınır mi 7 ileri edc şanzıman yorumları elle avans ayarı nasıl yapılır duşta su bir sıcak bir soğuk lg 65qned86t

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    OPPO Reno13 F
    OPPO Reno13 F
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Thinkbook 16
    Lenovo Thinkbook 16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum