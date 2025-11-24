Şirketten açıklama geldi: Tesla FSD, Şubat ayında Avrupa yolcusu

FSD, Şubat 2026’da Hollanda’da
Kurum, Şubat 2026’da FSD için ulusal onay vermeyi taahhüt etti. Bu karar, Tesla’nın Avrupa’daki karmaşık yasal yapıya uyum sağlamak için yürüttüğü uzun soluklu çalışmaların somut karşılığı olarak görülüyor.
Tesla şimdiye kadar FSD’yi eşzamanlı olarak AB genelinde kullanıma sunmaya çalışıyordu. Ancak şirketin yaptığı açıklamada mevcut kuralların bunu mümkün kılmadığı anlaşılıyor. Bu nedenle şirket, Avrupa Birliği mevzuatındaki istisna maddelerine yönelerek önce tek bir ülke üzerinden süreci başlatmayı hedefliyor. Hollanda ile kurulan bu ortaklık, ulusal onayın diğer üye ülkelere otomatik olarak tanınabilmesini sağlayan mekanizmayı tetikleyecek.
Düzenleyici engeller şirketi zorluyor
Tesla, neredeyse her AB ülkesinde düzenleyicilere kapsamlı gösterimler yaptığını, toplamda 17 ülkede 1 milyon kilometreden fazla şirket içi test gerçekleştirdiğini ve güvenlik verilerini mevzuat kurumlarına sunduğunu söylüyor. Öte yandan Tesla, mevcut kuralların bazılarının güncelliğini yitirdiğini ve FSD’yi bunlarla uyumlu hale getirmenin onu güvensiz kılacağının da alını çiziyor.
En büyük engel, Tesla’nın yapay sinir ağı tabanlı sürüş yaklaşımı ile Avrupa’nın katı, kural odaklı sisteminin birbirine uymaması. Özellikle UN R-171 Driver Control Assistance Systems yönetmeliği, FSD’nin en yetenekli sürümünü teknik olarak yasaklayan hükümlere sahip.
RDW'nin vereceği ulusal onay bu nedenle kritik önemde. Hollanda'nın istisna kararı Şubat 2026'da resmileştiğinde diğer AB ülkeleri bu kararı eş zamanlı olarak tanıyabilecek.