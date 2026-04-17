Devrimsel yöntem! Şişe içinde yıldırım oluşturularak metanol üretildi

Tam Boyutta Gör Kimya dünyasında uzun yıllardır çözülmesi zor bir problem olarak görülen metanın metanole dönüştürülmesi sürecinde dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Yayımlanan yeni bir araştırma, yüksek voltajlı elektrik kullanılarak oluşturulan plazma sayesinde bu dönüşümün tek adımda ve yüksek verimle gerçekleştirilebildiğini ortaya koydu. Araştırma, hem enerji verimliliği hem de çevresel etkiler açısından mevcut yöntemlere güçlü bir alternatif sunuyor.

Plazma ile yüksek verim elde edildi

Araştırmada geliştirilen yöntemde, metan gazı kabarcıklar halinde özel bir reaktöre veriliyor ve burada yüksek voltajlı elektrik darbeleriyle plazma oluşturuluyor. Belirli koşullar altında “şişedeki yıldırım” olarak tanımlanabilecek bu plazma, metan moleküllerini parçalayarak son derece reaktif ara ürünlere dönüştürüyor. Bu parçacıklar daha sonra hızla yeniden birleşerek metanol oluşturuyor.

Elde edilen sonuçlar ise oldukça dikkat çekici zira metan, yaklaşık yüzde 97 seçicilik oranıyla metanole dönüştürülebiliyor. Üstelik süreç yalnızca metanol üretmekle sınırlı kalmıyor. Aynı anda hidrojen ve etilen gibi değerli gazların da ortaya çıktığı belirtiliyor.

Mevcut yöntemlerden daha etkili

Günümüzde endüstriyel ölçekte kullanılan metan-metanol dönüşümü oldukça dolaylı bir yol izliyor. Bu süreçte metan önce buharla reaksiyona sokularak karbon monoksit ve hidrojen karışımına ayrıştırılıyor, ardından bu karışım yüksek sıcaklık ve basınç altında yeniden işlenerek metanol elde ediliyor.

Bu iki aşamalı yöntem her ne kadar optimize edilmiş olsa da yüksek miktarda ısı enerjisi gerektiriyor ve süreç boyunca önemli miktarda karbondioksit açığa çıkıyor.

Araştırmanın en önemli bulgularından biri, plazma içinde oluşan kısa ömürlü reaktif türlerin hızlı bir şekilde kontrol altına alınması gerekliliği oldu. Bu amaçla reaktör, bakır oksit katalizör ile kaplanarak reaksiyonun yönü kontrol edildi. Böylece istenmeyen yan ürünlerin oluşumu azaltılırken metanol üretimi maksimize edildi.

Süper sıcak jeotermal ile sınırsız enerji çağı başlıyor 1 gün önce eklendi

Ayrıca oluşan metanolün parçalanmasını önlemek için ürün hızla suya aktarılıyor. Bu adım, elde edilen verimin korunmasında kritik bir rol oynuyor.

Metan, yaygın olarak yakıt olarak kullanılan bir doğal gaz olmasının yanı sıra, küresel sera gazı emisyonlarının yaklaşık yüzde 11’inden sorumlu önemli bir bileşen olarak biliniyor. Buna karşılık metanol, sıvı formu sayesinde depolanması ve taşınması daha kolay olan, aynı zamanda yakıt, antifriz, endüstriyel çözücü ve ilaç üretimi gibi geniş kullanım alanlarına sahip bir kimyasal.

