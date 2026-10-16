Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Şişecam, Togg T10F için akıllı kararan panoramik cam tavan geliştiriyor

    Şişecam’ın Togg T10F için elektrikle şeffaflaşan ve kararan akıllı cam geliştirdiği bildirildi. Geliştirilen sistemin araç ekranından ve sesli olarak yönetilebileceği belirtiliyor.

    Şişecam'dan Togg T10F için akıllı kararan panoramik cam tavan Tam Boyutta Gör
    Şişecam'ın Togg T10F için ışık geçirgenliği bölgesel olarak ayarlanabilen akıllı panoramik cam tavan geliştirdiği öne sürüldü. Yüzde 100 Yerli'nin aktardığı bilgilere göre PDLC teknolojisini kullanan sistem, elektrikle şeffaflaşabiliyor veya karartılabiliyor. Çözümün araç elektroniğiyle entegre çalışması ve geleneksel tavan perdesine olan ihtiyacı ortadan kaldırabilmesi bekleniyor.

    Togg T10F'nin cam tavanı bölgesel olarak karartılabilir

    Şişecam'ın geliştirdiği sistem, panoramik cam tavanlarda kullanılan PDLC (Polimer Dağıtılmış Sıvı Kristal) teknolojisine dayanıyor. Bu teknolojide camın katmanları arasına yerleştirilen sıvı kristaller, elektrik uygulanmadığında düzensiz bir yapı oluşturarak ışık geçirgenliğini sınırlandırıyor. Bu durumda cam, buzlu veya füme bir görünüm kazanıyor. Elektrik akımı uygulandığında ise kristaller hizalanarak camın şeffaflaşmasını sağlıyor. Elektrik kesildiğinde kristaller yeniden düzensiz hale geliyor ve cam kararıyor.

    Şişecam'dan Togg T10F için akıllı kararan panoramik cam tavan Tam Boyutta Gör
    Bildirilenlere göre çözümün öne çıkan özelliklerinden biri, cam tavanın farklı bölgelerinin birbirinden bağımsız şekilde kontrol edilebilmesi. Bu özellik sayesinde yolcuların kabine giren ışığı ihtiyaçlarına göre ayarlayabilmesi mümkün olabilir.

    Araç ekranından veya sesli komutla kontrol edilebilir

    Aktarılan bilgilere göre proje kapsamında akıllı camın araç elektroniğiyle birlikte çalışmasını sağlayan bir elektronik kontrol ünitesi (ECU) de geliştirildi. Bu ünitenin camın otomobilin elektronik ve yazılım altyapısına entegre edilmesini sağlaması hedefleniyor.

    Sistemin otomobilin dijital ekranları veya sesli komut asistanı üzerinden kontrol edilebileceği belirtiliyor. Böyle bir entegrasyonun hayata geçirilmesi durumunda sürücü ve yolcular, cam tavanın ışık geçirgenliğini araç içinden ayarlayabilecek. Ancak kontrol seçeneklerinin seri üretim araçlarda nasıl sunulacağına ilişkin ayrıntılar henüz netlik kazanmış değil.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli motosikletle tek şarjda dünya rekoru: 436,5 km

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    f10 520i b12 dil altı hapı kullananlar 1.3 multijet beyaz duman ve koku baz istasyonu yanında ev hgs borcu muayeneye engel mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S26Plus
    Samsung Galaxy S26Plus
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3530
    Dell Vostro 3530
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum