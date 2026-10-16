Şişecam, Togg T10F için akıllı kararan panoramik cam tavan geliştiriyor

Togg T10F'nin cam tavanı bölgesel olarak karartılabilir
Şişecam'ın geliştirdiği sistem, panoramik cam tavanlarda kullanılan PDLC (Polimer Dağıtılmış Sıvı Kristal) teknolojisine dayanıyor. Bu teknolojide camın katmanları arasına yerleştirilen sıvı kristaller, elektrik uygulanmadığında düzensiz bir yapı oluşturarak ışık geçirgenliğini sınırlandırıyor. Bu durumda cam, buzlu veya füme bir görünüm kazanıyor. Elektrik akımı uygulandığında ise kristaller hizalanarak camın şeffaflaşmasını sağlıyor. Elektrik kesildiğinde kristaller yeniden düzensiz hale geliyor ve cam kararıyor.
Araç ekranından veya sesli komutla kontrol edilebilir
Aktarılan bilgilere göre proje kapsamında akıllı camın araç elektroniğiyle birlikte çalışmasını sağlayan bir elektronik kontrol ünitesi (ECU) de geliştirildi. Bu ünitenin camın otomobilin elektronik ve yazılım altyapısına entegre edilmesini sağlaması hedefleniyor.
Sistemin otomobilin dijital ekranları veya sesli komut asistanı üzerinden kontrol edilebileceği belirtiliyor. Böyle bir entegrasyonun hayata geçirilmesi durumunda sürücü ve yolcular, cam tavanın ışık geçirgenliğini araç içinden ayarlayabilecek. Ancak kontrol seçeneklerinin seri üretim araçlarda nasıl sunulacağına ilişkin ayrıntılar henüz netlik kazanmış değil.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: