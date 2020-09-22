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    Sistem Toplayanların En Büyük Yardımcısı: Hazır Sistemler

    Gerek ilk defa sistem toplayanlar gerekse daha önce sistem toplamış olup artık bu sistemi emekli etmeyi düşünenler için hem fiyat/performans hem de zaman açısından kurtarıcı görevini üstlenen hazır...
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    Gerek ilk defa sistem toplayanlar gerekse daha önce sistem toplamış olup artık bu sistemi emekli etmeyi düşünenler için hem fiyat/performans hem de zaman açısından kurtarıcı görevini üstlenen hazır sistemler artık özellikle Itopya gibi firmaların da büyük oranda indirim ve kampanyaları ile adeta bir vazgeçilmez olmuş durumda.


     Hazır sistemlerin en büyük avantajı bildiğiniz üzere bizim parçaları tek tek toplamaya kalktığımızda çıkan fiyattan daha uygun bir fiyat avantajı ile bizlere sunulması. Yazının ilk paragrafında da bahsettiğimiz Itopya’nın bugün MSI’ın da destekleri ile oluşturulmuş olan ATLAS-M3670XT ve TANK-M1070KS sistemlerini inceliyoruz.


    ATLAS-M3670XT

     ATLAS-M3670XT'nin kalbinden isminin son kısmında da anlayacağımız üzere AMD’nin Ryzen 3000 serisi işlemci ailesinin yeni ve en güncel işlemcilerinden biri olan Ryzen 5 3600XT bulunuyor. Bu işlemci 6 çekirdek 12 iş parçacığı yapısını korurken standart Ryzen 5 3600’e göre temel frekansı 3.8 GHz’e, boost frekansı ise Ryzen 5 3600X’e göre 4.5 GHz’e yükseltilmiş durumda. İşlemciye eşlik eden ekran kartı ise AMD’nin güncel Radeon serisindeki en güçlü model olan RX 5700 XT. MSI markasının Radeon RX 5700 XT MECH 8GB modelinin kullanıldığı sistemde 1080p oyunculukta çok yüksek FPS değerleri elde edilebileceği gibi 1440p oyunculukta da akıcı bir oyun deneyimi elde edilebilecektir. Sistem AMD’nin yeni nesil B550 model anakartı üzerinde yükseliyor ve yine MSI markasının MSI MAG B550M MORTAR modeli tercih edilmiş durumda. B450 serisine göre soğutması geliştirilen bu B550’de ayrıca gelecek olan Ryzen 4000 serisi işlemci desteği de bulunmakta. 16GB belleğe sahip olan sistem güncel olarak tüm oyunlarda sizi mutlu edecektir.


    TANK-M1070KS

     Intel’in yeni 10. nesil işlemcileri tanıtmasının yeni sistem toplayacakların merakla beklediği şey 10. nesil işlemcilere sahip hazır sistemlerdi. TANK-M1070KS sistemde de 10. nesil i5 ailesinin tepe noktasında bulunan i5 10600k modeli bulunuyor. Halef selef rekabetine bakacak olursak Intel, i5 9600k modelinde 6 çekirdek 6 iş parçacığı kullanırken 10. Nesil i5 10600k ile birlikte artık 6 çekirdek 12 iş parçacığı modeline geçmiş durumda. Bu sayede tekli çekirdek performansında yeni nesille gelen farkın yanı sıra artık iş parçacığı sayısının artması ile birlikte çoklu çekirdek performansının gerektiği noktalarda da Intel büyük bir atılım sağlamış durumda. İsmin sonunda ‘k’ ibaresinden de anlaşılacağı üzere işlemcinin çarpan kilitleri açık durumda. Yeni nesil işlemcilerle birlikte artık LGA1200 soketlere de geçiş yapmış olduk bu bağlamda sistemde MSI’ın B460 yonga setine sahip MSI MAG B460 TOMAHAWK modeli kullanılmış. Anakart soğutması ile başarılı ve sağlamlığı ile güven veren bir model ancak eğer çarpan kilidi açık olan işlemcinize hız aşırtma uygulamak isterseniz özelleştirme seçenekleri arasından Z490 yonga setine sahip bir anakarta geçmeniz gerekecek lakin geçmeseniz dahi i5 10600k temel frekans hızlarında da oldukça performanslı ve yeterli bir işlemci ayrıca belirtmekte fayda var; hız aşırtma bilmeden yapılmaması gereken bir şey. Bu sistemde oyunlarda bize eşlik edecek ekran kartı ise Nvidia’nın RTX 2070 Super modeli. MSI GeForce RTX 2070 SUPER VENTUS GP OC 8GB’ın kullanıldığı bu sistede RTX teknolojisinin imkanlarından yararlanarak oyun deneyiminizi görsel açıdan eşsiz biçimde zenginleştirebilirsiniz. RTX 2070 modeline göre geliştirilen ve performansı arttırılan RTX 2070 Super modeli gerek 1080p gerekse 1440p oyunculukta bizi yarı yolda bırakmadan rahatlıkla eşlik edecektir.


    Her iki sistemin de fiyat ve ayrıntılı olarak parça bilgilerine buradan erişebilirsiniz. Ayrıca özelleştirme seçenekleri arasından yine avantajlı fiyatlarla parça değişiklikleri yapabilir ve aksesuar kısmından çevre birimleri inceleyebilirsiniz. Herkese iyi oyunlar!
     



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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    joven 11 dk.
    Ben PC almak istesem kendim toplarım neden butip yerlerden sistem alayım hem daha pahalıya gelir
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 25 dk.
    Bu site değil miydi forum kullanıcılarına sinir kusturan? Neden forum üyelerinin mağduriyetini savunmaktan sanki paraya ihtiyacınız varmış gibi reklam yapıyorsunuz burada? Her yükselişin bir düşüşü vardır donanımhaber, 1-2 senedir ciddi anlamda sorunlar var.
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