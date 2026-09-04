Ugreen, dünyanın ilk sıvı soğutmalı MagSafe powerbankini tanıttı

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Tam Boyutta Gör Ugreen, IFA 2026’da akıllı yaşam lansman etkinliğinde yeni güç çözümlerini gösterdi ve bunlar arasında en dikkat çekici olanı, sıvı soğutmalı powerbank. Ugreen MagFlow Pro Magnetic Power Bank 10000mAh 25W, kablolu şarjın rahatlığını kablosuz şarjla birleştiren dünyanın ilk sıvı soğutmalı powerbanki olarak tanıtıldı.

Ugreen, ekranlı ve kompakt boyutlu 45W şarj adaptörünü tanıttı 3 ay önce eklendi

Soğutma için görülebilir alan

Tam Boyutta Gör MagFlow Pro manyetik powerbank, soğutma işlemini gerçek zamanlı olarak görebildiğiniz bir soğutma penceresine sahip. Powerbank, Ugreen’in CryoPulse sıvı soğutma sistemiyle geliyor. Ugreen, bu teknolojinin ısı birikimini yarıya indirerek power banki 10 derece daha serin tutabildiğini iddia ediyor. Sıvı soğutmalı mikro pompa düzeneğinin yanında, daha fazla ısı dağılımı için Qi2 manyetik halkasının hemen altında bir bakır folyo bulunuyor.

10.000 mAh, 45W güç

Power bank, 10.000 mAh'lik bir bataryaya sahip ve 45W'a kadar birleşik güç çıkışı (dahili USB-C kablosuyla 30W, Qi2 kablosuz şarj pediyle 25W). sunuyor. Ugreen, powerbankin iPhone 17 Pro Max'i kablosuz olarak yaklaşık 40 dakikada %0'dan %50'ye şarj edebileceğini iddia ediyor. Ayrıca, sağ altta şarj gücü, şarj döngüleri ve pil seviyeleri gibi temel bilgileri gösteren akıllı bir ekran bulunuyor. Öte yandan powerbankin tamamen şarj olması 2 saat sürüyor.

Powerbank, 108.45 x 70.6 x 16.2 mm boyutlarında, 230 gram ağırlığında. Üç cihazı aynı anda şarj etmenizi sağlayan ayrı bir USB-C girişi de bulunuyor. Desteklenen şarj standartları arasında, PD 3.0, Qi2, QC 4.0 ve PPS yer alıyor.

150 dolara satışa çıktı

Ugreen MagFlow Pro manyetik power bank, 150 dolar fiyatla satışa sunuldu.

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Sıvı soğutmalı powerbank UGREEN MagFlow Pro tanıtıldı

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