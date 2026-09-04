Ugreen, dünyanın ilk sıvı soğutmalı MagSafe powerbankini tanıttı

Soğutma için görülebilir alan
10.000 mAh, 45W güç
Power bank, 10.000 mAh'lik bir bataryaya sahip ve 45W'a kadar birleşik güç çıkışı (dahili USB-C kablosuyla 30W, Qi2 kablosuz şarj pediyle 25W). sunuyor. Ugreen, powerbankin iPhone 17 Pro Max'i kablosuz olarak yaklaşık 40 dakikada %0'dan %50'ye şarj edebileceğini iddia ediyor. Ayrıca, sağ altta şarj gücü, şarj döngüleri ve pil seviyeleri gibi temel bilgileri gösteren akıllı bir ekran bulunuyor. Öte yandan powerbankin tamamen şarj olması 2 saat sürüyor.
Powerbank, 108.45 x 70.6 x 16.2 mm boyutlarında, 230 gram ağırlığında. Üç cihazı aynı anda şarj etmenizi sağlayan ayrı bir USB-C girişi de bulunuyor. Desteklenen şarj standartları arasında, PD 3.0, Qi2, QC 4.0 ve PPS yer alıyor.
150 dolara satışa çıktı
Ugreen MagFlow Pro manyetik power bank, 150 dolar fiyatla satışa sunuldu.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: