Türk bilim insanı sivrisinek larvalarını ses dalgalarıyla yok eden cihaz geliştirdi

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Sivrisinekler hastalık yayması sebebiyle insanlar kadar diğer canlılara da olumsuz etki verebiliyor. Sivrisinek üremesinin fazla olduğu bölgelerde ekolojik dengeyi korumak için kimyasal ilaçlar kullanılıyor. Bu kimyasallar diğer canlılara ve bitkilerin zarar veriyor.

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Oflaz, sivrisineklerle mücadele için çevre dostu cihaz geliştirdi. Geliştirilen cihaz, ses dalgalarını kullanarak sivrisinekleri larva aşamasında yok ediyor. Sivrisinekler yumurtalarını su yüzeyine bırakıyor ve yumurtadan larvaya dönüşerek üreme tamamlanıyor. Geliştirilen cihaz, su yüzeyinde ultrasonik teknolojiyle üretilen dalganın neden olduğu mekanik deformasyon etkisiyle larvaların gelişimini engelliyor.

Quantum Dot sera camı: Daha fazla ışık daha yüksek verim 2 gün önce eklendi

Laboratuvar ortamında yapılan denemelerde, sistemin 4-5 saniye içerisinde üçüncü evredeki larvaların yüzde 100'ünü, larvaların en dayanıklı olduğu dördüncü evredeki larvaların ise yüzde 99’unu etkisiz hale getirdiği gözlemlendi.

Tam Boyutta Gör

Kimyasal ilaçların yasak olduğu ülkelerde ilgi görebiilir

Oflaz, geliştirdikleri ürüne benzeyen konvansiyonel ve ticari bir sistem bulunmadığını, alternatifinin kimyasal ve biyolojik ajanlar olduğunu anlattı.

"Teknoloji tabanlı, sivrisinekle mücadele konusunda, özellikle de bunların üreme merkezlerine uygulanacak cihazlar mevcut değil, bu anlamda özgün ve patentli bir ürün" diyen Oflaz, "Şu an prototip modeli elimizde ama bunu seri üretime kazandırmak istiyoruz. En büyük hedefimiz ticarileştirip ihraç edebilmek. Ülkemizde de sivrisinek problemi fazla ama özellikle Amerika kıtasında ve bazı Avrupa ülkelerinde mücadele daha zayıf veriliyor. Çünkü oralarda kimyasal kullanmak yasak. Ekosistemi bozmamak adına oradaki belediyeler sivrisineklere karşı kendilerini savunamıyor. Dolayısıyla bu cihaz oralarda daha iddialı bir konuma sahip olabilir." ifadelerini kullandı.

Tam Boyutta Gör Bu cihaz yerleşim bölgelerinin yanı sıra tarım alanlarında da etkili olacak. Özellikle pirinç tarlası gibi alanlarda sivrisinekler ile mücadele önem taşıyor. Cihazın seri üretime geçmesiyle birlikte sivrisinek kaynaklı hastalıkların önlenmesine ve tarımda verim artışına önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Çevre Haberleri

Sivrisinek larvalarını ses dalgalarıyla yok eden cihaz geliştirdi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: