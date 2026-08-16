Sivrisinekleri lazerle avlayan fütüristik cihaz seri üretime geçti: İşte fiyatı

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Sivrisinek kabusuna teknolojik bir çözüm sunmayı hedefleyen Photon Matrix sistemi için seri üretim düğmesine basıldı. Geliştirici şirket tarafından yapılan açıklamaya göre cihazın ilk sevkiyatı Ağustos ayı sonunda gerçekleştirilecek. Ürün artık kitle fonlaması kampanyasına katılmaya gerek kalmadan üreticinin resmi internet sitesi üzerinden ön sipariş verilebiliyor.

Photon Matrix, sivrisinekleri havada tespit edip lazerle etkisiz hale getirmek için gelişmiş bir hedefleme sistemi kullanıyor. Cihazın 6 metreye kadar mesafedeki sivrisinekleri 90 derecelik yatay görüş açısı içinde tespit edebildiği belirtilmiş. Hedefleri hassas şekilde belirlemek için LiDAR, milimetre dalga radarı ve yapay zeka destekli bilgisayarlı görü sistemi bir arada çalışıyor.

Tam Boyutta Gör

Standart ve Pro versiyonları var

Bu teknoloji sayesinde cihaz, 2 ila 20 mm boyutundaki ve saniyede 1 metreye kadar hızla hareket eden uçan böcekleri tespit ederek üzerlerine lazer darbesi yönlendiriyor. Photon Matrix'in iki farklı versiyonu mevcut. Kızılötesi lazer teknolojisine sahip ev tipi (Standart) model 988 dolar fiyat etiketiyle satılıyor.

Dış mekan, bahçe, endüstriyel ve ticari alanlar gibi daha geniş kullanım alanlarına yönelik Pro modelinin fiyatı ise 1.088 dolar. Her iki versiyon da aynı temel performansa sahip (6 metre menzil, 90 derecelik yatay tarama, aynı sensör seti). Temel fark lazerin görünür olup olmaması.

Tam Boyutta Gör Üretici daha önce sivrisineklerin havada nasıl etkisiz hale getirildiğini gösteren test videoları yayınlamıştı. Fakat ürünün günlük kullanımda nasıl bir performans sunacağı kullanıcıların deneyimleriyle ortaya çıkacak. Daha önceki bir haberimizde de eski bir füze mühendisinin tasarladığı ve sivrisinekleri havada avlayabilen 40 gramlık otonom mini drone'dan bahsetmiştik.

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