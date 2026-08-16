Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Sivrisinekleri lazerle avlayan fütüristik cihaz seri üretime geçti: İşte fiyatı

    Sivrisinekleri havada tespit edip lazerle etkisiz hale getiren Photon Matrix satışa çıktı. LiDAR, radar ve yapay zeka kullanan sistem sivrisineklere karşı yeni nesil bir çözüm olarak sunuluyor.

    Sivrisinekleri lazerle avlayan fütüristik cihaz satışa sunuldu Tam Boyutta Gör
    Sivrisinek kabusuna teknolojik bir çözüm sunmayı hedefleyen Photon Matrix sistemi için seri üretim düğmesine basıldı. Geliştirici şirket tarafından yapılan açıklamaya göre cihazın ilk sevkiyatı Ağustos ayı sonunda gerçekleştirilecek. Ürün artık kitle fonlaması kampanyasına katılmaya gerek kalmadan üreticinin resmi internet sitesi üzerinden ön sipariş verilebiliyor.

    Photon Matrix, sivrisinekleri havada tespit edip lazerle etkisiz hale getirmek için gelişmiş bir hedefleme sistemi kullanıyor. Cihazın 6 metreye kadar mesafedeki sivrisinekleri 90 derecelik yatay görüş açısı içinde tespit edebildiği belirtilmiş. Hedefleri hassas şekilde belirlemek için LiDAR, milimetre dalga radarı ve yapay zeka destekli bilgisayarlı görü sistemi bir arada çalışıyor.

    Sivrisinekleri lazerle avlayan fütüristik cihaz satışa sunuldu Tam Boyutta Gör

    Standart ve Pro versiyonları var

    Bu teknoloji sayesinde cihaz, 2 ila 20 mm boyutundaki ve saniyede 1 metreye kadar hızla hareket eden uçan böcekleri tespit ederek üzerlerine lazer darbesi yönlendiriyor. Photon Matrix'in iki farklı versiyonu mevcut. Kızılötesi lazer teknolojisine sahip ev tipi (Standart) model 988 dolar fiyat etiketiyle satılıyor.

    Dış mekan, bahçe, endüstriyel ve ticari alanlar gibi daha geniş kullanım alanlarına yönelik Pro modelinin fiyatı ise 1.088 dolar. Her iki versiyon da aynı temel performansa sahip (6 metre menzil, 90 derecelik yatay tarama, aynı sensör seti). Temel fark lazerin görünür olup olmaması.

    Sivrisinekleri lazerle avlayan fütüristik cihaz satışa sunuldu Tam Boyutta Gör
    Üretici daha önce sivrisineklerin havada nasıl etkisiz hale getirildiğini gösteren test videoları yayınlamıştı. Fakat ürünün günlük kullanımda nasıl bir performans sunacağı kullanıcıların deneyimleriyle ortaya çıkacak. Daha önceki bir haberimizde de eski bir füze mühendisinin tasarladığı ve sivrisinekleri havada avlayabilen 40 gramlık otonom mini drone'dan bahsetmiştik.
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli dev uçak X1 ilk kez havalandı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    roborock flexi pro max payne 1 biyokimya tus puanları cin isimleri güvercin yumurtasını ellersen ne olur

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    POCO X8 Pro Max
    POCO X8 Pro Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    TI14N37-370412F
    TI14N37-370412F
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum