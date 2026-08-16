Sivrisinekleri lazerle avlayan fütüristik cihaz seri üretime geçti: İşte fiyatı

Photon Matrix, sivrisinekleri havada tespit edip lazerle etkisiz hale getirmek için gelişmiş bir hedefleme sistemi kullanıyor. Cihazın 6 metreye kadar mesafedeki sivrisinekleri 90 derecelik yatay görüş açısı içinde tespit edebildiği belirtilmiş. Hedefleri hassas şekilde belirlemek için LiDAR, milimetre dalga radarı ve yapay zeka destekli bilgisayarlı görü sistemi bir arada çalışıyor.
Standart ve Pro versiyonları var
Bu teknoloji sayesinde cihaz, 2 ila 20 mm boyutundaki ve saniyede 1 metreye kadar hızla hareket eden uçan böcekleri tespit ederek üzerlerine lazer darbesi yönlendiriyor. Photon Matrix'in iki farklı versiyonu mevcut. Kızılötesi lazer teknolojisine sahip ev tipi (Standart) model 988 dolar fiyat etiketiyle satılıyor.
Dış mekan, bahçe, endüstriyel ve ticari alanlar gibi daha geniş kullanım alanlarına yönelik Pro modelinin fiyatı ise 1.088 dolar. Her iki versiyon da aynı temel performansa sahip (6 metre menzil, 90 derecelik yatay tarama, aynı sensör seti). Temel fark lazerin görünür olup olmaması.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: