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    Gece siyahı PS5 tanıtıldı: GTA 6 ile aynı gün satışa çıkacak!

    Sony, PlayStation 5 Digital Edition Midnight Black modelini tanıttı. Ancak, siyah PS5 dijital sürüm, GTA 6 ile aynı gün 19 Kasım'da satışa sunulacak. İşte fiyatı ve diğer detaylar:

    Japonyaya özel gece siyahı PS5 tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Sony, Gece Siyahı renginde yeni PS5 Dijital Sürümünü resmen tanıttı. Ancak, PlayStation 5 Digital Edition Midnight Black modeli Japonya'ya özel. Resmi duyuruya göre, Japonya’ya ait bir PlayStation Network hesabı da gerektiriyor ve yalnızca Japonca dil ayarını destekliyor.

    PlayStation 5 Digital Edition Midnight Black Japonya'ya özel olacak

    siyah playstation 5 fiyatı Tam Boyutta Gör
    Donanım açısından, 825 GB SSD'ye sahip standart PS5 Dijital Sürümü. Performans yükseltmeleri ya da başka teknik iyileştirmeler yok; asıl çekicilik yeni görünümde. Konsol, 19 Kasım'da 55.000 yen (347 dolar) satışa çıkacak.

    Diskli sürücüsü de gelecek

    siyah ps5 disk sürücüsü Tam Boyutta Gör
    Sony, yeni renk seçeneğini neden şimdi tanıttığını açıklamadı. Ancak zamanlama manidar; Rockstar'ın merakla beklenen oyunu GTA 6 ile aynı gün piyasaya sürülecek. Uyumlu Gece Siyahı disk sürücüsü de 19 Kasım'da 11.980 yen (76 dolar) fiyatla satışa sunulacak.

    Açıklama ayrıca Sony'nin daha önce duyurduğu yalnızca dijital sürümlere geçiş planını da yineliyor. Ocak 2028 itibarıyla çıkacak yeni PlayStation oyunları, yalnızca PlayStation Store ve katılımcı perakendeciler aracılığıyla dijital indirme olarak sunulacak. Ocak 2028'den önce çıkan fiziksel oyunlar da oynanabilir olacak. Bu, fiziksel oyunları tercih eden oyuncular tarafından pek hoş karşılanmayacak bir hamle.

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