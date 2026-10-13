Gece siyahı PS5 tanıtıldı: GTA 6 ile aynı gün satışa çıkacak!

PlayStation 5 Digital Edition Midnight Black Japonya'ya özel olacak
Diskli sürücüsü de gelecek
Açıklama ayrıca Sony'nin daha önce duyurduğu yalnızca dijital sürümlere geçiş planını da yineliyor. Ocak 2028 itibarıyla çıkacak yeni PlayStation oyunları, yalnızca PlayStation Store ve katılımcı perakendeciler aracılığıyla dijital indirme olarak sunulacak. Ocak 2028'den önce çıkan fiziksel oyunlar da oynanabilir olacak. Bu, fiziksel oyunları tercih eden oyuncular tarafından pek hoş karşılanmayacak bir hamle.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: