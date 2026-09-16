Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Sızan vatandaş verileri sendika yazılımında kullanıldı: MİT operasyonu

    MİT’in “Aydo Yazılım” operasyonunda Türkiye’de geçmişte internete sızdırılan vatandaş verilerinin sorgulanabildiği sistem ortaya çıkarıldı. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

    Sızan vatandaş verileri sendika yazılımında kullanıldı Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de geçmiş yıllarda internete sızdırılan vatandaş verilerinin, Ankara merkezli bir yazılım şirketinin geliştirdiği sorgu sistemi üzerinden erişilebilir hale getirildiği tespit edildi. MİT koordinesinde Siber Güvenlik Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda şirket sahibi ve çalışanlarının bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Ev ve iş yerlerindeki çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

    Sendika yazılımlarına özel sorgu sistemi eklenmiş

    MİT’in çalışmaları sonucunda “Aydo Yazılım” tarafından geliştirilen bazı sendika yazılımlarına, sendika üyesi olmayan kişilerin bilgilerine erişim sağlayan özel bir sorgu arayüzü eklendiği tespit edildi. Sistemin, geçmiş yıllarda farklı kaynaklardan internet ortamına sızan veri setlerinin sorgulanmasında kullanıldığı belirlendi.

    Yapılan incelemelerde T.C. kimlik numarası üzerinden kişilerin kimlik ve nüfus bilgilerine ulaşılabildiği ortaya çıkarıldı. Sistemin arkasındaki veri tabanlarında ise daha geniş kapsamlı kişisel verilerin bulunduğu tespit edildi.

    Sorgu altyapısının, sendikalara yeni üye kaydı yapılırken üyelik bilgilerinin tamamlanması amacıyla kullanıldığı belirlendi. Veri tabanlarında 18 yaşından küçük kişilere ait kayıtların da bulunduğu da tespit edildi.

    Verilerin kaynağı için “NVİ” incelemesi

    Sızan vatandaş verileri sendika yazılımında kullanıldı Tam Boyutta Gör
    Sunucularda yapılan teknik incelemelerde, kişisel verilerin tutulduğu sistem kayıtlarında düzenli olarak “NVİ” ibaresinin kullanıldığı görüldü. Bu ifade, verilerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri (NVİ) kaynaklı olduğu izlenimini oluşturdu.

    Ancak soruşturma kapsamında elde edilen teknik bulgular, söz konusu verilerin doğrudan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri sistemlerinden alınmadığını ortaya koydu. Verilerin geçmişte farklı kanallardan internete sızdırılmış veri setleriyle bağlantılı olduğu değerlendiriliyor.

    Operasyon, MİT’in koordinasyonunda Siber Güvenlik Başkanlığı (SGB) ve Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) tarafından yürütülen ortak çalışma sonucunda gerçekleştirildi. Ankara’daki adreslerde düzenlenen aramalarda bilgisayarlar, cep telefonları ve çeşitli dijital materyallere el konuldu.

    Şirket KVKK danışmanlığı da veriyordu

    Soruşturma kapsamında Aydo Yazılım’ın yalnızca sendika yazılımları geliştirmediği de ortaya çıktı. Şirketin “Clock&Wise” adı altında kurum ve kuruluşlara Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında danışmanlık hizmeti sunduğu belirlendi.

    Sistemin hangi sendikalar tarafından ne kapsamda kullanıldığı, hangi verilere erişildiği ve elde edilen kişisel bilgilerin hangi amaçlarla işlendiği konusunda incelemeler devam ediyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tükettiğinden çok elektrik üreten elektrikli otomobil

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    100 kişiye sorduk oyunu soruları ve cevapları negatif sayılarda teklik çiftlik aranır mı ne demek rica ederim opar olio s2 5w-40 mmt şanzıman

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    vivo Y21 5G
    vivo Y21 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Apple 13 in&#231; MacBook Neo
    Apple 13 inç MacBook Neo
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum