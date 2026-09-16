Sızan vatandaş verileri sendika yazılımında kullanıldı: MİT operasyonu

Sendika yazılımlarına özel sorgu sistemi eklenmiş
MİT’in çalışmaları sonucunda “Aydo Yazılım” tarafından geliştirilen bazı sendika yazılımlarına, sendika üyesi olmayan kişilerin bilgilerine erişim sağlayan özel bir sorgu arayüzü eklendiği tespit edildi. Sistemin, geçmiş yıllarda farklı kaynaklardan internet ortamına sızan veri setlerinin sorgulanmasında kullanıldığı belirlendi.
Yapılan incelemelerde T.C. kimlik numarası üzerinden kişilerin kimlik ve nüfus bilgilerine ulaşılabildiği ortaya çıkarıldı. Sistemin arkasındaki veri tabanlarında ise daha geniş kapsamlı kişisel verilerin bulunduğu tespit edildi.
Sorgu altyapısının, sendikalara yeni üye kaydı yapılırken üyelik bilgilerinin tamamlanması amacıyla kullanıldığı belirlendi. Veri tabanlarında 18 yaşından küçük kişilere ait kayıtların da bulunduğu da tespit edildi.
Verilerin kaynağı için “NVİ” incelemesi
Ancak soruşturma kapsamında elde edilen teknik bulgular, söz konusu verilerin doğrudan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri sistemlerinden alınmadığını ortaya koydu. Verilerin geçmişte farklı kanallardan internete sızdırılmış veri setleriyle bağlantılı olduğu değerlendiriliyor.
Operasyon, MİT’in koordinasyonunda Siber Güvenlik Başkanlığı (SGB) ve Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) tarafından yürütülen ortak çalışma sonucunda gerçekleştirildi. Ankara’daki adreslerde düzenlenen aramalarda bilgisayarlar, cep telefonları ve çeşitli dijital materyallere el konuldu.
Şirket KVKK danışmanlığı da veriyordu
Soruşturma kapsamında Aydo Yazılım’ın yalnızca sendika yazılımları geliştirmediği de ortaya çıktı. Şirketin “Clock&Wise” adı altında kurum ve kuruluşlara Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında danışmanlık hizmeti sunduğu belirlendi.
Sistemin hangi sendikalar tarafından ne kapsamda kullanıldığı, hangi verilere erişildiği ve elde edilen kişisel bilgilerin hangi amaçlarla işlendiği konusunda incelemeler devam ediyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: