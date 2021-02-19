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    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Size Synology NAS çözümlerinin ideal tamamlayıcısını sunmaktan gurur duyuyoruz:

    HAT5300 serisinin yeni Synology HDD'lerimiz! Bunlar başlangıçta 8 TB ve 12 TB olarak mevcuttur. HAT5300 HDD serimiz zorlu, yüksek hacimli iş yüklerinin üstesinden gelmek için tasarlanmıştır.
    19 Şubat 2021, 17:29 (6 sa.)
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    HDD / SSD
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    Size Synology NAS çözümlerinin ideal tamamlayıcısını sunmaktan gurur duyuyoruz:  

     
    HAT5300 serisinin yeni Synology HDD'lerimiz! Bunlar başlangıçta 8 TB ve 12 TB olarak mevcuttur. 
     
    HAT5300 HDD serimiz zorlu, yüksek hacimli iş yüklerinin üstesinden gelmek için tasarlanmıştır. HAT5300 Serisi diskler, maksimum güvenilirlik için tasarlanmıştır ve yüksek sıralı işlem hacmi sağlayarak sistemin destekleyebileceği eşzamanlı istemci sayısını en üst düzeye çıkarır. Testlerimizde, 300.000 saatten fazla testten geçtiler. 
     
    Synology HDD'lerin diğer avantajları: 
     
    - Hizmet ve destek sorunları söz konusu olduğunda, tek bir iletişim noktası ile irtibat kuruyorsunuz 
    - Artık farklı uygunluklarla uğraşmanıza gerek yok 
    - Uyumluluk her zaman garantilidir, çünkü aygıt yazılımı ve donanım değişiklikleri sıkı bir şekilde kontrol edilir ve her teknik değişiklik Synology tarafından doğrulanır " 

     

    Size Synology NAS çözümlerinin ideal tamamlayıcısını sunmaktan gurur duyuyoruz:
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    Güvenilirlik peşinde 

     

    Bir zincir ancak en zayıf halkası kadar güçlüdür 

     

    Bir depolama sisteminde birçok kişinin gözden kaçırdığı bir şey, sisteme giren gerçek sürücülerin, çözümün genel güvenilirliğini belirlemede nasıl hayati bir rol oynadığıdır. Aynı zamanda, iş ortamları da daha fazlasını talep ediyor. Performans ve öngörülebilirlik gerektirirler. 

     

    HAT5300 kurumsal sabit disklerimizi neden piyasaya sürüyoruz? 

     

    Synology, NAS'ımızda hangi bileşenleri kullandığımızı kontrol edebilir. Ayrıca cihazlarımızdaki DiskStation Manager işletim sistemimizi ve yazılım ekosistemimizi birlikte iyi çalıştıklarından emin olmak için tasarlıyor ve kapsamlı bir şekilde test ediyoruz. Peki bunu piyasadaki yüzlerce sürücü modeli için nasıl yapıyoruz? 

    Uyumluluk testleri ve türetilmiş HCL, Synology ve diğer sistem tasarımcılarının temelini oluşturmuştur. 
    Bunların bakımı da oldukça zordur. 
    Tek disk üreticisinin ürettiği ürün serilerinin sayısını, genellikle en az dört - masaüstü, gözetim, NAS ve işletme - ve kapasite sayılarını (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 TB) düşünün. ve daha da yüksek - ve son olarak, yarattığımız sistem sayısı - yalnızca son beş yılda 60'ın üzerinde. 
     

    Birlikte incelendiğinde, ister depolama sürücülerinde ister belirli ürün platformlarında benzer kapasiteler için olsun, birçok uyumluluk testi sonucunun" miras alındığı "bir sır değil. Bu tür sayılardaki kombinasyonları doğru bir şekilde doğrulamanın hiçbir zaman veya uygun maliyetli yolu yoktur . 
    Aynı zamanda sürücü pazarı da sürekli olarak değişiyor. Yeni sürücü modelleri sık sık piyasaya sürülür, ancak temel kayıt teknolojileri, aygıt yazılımı veya üretim süreçleri tamamen farklı olsa bile, genellikle benzer adlar altında aynı şekilde pazarlanır. 
    Donanım veya yazılım düzeyinde görünüşte önemsiz değişiklikler bile, özellikle aygıtlar ve sürücüleri zorlandığında, daha büyük sorunları ortaya çıkarabilir. 
     

    Daha da kötüsü, tüm sürücü satıcıları şeffaf değildir veya müşterilere ürünü fiilen almadan önce hangi donanım revizyonunu satın aldıklarını bilmeleri için kolay bir yol sunmaz. Bu, HCL'lerin bakımını bizim için zorlaştırmakla kalmaz, bazen müşterilerimiz için takip edilmesini imkansız hale getirir. 

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    Güvenilirlik öngörülebilirlik gerektirir. Yalnızca kendi sürücülerimizi oluşturarak, müşterilerin güvenle ve güvenilir bir şekilde en iyi seçeneği seçmesini sağlayabiliriz. 

     

     

    Çok daha fazlasını sunmak 

     

    En güvenilir diski sunmak için yola çıktığımızda, yaklaşık yirmi yıllık endüstri deneyimimize dayanarak kendi stres testi rejimimizi tasarladık. (= Köprü) HAT5300, o zamandan beri piyasaya sürdüğümüz her depolama platformunda 300.000 saatin üzerinde test edildi 2017. 
    Yoğun testler ve binlerce test döngüsü, veri merkezi ortamlarını çoğaltmak ve 7/24 kullanılabilirlik gereksinimlerini cezalandırmak için tasarlanmıştır. Testler, sistemi farklı sıcaklıklarda yeniden başlatmak kadar basit işlemlerden, her bir sürücünün ideal olmayan koşullara nasıl tepki verdiğindeki eksiklikleri büyütebilen karmaşık dosya kopyalama testlerine kadar uzanır. 
     

    Ancak, sadece güvenilirlikle sınırlı kalmadık, aynı zamanda performansı da hedefledik. Sistemlerimiz ve sürücülerimiz arasındaki dikey entegrasyon, özellikle ikisinin kombinasyonu için optimizasyon yapmamıza olanak tanıyor.  

    Net sonuç? Sektörden% 23'e kadar daha yüksek performans karşılaştırılabilir sınıf sürücüler için ortalama *. 
    Sadece en kapsamlı şekilde test edilmiş çözümü değil, aynı zamanda bir Synology sistemi için piyasadaki en hızlı sabit diskleri de elde ediyorsunuz. 
    DSM ile sıkı entegrasyon, işletim sistemi güncellemeleriyle birlikte gelen ürün yazılımı yükseltmeleri gibi başka faydalar da sağlar. Sürücüler ve özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi, gelecekteki olası sorunlar için daha basit sorun giderme anlamına da gelir. 
    Sistemde daha az bilinmeyen değişken ile müşterilerimize daha iyi ve daha hızlı destek sağlayabiliriz. 

     

    Kurumsal güvenilirlik 

     

    Kendi depolama sürücülerimizi sunarak, depolama sistemlerimizin daha güvenilir olmasını, desteklenmesi ve bakımının daha kolay olmasını ve performansta üstünlük sağlamasını sağlamak için ileriye doğru bir adım atıyoruz. 

    Ürün portföyümüzdeki sıkı şirket içi doğrulamamız, kapsamlı stres testi için harcanan zamanı en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmıştır. Çünkü bunun özellikle iş ve kurumsal müşterilerimiz için daha güçlü bir değer önerisi sunduğuna inanıyoruz. 

    Aynı zamanda, yılların endüstri bilgi birikimi ile desteklenen mühendislik çabaları, benzersiz performans ve doğrudan DSM'ye daha sıkı entegrasyon sağlar. HAT5300 serisi sadece başka bir sürücü değil, aynı zamanda güvenilirlik ve müşteri deneyimi sağlama taahhüdümüzdür. 

    * Çok istemcili sıralı okuma verimi. Performans testi Synology tarafından, RAID 5 kullanılarak yapılandırılmış bir SA3600 üzerinde 12x HAT5300-12T sürücüler kullanılarak, IOMeter ile benzer sınıf sürücülere (Enterprise) karşı (64 KB bloklar) gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar sadece referans içindir. Gerçek performans, iş yüküne, test yöntemlerine ve cihazların ve yazılımın nasıl yapılandırıldığına bağlı olarak değişebilir. 

     

    Size Synology NAS çözümlerinin ideal tamamlayıcısını sunmaktan gurur duyuyoruz:

    Synology sistemlerinde, HAT5300 sürücüler, benzer sınıftaki sürücülere kıyasla çok kullanıcılı bir RAID ortamında daha yüksek sıralı okuma performansı sunar. 

     



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