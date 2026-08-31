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    Size zaman kazandıracak ev teknolojileri

    Modern teknoloji özellikle evde, günlük hayatı kolaylaştırıyor ve zaman kazandırıyor. Akıllı ev aletlerinden, görevleri daha hızlı tamamlayan yenilikçi yardımcılara kadar en iyi ürünler Philips'te.

    Hızlı tempolu yaşantımızda, ev işlerine zaman ayırmak zor olabiliyor. İş, aile ve kişisel sorumluluklar arasında bir denge kurmak gerekiyor ve temizlik için genelde çok az zaman ve enerjimiz kalıyor. Bu noktada Philips akıllı ev aletleri dikkat çekici. Temizlik rutinini kolaylaştıran ıslak kuru bir arada süpürge ve elektrikli moptan temizlik sonrası keyif kahvenizi hazırlayan tam otomatik kahve makinesine kadar birçok ev teknolojisi karşımıza çıkıyor.

    Islak kuru elektrikli süpürgeler, süpürme ve paspaslama işlemini basit bir geçişle birleştirerek zaman kazandırıyor; kova ve paspas kullanma ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Bu makineler, yere dökülen sıvıları, yapışkan kirleri ve kuru kalıntıları aynı anda temizlemenizi sağlayarak zemin temizleme süresini yarı yarıya indiriyor. Elektrikli moplar da elle çitileme işlemini otomatikleştirerek, elle sıkma ihtiyacını ortadan kaldırarak ve zeminleri genellikle dakikalar içinde kurutarak temizlikte zamandan kazanmanızı sağlıyor. Geleneksel paspas ve kova sistemlerine kıyasla, minimum fiziksel çaba ile inatçı lekeleri çıkarmada son derece etkililer. Tam otomatik kahve makineleri, kahve çekirdeklerini öğütmekten sütü köpürtmeye kadar tüm süreci otomatikleştiriyor, böylece neredeyse hiç çaba sarfetmeden bir dakikadan kısa sürede kafe kalitesinde kahveniz hazır oluyor.

    Tek süpürge 3 işlem: Silin, sıvıları çekin, süpürün

    Philips XW9463/11 AquaTrio 9000 Serisi Tam Boyutta Gör
    Philips AquaTrio 9000 Serisi, süpürme, paspaslama ve kendi kendini temizleme özelliğini tek bir sistemde birleştirerek önemli ölçüde zaman tasarrufu sağlamak üzere tasarlanmış. Halılar, kilimler ve sert zeminlerde kuru temizlik için Süpürme Modu; döşeme ve mobilyaları temizleme için El Cihazı Modu ve lekeli zeminlerde Silme modülü ile 3’ü 1 arada kusursuz temizlik sağlıyor. Kiri ve kirli suyu ayırıp hapsederek sürekli temiz suyla temizlik yapmanızı sağlayan PowerCyclone Aqua özelliği de etkileyici. Su tankı da geniş olduğundan tekrar dolum yapmadan temizliği tamamlıyorsunuz.
    • 3’ü 1 arada: Süpürür, paspaslar, toz, kir ve lekeleri giderir
    • Hızlı temizlik: Şarj istasyonunda 4 dakikada kendini temizler
    • Hızlı ve etkili: AquaSpin fırçaları dakikada 4000 devirde dönerek mükemmel temizlik sağlar
    • Geniş kapsama: Tek şarjla 285 m²’ye kadar alanı temizler
    • Çift fonksiyon: Islak/kuru paspas ve kuru süpürme arasında geçiş yaparak zaman kazandırır
    • LED ışık: Başlıktaki LED ışık, kiri hızlıca belirleyerek temizliği hızlandırır

    PerfectCare Buhar Kazanlı Ütü: Yapay zeka teknolojisiyle zahmetsiz ütüleme

    Size zaman kazandıracak ev teknolojileri Tam Boyutta Gör
    Philips PerfectCare Buhar Kazanlı Ütü 8000 serisi, ütüleme hızına göre buharı ayarlayan yapay zeka sensörüyle dikkat çekiyor. Akıllı yapay zeka hareket sensörü teknolojisi, ütünün kıyafetlerinizin üzerinde hareket ettiğini algılayıp otomatik olarak güçlü buhar salıyor. Netice; zahmetsiz, hızlı ve kusursuz ütüleme. Süper güçlü buharlı ütü, OptimalTEMP teknolojisiyle de hangi buhar ayarını seçerseniz seçin, ipek bluzlardan pamuklu gömleklere kadar her türlü kumaşı sıfır yanma riskiyle ütülemenizi sağlıyor. Evden çıktığınızda ütüyü fişten çekip çekmediğinizi de artık düşümenize gerek yok. Ütü, gözetimsiz bırakıldığında otomatik kapanma sistemi devreye girip güvenliği sağlıyor. 1,4 litre büyük su haznesi sayesinde de 1 saate kadar kesintisiz olarak ütü yapabiliyorsunuz. Su haznesi boşaldığında, ses ve ışık göstergeleriyle size hatırlatılıyor ve büyük doldurma kapağı sayesinde musluğun altında kolayca yeniden doldurabiliyorsunuz. Unutmamalısınız ki; Düzenli olarak kireç temizleme işlemi yapmak ütünüzü korur, ömrünü uzatır ve en iyi buhar performansını sunar. Özel Easy De-Calc sistemi, kireci sürekli olarak topluyor ve boşaltılması gerektiğinde gösterge ışığıyla sizi bilgilendiriyor.
    • 215 g/dk'ya kadar buhar ve 850 g buhar püskürtme
    • OptimalTEMP, tüm giysilerde sıfır yanık riskini garanti eder
    • Hareket sensörlü akıllı otomatik buhar
    • 1,4L büyük su haznesiyle 1 saatlik ütüleme
    • Kolay bakım için Easy De-Calc sistemi

    Kafe kalitesinde kahveniz hazır: Tam otomatik

    Philips Café Aromis 8000 Serisi Tam Boyutta Gör
    Temizlik sonrası iyi bir kahve iyi gider ama kim hazırlayacak? Günün tüm yorgunluğunu atacağınız kahveniz Philips Café Aromis 8000 Serisi ile anında hazır. İster soğuk ister sıcak, tam 54 çeşit içeceği tek dokunuşla hazırlayabiliyor. Damak tadınıza uygun tercihleri yapabilmeniz için yardımcı yapay zeka destekli Barista Asistanı da etkileyici. Barista asistanınıza kullandığınız çekirdekleri, kahveyi nasıl sevdiğinizi söylüyorsunuz, o sizin için en iyi demleme ayarlarını otomatik olarak düzenliyor. Philips Cafe Aromis, hızlı temizlik, hızlı demleme ve otomatik bakım özelliğiyle de evde kahve keyfi yaparken zamandan maksimum tasarruf sağlamanız için tasarlanmış.
    • LatteGo Pro ile ipeksi ve yumuşacık süt köpüğü
    • Yapay Zeka Destekli Barista Asistanı
    • 10 saniyede temizlenebilir, bulaşık makinesinde yıkanabilir
    • AquaClean filtre ile kireç temizlemeden 5.000 fincana kadar kahve demleme
    • Hızlı kahve hazırlama için özel mod
    • 54 önceden programlanmış, özelleştirilebilir sıcak ve soğuk içecek
    • HomeID uygulaması ile uzaktan demleme
    • Eco moduyla su ve enerji tasarrufu
    • Yoğun tat sevenler için ekstra shot özelliği
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    Robotlar artık insanlardan kan alacak!

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    QuasarFX 3 gün önce

    Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.

    J
    Jikoxmarley 1 hafta önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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