Size zaman kazandıracak ev teknolojileri

Hızlı tempolu yaşantımızda, ev işlerine zaman ayırmak zor olabiliyor. İş, aile ve kişisel sorumluluklar arasında bir denge kurmak gerekiyor ve temizlik için genelde çok az zaman ve enerjimiz kalıyor. Bu noktada Philips akıllı ev aletleri dikkat çekici. Temizlik rutinini kolaylaştıran ıslak kuru bir arada süpürge ve elektrikli moptan temizlik sonrası keyif kahvenizi hazırlayan tam otomatik kahve makinesine kadar birçok ev teknolojisi karşımıza çıkıyor.
Islak kuru elektrikli süpürgeler, süpürme ve paspaslama işlemini basit bir geçişle birleştirerek zaman kazandırıyor; kova ve paspas kullanma ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Bu makineler, yere dökülen sıvıları, yapışkan kirleri ve kuru kalıntıları aynı anda temizlemenizi sağlayarak zemin temizleme süresini yarı yarıya indiriyor. Elektrikli moplar da elle çitileme işlemini otomatikleştirerek, elle sıkma ihtiyacını ortadan kaldırarak ve zeminleri genellikle dakikalar içinde kurutarak temizlikte zamandan kazanmanızı sağlıyor. Geleneksel paspas ve kova sistemlerine kıyasla, minimum fiziksel çaba ile inatçı lekeleri çıkarmada son derece etkililer. Tam otomatik kahve makineleri, kahve çekirdeklerini öğütmekten sütü köpürtmeye kadar tüm süreci otomatikleştiriyor, böylece neredeyse hiç çaba sarfetmeden bir dakikadan kısa sürede kafe kalitesinde kahveniz hazır oluyor.
Tek süpürge 3 işlem: Silin, sıvıları çekin, süpürün
3’ü 1 arada: Süpürür, paspaslar, toz, kir ve lekeleri giderir
Hızlı temizlik: Şarj istasyonunda 4 dakikada kendini temizler
Hızlı ve etkili: AquaSpin fırçaları dakikada 4000 devirde dönerek mükemmel temizlik sağlar
Geniş kapsama: Tek şarjla 285 m²’ye kadar alanı temizler
Çift fonksiyon: Islak/kuru paspas ve kuru süpürme arasında geçiş yaparak zaman kazandırır
LED ışık: Başlıktaki LED ışık, kiri hızlıca belirleyerek temizliği hızlandırır
Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.
daha korkutucu bişey görmedim