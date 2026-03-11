SK hynix, %33 daha hızlı ve %20 daha verimli 16 Gb LPDDR6 belleğini tanıttı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör SK Hynix, altıncı nesil 10 nm sınıfı (1c) üretim teknolojisine dayanan 16 Gb kapasiteli LPDDR6 DRAM belleğini başarıyla geliştirdiğini duyurdu. Yeni bellek, önceki nesil LPDDR5X çözümlerine kıyasla %33 daha yüksek veri hızı ve %20’den fazla enerji tasarrufu sunuyor.

Şirket, ürünü ilk olarak CES 2026 etkinliğinde tanıttıktan sonra dünyanın ilk 1c LPDDR6 geliştirme doğrulamasını tamamladığını açıkladı. SK Hynix, yılın ilk yarısında seri üretim hazırlıklarını tamamlamayı, ikinci yarısında ise tedariğe başlamayı hedefliyor. Bu adımın, yapay zeka uygulamalarına yönelik optimize edilmiş DRAM ürün portföyünü genişletmesi bekleniyor.

Mobil cihazlar ve cihaz içi yapay zeka için tasarlandı

Yeni LPDDR6 belleğin özellikle akıllı telefonlar ve tabletler gibi mobil cihazlarda, özellikle de cihaz içi yapay zeka uygulamalarında kullanılması planlanıyor. Genişletilmiş bant genişliği ve artırılmış veri aktarım kapasitesi sayesinde belleğin temel çalışma hızı 10,7 Gbps’in üzerine çıkıyor. Bu değer, mevcut LPDDR5X çözümlerinin maksimum hızını geride bırakıyor.

iPhone Fold'un adı ortaya çıktı: "iPhone Ultra" geliyor 13 sa. önce eklendi

SK Hynix, enerji verimliliğini artırmak için iki önemli teknolojiyi LPDDR6 tasarımına entegre etti. Alt kanal mimarisi, yalnızca ihtiyaç duyulan veri yollarını çalıştırarak gereksiz enerji tüketimini önlerken, DVFS (Dynamic Voltage and Frequency Scaling) ise kullanım durumuna göre frekans ve voltajı otomatik olarak ayarlıyor.

Örneğin yüksek grafik gerektiren oyunlarda, sistem maksimum bant genişliği için frekans ve voltajı artırırken, günlük kullanımda enerji tüketimini azaltmak için bu değerler düşürülüyor. Bu sayede mobil cihazlarda daha uzun pil ömrü ve daha verimli çoklu görev performansı sağlanması hedefleniyor.

SK Hynix, müşterileriyle iş birliği içinde yapay zeka odaklı bellek çözümleri geliştirmeye devam edeceğini belirtiyor. Şirket, yeni LPDDR6 teknolojisiyle birlikte mobil cihazlarda çalışan yapay zeka uygulamalarına daha yüksek performans ve enerji verimliliği sunarak kullanıcı deneyimini geliştirmeyi amaçlıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ram Haberleri

SK hynix, 10,7 Gbps hıza sahip 16 Gb LPDDR6 belleğini tanıttı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: