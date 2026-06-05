Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    SK Hynix, HBM4E belleğini sergiledi: 48 GB kapasite ve 4 TB/s bant genişliği

    Güney Koreli teknoloji devi SK Hynix, Computex 2026’da yeni nesil HBM4E bellek teknolojisini tanıttı. Şirket ayrıca fuar kapsamında yeni NAND ve LPCAMM2 çözümlerini de sergiledi.

    SK Hynix, 48 GB kapasiteli HBM4E belleğini sergiledi Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka odaklı veri merkezi donanımlarında bellek teknolojileri arasındaki rekabet hız kesmeden devam ederken SK Hynix, Computex 2026 kapsamında gelecek nesil HBM4E çözümünü sergiledi. Şirketin yeni bellek teknolojisi hem kapasite yoğunluğunu hem de veri aktarım hızlarını önemli ölçüde artırarak yapay zeka hızlandırıcıları için yeni bir dönemin kapısını aralamayı hedefliyor.

    Daha yüksek yoğunluk ve rekor bant genişliği

    SK Hynix’in paylaştığı bilgilere göre yeni HBM4E belleği, 32 Gb yonga yoğunluğuna sahip olacak. Bu değer, mevcut HBM4 çözümlerine göre yaklaşık yüzde 33’lük bir artış anlamına geliyor.

    Bu yoğunluk artışı sayesinde daha önce HBM4 mimarisinde 16 katmanlı (16-Hi) bir yapı ile elde edilen 48 GB kapasite artık yalnızca 12 katmanlı (12-Hi) bir yığın ile sağlanabilecek. Böylece üreticiler aynı kapasiteyi daha kompakt bir tasarımla sunabilecek ve paketleme verimliliğini artırabilecek. Veya aynı yığında daha yüksek kapasite elde edilebilecek.

    Performans tarafında ise HBM4E, 16 Gbps pin hızı sunarak HBM4’e göre yaklaşık yüzde 37 daha yüksek veri aktarım performansı sağlıyor. Bu gelişme toplam bellek bant genişliğini rekor bir seviye olan 4 TB/s seviyesine taşıyor.

    HBM4 teknolojisinin bu yıl içerisinde Nvidia Rubin ve AMD MI400 serisi yapay zeka hızlandırıcılarında kullanılması beklenirken, SK Hynix’in tanıttığı HBM4E belleğinin ilk ticari kullanım alanlarından birinin ise Nvidia Rubin Ultra ailesi olması öngörülüyor.

    HBM benzeri NAND teknolojisi geliyor

    SK Hynix, 48 GB kapasiteli HBM4E belleğini sergiledi Tam Boyutta Gör
    SK Hynix aynı zamanda depolama teknolojilerinde de yeni yaklaşımlar geliştiriyor. Şirket, AI-N B olarak adlandırdığı yeni nesil bir NAND mimarisi üzerinde çalıştığını açıkladı. Bu tasarımda HBM belleklerde kullanılan yönteme benzer şekilde birden fazla NAND kalıbı TSV (Through-Silicon Via) bağlantıları aracılığıyla üst üste istifleniyor. Böylece SSD'lerin yüksek kapasitesi korunurken HBM gibi yüksek veri aktarım yapmaları sağlanacak.

    Teknolojinin çalışma prensibi sektörde geliştirilen HBF ve Z-Angle yaklaşımlarına benzerlik gösteriyor. SK Hynix, bu tür çözümlerin özellikle yapay zeka çağında giderek büyüyen bellek ve depolama talebi arasındaki arz açığını azaltmaya yardımcı olabileceğini düşünüyor.

    96 GB LPCAMM2 ve yeni V9 NAND ürünleri de sergilendi

    SK Hynix, 48 GB kapasiteli HBM4E belleğini sergiledi Tam Boyutta Gör
    SK Hynix aynı zamanda LPCAMM2 ve V9 NAND ürünlerini de tanıttı. Burada en dikkat çeken ise 1cnm üretim teknolojisiyle geliştirilen 96 GB kapasiteli LPCAMM2 modülü oldu. LPDDR5X standardını temel alan bu modül, 9,6 Gbps’ye kadar veri aktarım hızlarına ulaşabiliyor. Ürünün yıl içerisinde piyasaya sürülmesi ve özellikle yapay zeka özellikleriyle donatılmış yeni nesil bilgisayarlarda kullanılması bekleniyor.

    Depolama tarafında ise SK Hynix, V9 NAND teknolojisini temel alan yeni çözümlerini sergiledi. Hem QLC hem de TLC sürümleri bulunan V9 NAND tabanlı ürünler, cSSD form faktöründe 2 TB’a kadar kapasite sunabiliyor. DRAM önbelleği kullanmayan bu SSD’lerin yüksek enerji verimliliği sağladığı ve özellikle küçük form faktörlü sistemler için uygun olduğu belirtiliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

    Profil resmi
    Nat Alianovna 2 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

    Profil resmi
    PoTemKiN_02 2 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    toyota efe marshal lastik nerenin malı 1.0 tsi motor alınır mı toyota corolla 1.33 life kronik sorunları kentsel dönüşümde üst katların durumu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing CMF Phone 1
    Nothing CMF Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250 G10
    HP 250 G10
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum