SK Hynix, HBM4E belleğini sergiledi: 48 GB kapasite ve 4 TB/s bant genişliği

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Tam Boyutta Gör Yapay zeka odaklı veri merkezi donanımlarında bellek teknolojileri arasındaki rekabet hız kesmeden devam ederken SK Hynix, Computex 2026 kapsamında gelecek nesil HBM4E çözümünü sergiledi. Şirketin yeni bellek teknolojisi hem kapasite yoğunluğunu hem de veri aktarım hızlarını önemli ölçüde artırarak yapay zeka hızlandırıcıları için yeni bir dönemin kapısını aralamayı hedefliyor.

Daha yüksek yoğunluk ve rekor bant genişliği

SK Hynix’in paylaştığı bilgilere göre yeni HBM4E belleği, 32 Gb yonga yoğunluğuna sahip olacak. Bu değer, mevcut HBM4 çözümlerine göre yaklaşık yüzde 33’lük bir artış anlamına geliyor.

Bu yoğunluk artışı sayesinde daha önce HBM4 mimarisinde 16 katmanlı (16-Hi) bir yapı ile elde edilen 48 GB kapasite artık yalnızca 12 katmanlı (12-Hi) bir yığın ile sağlanabilecek. Böylece üreticiler aynı kapasiteyi daha kompakt bir tasarımla sunabilecek ve paketleme verimliliğini artırabilecek. Veya aynı yığında daha yüksek kapasite elde edilebilecek.

Performans tarafında ise HBM4E, 16 Gbps pin hızı sunarak HBM4’e göre yaklaşık yüzde 37 daha yüksek veri aktarım performansı sağlıyor. Bu gelişme toplam bellek bant genişliğini rekor bir seviye olan 4 TB/s seviyesine taşıyor.

HBM4 teknolojisinin bu yıl içerisinde Nvidia Rubin ve AMD MI400 serisi yapay zeka hızlandırıcılarında kullanılması beklenirken, SK Hynix’in tanıttığı HBM4E belleğinin ilk ticari kullanım alanlarından birinin ise Nvidia Rubin Ultra ailesi olması öngörülüyor.

HBM benzeri NAND teknolojisi geliyor

Tam Boyutta Gör SK Hynix aynı zamanda depolama teknolojilerinde de yeni yaklaşımlar geliştiriyor. Şirket, AI-N B olarak adlandırdığı yeni nesil bir NAND mimarisi üzerinde çalıştığını açıkladı. Bu tasarımda HBM belleklerde kullanılan yönteme benzer şekilde birden fazla NAND kalıbı TSV (Through-Silicon Via) bağlantıları aracılığıyla üst üste istifleniyor. Böylece SSD'lerin yüksek kapasitesi korunurken HBM gibi yüksek veri aktarım yapmaları sağlanacak.

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Teknolojinin çalışma prensibi sektörde geliştirilen HBF ve Z-Angle yaklaşımlarına benzerlik gösteriyor. SK Hynix, bu tür çözümlerin özellikle yapay zeka çağında giderek büyüyen bellek ve depolama talebi arasındaki arz açığını azaltmaya yardımcı olabileceğini düşünüyor.

96 GB LPCAMM2 ve yeni V9 NAND ürünleri de sergilendi

Tam Boyutta Gör SK Hynix aynı zamanda LPCAMM2 ve V9 NAND ürünlerini de tanıttı. Burada en dikkat çeken ise 1cnm üretim teknolojisiyle geliştirilen 96 GB kapasiteli LPCAMM2 modülü oldu. LPDDR5X standardını temel alan bu modül, 9,6 Gbps’ye kadar veri aktarım hızlarına ulaşabiliyor. Ürünün yıl içerisinde piyasaya sürülmesi ve özellikle yapay zeka özellikleriyle donatılmış yeni nesil bilgisayarlarda kullanılması bekleniyor.

Depolama tarafında ise SK Hynix, V9 NAND teknolojisini temel alan yeni çözümlerini sergiledi. Hem QLC hem de TLC sürümleri bulunan V9 NAND tabanlı ürünler, cSSD form faktöründe 2 TB’a kadar kapasite sunabiliyor. DRAM önbelleği kullanmayan bu SSD’lerin yüksek enerji verimliliği sağladığı ve özellikle küçük form faktörlü sistemler için uygun olduğu belirtiliyor.

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SK Hynix, 48 GB kapasiteli HBM4E belleğini sergiledi

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