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    SK hynix, ABD’de ilk HBM tesisinin temelini attı: 4 milyar dolarlık yatırım

    SK hynix, ABD’de 4 milyar dolarlık HBM tesisi kuruyor. Tesiste gelişmiş HBM paketleme ve test işlemleri yapılması hedefleniyor. HBM bellekler yapay zeka çipleri için kritik öneme sahip.

    SK hynix, ABD’de ilk HBM tesisinin temelini attı Tam Boyutta Gör

    SK hynix, ABD’nin Indiana eyaletinde kuracağı yeni tesisin temelini attı. Şirket, tesiste HBM paketleme, test ve Ar-Ge çalışmalarına 2029’da başlamayı planlıyor. HBM bellekler yapay zeka sistemlerinde kullanılan en kritik bileşenlerden birisi konumunda.

    4 milyar dolarlık tesis kuruluyor

    SK hynix’in kuracağı HBM üretim tesisi için yaklaşık 4 milyar dolarlık yatırım yapılacak. Tesis, şirketin gelişmiş paketleme ve test teknolojilerine yönelik önemli merkezlerinden biri olacak.

    Şirket, tesisin temiz odasını Ekim 2028’e kadar tamamlamayı ve yeni nesil HBM belleklerin seri üretimine 2029’un ikinci yarısında başlamayı hedefliyor. İlginçtir bu takvim, daha önceki planlardan bir yıllık gecikmeye işaret ediyor.

    Her ne kadar tesis HBM üretim merkezi olarak tanımlansa da SK hynix burada DRAM yongalarının üretimini gerçekleştirmeyecek. Şirket, Güney Kore’de üretilen DRAM wafer'larını ve Güney Kore, Tayvan veya ABD’de üretilen diğer yonga bileşenlerini yeni tesiste paketleyecek.

    HBM yongalarının ABD’deki müşterilere daha yakın bir noktada paketlenmesi, özellikle özel tasarlanmış HBM çözümlerinin yaygınlaşmasını sağlayabilir. SK hynix, üretim tesisinin yanında gelişmiş paketleme teknolojileri için bir Ar-Ge merkezi kuracak. Müşteriler, üniversiteler ve iş ortaklarıyla yeni teknolojiler geliştirilecek, prototipler gerçek üretim ortamında test edilecek. Şirket ayrıca Purdue University ile HBM ve gelişmiş paketleme teknolojileri üzerine ortak araştırma yapmak üzere anlaşma imzaladı.

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    Robotlar artık insanlardan kan alacak!

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    QuasarFX 10 saat önce

    Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.

    J
    Jikoxmarley 1 hafta önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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