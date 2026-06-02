SK hynix, bellek üretim kapasitesini 5 yılda ikiye katlayacak: Ancak kriz 2030'a kadar sürebilir

Tam Boyutta Gör SK hynix, önümüzdeki beş yıl içinde bellek yongası üretiminde kullandığı wafer kapasitesini iki katına çıkarmayı planlıyor. SK Group Başkanı Chey Tae-won, Taipei'de düzenlenen Computex 2026 sırasında yaptığı açıklamada, yapay zeka kaynaklı bellek kıtlığının 2030'a kadar devam edeceği yönündeki öngörüsünü yineledi.

Chey, kapasite artırımı için ayrılacak yatırım miktarını net olarak açıklamadı. Ancak 2026'daki harcamaların, şirketin 2025 yılında yaptığı 30,2 trilyon wonluk (20 milyar dolar) yatırımın belirgin şekilde üzerine çıkacağını belirtti. Ayrıca SK hynix'in bu yıl ABD'de Amerikan depo sertifikalarını (ADR) borsaya kote etmek için başvuruda bulunduğunu doğruladı.

Yeni üretim tesisleri kısa vadede sorunu çözmeyecek

Bununla birlikte yeni üretim tesislerinin kısa vadede arz sıkıntısını çözmesi beklenmiyor. Chey, sıfırdan kurulacak bir fabrikanın devreye alınmasının beş yıldan fazla sürdüğünü ifade ederek, yeni kapasitenin ancak öngörülen kıtlık döneminin sonlarına doğru devreye girebileceğini söyledi. Bu açıklama, Mart ayında NVIDIA'nın GTC etkinliğinde yaptığı ve yeni fabrika planlarının bulunmadığını belirten önceki açıklamalarından da önemli ölçüde farklılık gösteriyor.

Chey ayrıca arazi, ekipman ve enerji maliyetlerindeki dalgalanmalar nedeniyle yatırımın toplam maliyetini hesaplamanın zorlaştığını söyledi. Şirketin mevcut üretim hatlarının neredeyse tam kapasite çalıştığını belirten yönetici, bazı müşterilerin kapasite bulabilmek için SK hynix'in EUV litografi makinelerini satın almayı veya yeni üretim hatlarını önceden finanse etmeyi teklif ettiğini aktardı.

1 trilyon dolar kulübü büyüyor: Dünyanın en değerli 14 şirketi 11 sa. önce eklendi

HBM belleklere yöneliş DRAM fiyatlarını arttırıyor

Arz-talep dengesizliğinin temel nedeni ise yüksek bant genişlikli bellek (HBM) talebindeki hızlı büyüme. Yapay zeka hızlandırıcılarında kullanılan HBM yongaları, geleneksel DRAM çözümlerine göre bit başına çok daha fazla wafer tüketiyor. Ayrıca sektörün en yüksek kâr marjlarından birine sahip olması nedeniyle üreticiler kapasitelerini giderek HBM tarafına yönlendiriyor.

SK hynix, küresel HBM pazarının yaklaşık yüzde 57'sini ve DRAM pazarının yüzde 32'sini kontrol ediyor. Şirket ayrıca NVIDIA'nın gelecek nesil Vera Rubin platformu için önemli HBM tedarikçilerinden biri olmayı hedefliyor ve Tayvan'da TSMC dışındaki üretim ortaklıklarını artırmayı planlıyor.

Araştırma şirketi TrendForce, DRAM sözleşme fiyatlarının ilk çeyrekte yaklaşık %95 yükselmesinin ardından ikinci çeyrekte de %63 artacağını öngörüyor. DDR4 spot fiyatları ise son bir yılda yaklaşık %2.200 yükseldikten sonra kısa süre önce gerilemeye başladı. Tüm bu gelişmeler, kapasite artış planlarına rağmen yapay zeka talebinin etkisiyle bellek pazarındaki sıkışıklığın 2030'a kadar devam edebileceğine işaret ediyor.