Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    SK hynix, Çin’de NAND üretimini yüzde 50 artırıyor

    SK hynix, NAND Flash talebindeki artışa karşı Çin’deki üretimini önemli oranda büyütmeye hazırlanıyor. Ülkedeki tesiste kapasitenin 2027’de yüzde 50 artırılması planlanıyor.

    SK hynix, Çin’de NAND üretimini yüzde 50 artırıyor Tam Boyutta Gör

    SK hynix, NAND Flash pazarında artan talebe karşı Çin’deki ciddi oranda genişletmeye hazırlanıyor. Şirketin NAND iştiraki Solidigm tarafından işletilen Dalian tesisinde üretimin 2027 yılında yüzde 50 artırılması planlanıyor.

    Kapasite 150 bin wafer’a çıkacak

    SK hynix, 2021 yılında Intel’in 3D NAND ve SSD işini satın almasının ardından bu faaliyetleri yürütmek üzere Solidigm’i kurmuştu. Ancak Çin’e yönelik ihracat kısıtlamaları ve NAND Flash pazarındaki gerileme, şirketin ülkedeki genişleme planlarının durmasına yol açmıştı. Çin’deki stratejik yatırımlar yaklaşık dört yıl boyunca askıya alınırken şirket merkezindeki genişleme planları da büyük ölçüde beklemeye alınmıştı.

    Yeni plan kapsamında ise Solidigm’in Dalian’daki NAND Flash üretiminin önemli ölçüde artırılması bekleniyor. Şirket şu anda tesiste ayda yaklaşık 100 bin wafer üretiyor. Yüzde 50’lik kapasite artışı gerçekleşirse aylık üretim yaklaşık 150 bin wafer seviyesine yükselecek.

    200’den fazla katmanlı QLC NAND geliyor

    SK hynix, Çin’de NAND üretimini yüzde 50 artırıyor Tam Boyutta Gör

    Solidigm, kapasite artışının yanı sıra Dalian tesisinde yeni nesil NAND teknolojilerinin üretimine de hazırlanıyor. Şirketin floating gate tabanlı 3D QLC NAND Flash üretimine başlaması planlanıyor.

    Yeni belleklerin çip başına 200’den fazla aktif depolama katmanına sahip olması bekleniyor. Daha yüksek katman sayısı, aynı fiziksel alanda daha fazla depolama kapasitesi sunulmasına olanak sağlayacak. Bu teknoloji özellikle çok terabayt kapasiteli kurumsal SSD’lerin geliştirilmesinde kullanılacak.

    Yeni NAND teknolojisinin devreye alınması, 2027'de beklenen arz-talep dengesine katkı sağlayacak olsa da Solidigm’in üretim hacmi küresel NAND Flash talebinin yalnızca küçük bir bölümünü karşılayacak. Bu arada SK hynix aynı zamanda Solidigm’i ABD sermaye piyasalarında halka arz etmeyi değerlendiriyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Nike'tan ayaklara masaj yapan akıllı terlik

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    superbox anten hyundai staria neden tutulmuyor hankook lastik yorumları yeni değerli prime 100 1 tanker su kaç tl

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A07 5G
    Samsung Galaxy A07 5G
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    ACER Aspire Lite AL15-32P
    ACER Aspire Lite AL15-32P
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum