Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    SK Hynix DRAM fiyat artışları için son tarihi paylaştı

    SK hynix’in şirket içi analizine göre DRAM pazarındaki arz-talep dengesizliği 2028'e kadar sürebilir. Üreticilerin odağı tüketici değil, yüksek kârlı sunucu tarafı olmaya devam ediyor.

    SK Hynix DRAM fiyat artışları için son tarihi paylaştı Tam Boyutta Gör
    DRAM pazarında yaşanan sıkışıklığın kısa vadede sona ermeyeceği yönündeki beklentiler güçleniyor. SK hynix'in şirket içi analizine göre, özellikle tüketici sınıfı "commodity" DRAM tarafında arz artışının 2028'e kadar talebin gerisinde kalacak. 

    DRAM fiyat baskısı birkaç yıl daha sürebilir

    Analize göre HBM ve SOCAMM gibi yüksek katma değerli bellek çözümleri bu tablonun dışında tutuluyor. Asıl sorun, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda kullanılan ana akım DRAM segmentinde. Büyük üreticilerin üretim önceliğini yapay zekâ sunucuları ve veri merkezlerine kaydırması, tüketici pazarına ayrılan kapasitenin sınırlı kalmasına neden oluyor.

    Mevcut tedarikçi stoklarının rekor seviyelere gerilediği belirtilirken, bu durum tedarik baskısını daha da artırıyor. SK hynix ve diğer üreticiler, agresif kapasite artışı yerine kârlılığı korumayı amaçlayan muhafazakâr bir üretim politikası izliyor. Bu yaklaşım ise, fiyatları baskılayacak arz fazlası riskinden kaçınmayı hedefliyor.

    Sunucu tarafındaki DRAM talebi ise artmaya devam edecek. Paylaşımda yer alan bilgilere göre sunucu DRAM'inin toplam pazar payı 2025’te yüzde 38 seviyesindeyken, 2030'da yüzde 53'e kadar çıkabilir. Öyle ki 2026 yılına ait kritik DRAM üretim kapasitelerinin bile şimdiden rezerve edildiği belirtiliyor.

    Buna karşılık, geleneksel PC pazarına yönelik DRAM üretimi önümüzdeki birkaç yıl boyunca talebi karşılamakta zorlanacak. AI PC'lerin 2026'da toplam PC pazarının yaklaşık yüzde 55'ine ulaşması yönündeki beklentiler de bu baskıyı artıran faktörler arasında. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BYD'den 2 tonluk ağaçla ekstrem sağlamlık testi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    dosya alacağına haciz silme evrakı nedir prizden elektrik çarptı ne yapmalıyım arabayla manzara izlenecek yerler anadolu yakası nargile neden boğaz yakar sakın cünüp uyumayın

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM24 PRO
    General Mobile GM24 PRO
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum