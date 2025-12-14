SK Hynix DRAM fiyat artışları için son tarihi paylaştı

DRAM fiyat baskısı birkaç yıl daha sürebilir
Analize göre HBM ve SOCAMM gibi yüksek katma değerli bellek çözümleri bu tablonun dışında tutuluyor. Asıl sorun, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda kullanılan ana akım DRAM segmentinde. Büyük üreticilerin üretim önceliğini yapay zekâ sunucuları ve veri merkezlerine kaydırması, tüketici pazarına ayrılan kapasitenin sınırlı kalmasına neden oluyor.
Mevcut tedarikçi stoklarının rekor seviyelere gerilediği belirtilirken, bu durum tedarik baskısını daha da artırıyor. SK hynix ve diğer üreticiler, agresif kapasite artışı yerine kârlılığı korumayı amaçlayan muhafazakâr bir üretim politikası izliyor. Bu yaklaşım ise, fiyatları baskılayacak arz fazlası riskinden kaçınmayı hedefliyor.
Sunucu tarafındaki DRAM talebi ise artmaya devam edecek. Paylaşımda yer alan bilgilere göre sunucu DRAM'inin toplam pazar payı 2025’te yüzde 38 seviyesindeyken, 2030'da yüzde 53'e kadar çıkabilir. Öyle ki 2026 yılına ait kritik DRAM üretim kapasitelerinin bile şimdiden rezerve edildiği belirtiliyor.
Buna karşılık, geleneksel PC pazarına yönelik DRAM üretimi önümüzdeki birkaç yıl boyunca talebi karşılamakta zorlanacak. AI PC'lerin 2026'da toplam PC pazarının yaklaşık yüzde 55'ine ulaşması yönündeki beklentiler de bu baskıyı artıran faktörler arasında.