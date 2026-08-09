SK Hynix, DRAM ve NAND üretimine 38 milyar dolar yatırım yapacak

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör SK Hynix, yapay zeka ve veri merkezi yatırımlarının hızla artırdığı bellek talebine karşı üretim kapasitesini ciddi şekilde büyütmeye hazırlanıyor. Şirket, Güney Kore'de toplam 54,3 trilyon Kore wonu (yaklaşık 38,5 milyar dolar) değerinde iki yeni fabrika yatırımı yapacağını açıkladı.

SK hynix'in yönetim kurulu tarafından onaylanan yatırımın 35,2 trilyon wonluk (yaklaşık 25 milyar dolar) bölümü Yongin'deki Y2 fabrikasına, 19,1 trilyon wonluk (yaklaşık 13,5 milyar dolar) bölümü ise Cheongju'daki M17 fabrikasına ayrılacak. Şirket, bu yatırımlarla orta ve uzun vadede artması beklenen DRAM ve NAND talebine karşı üretim altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor.

Yongin'de HBM üretimine odaklanılacak

Yatırımın en büyük bölümünü oluşturan Yongin Y2 fabrikası, şirketin Yongin Yarı İletken Kümesi'nde kuracağı dört fabrikadan ikincisi olacak. Yaklaşık 1,13 milyon metrekarelik toplam alana sahip olması planlanan tesisin inşaatına gelecek yıl temmuz ayında başlanması hedefleniyor. Y2 fabrikasının ilk temiz odasının Haziran 2029'da açılması planlanıyor. Tesis, başta yapay zekâ hızlandırıcılarında kullanılan yüksek bant genişlikli bellek (HBM) olmak üzere yeni nesil DRAM ürünlerinin üretiminde kullanılacak.

SK hynix ayrıca Yongin Yarı İletken Kümesi'nin tamamlanma takvimini hızlandırıyor. Şirket, daha önce 2045 olarak öngörülen dört fabrikanın tamamlanma hedefini 2033'e çekmişti. Y2 yatırımı da bu hızlandırılmış planın önemli aşamalarından birini oluşturuyor.

NAND üretimi için Cheongju'da yeni tesis kurulacak

Şirketin ikinci büyük yatırımı ise NAND belleklere yönelik olacak. 19,1 trilyon wonluk M17 fabrikası, SK hynix'in Cheongju kampüsünde kurulacak. Yaklaşık 680 bin metrekarelik alana yayılacak fabrikanın inşaatına Şubat 2027'de başlanması ve ilk temiz odanın Aralık 2028'de kullanıma açılması planlanıyor.

NAND tarafındaki talebin özellikle yapay zeka hizmetlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte kurumsal SSD'ler üzerinden hızla arttığı ifade ediliyor. Bunun yanında yapay zeka çıkarım süreçlerinde kullanılan KV cache depolama ihtiyacının da NAND talebini artırması bekleniyor.

Bellek talebi 2030'a kadar güçlü kalacak

SK Hynix'in yatırımı, son dönemde yeniden gündeme gelen küresel çip ve özellikle bellek arzı sorununu kısa vadede çözmeyecek. Şirket, araştırma kuruluşu Omdia'nın verilerine dayanarak DRAM ve NAND talebinin geçen yıldan 2030'a kadar yıllık bileşik yüzde 19 oranında büyümesinin beklendiğini belirtiyor.

Samsung DRAM satışlarında lider 3 gün önce eklendi

Yapay zeka sistemlerinin yaygınlaşması, yüksek kapasiteli sunuculara ve veri merkezlerine yönelik yatırımların artmasıyla birlikte hem DRAM hem de NAND belleklere olan ihtiyaç hızla yükseliyor. Bu durum, üreticilerin mevcut fabrikalarını genişletmesinin yanı sıra yeni tesisler kurmasını da zorunlu hale getiriyor.

Akıllı telefon, bilgisayar ve diğer tüketici elektroniği üreticileri de artan bellek maliyetlerinden etkileniyor. Özellikle yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonlarda daha yüksek RAM kapasitelerinin kullanılması, üreticilerin DRAM talebini daha da artırıyor. Bu nedenle bellek yatırımlarının sonuç vermesi için 2028-2029 yıllarına kadar beklenmesi gerekmesi, kısa vadede arz sorunlarının devam edebileceğine işaret ediyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ram Haberleri

SK Hynix, DRAM ve NAND üretimine 38 milyar dolar yatırım yapacak

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: