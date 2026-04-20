SK hynix duyurdu: SOCAMM2 belleklerin üretimi resmen başladı

Veri merkezleri için yeni standart
Kaçıranlar için özellikle düşük güç tüketimi ve yüksek bant genişliği sunan yeni nesil çözümler, büyük dil modelleri ve yoğun hesaplama gerektiren iş yükleri için belirleyici hale gelmiş durumda. Bu noktada SOCAMM2 standardı, sektörün yeni odak noktalarından biri olarak öne çıkıyor. Yeni SOCAMM2 modülleri ise, geleneksel RDIMM çözümlerine kıyasla iki katın üzerinde bant genişliği ve yüzde 75’e varan enerji verimliliği artışı sunuyor.
Bu da özellikle büyük dil modellerinin eğitimi ve çıkarım süreçlerinde yaşanan bellek darboğazlarını önemli ölçüde azaltmayı hedefliyor. SOCAMM2'nin en önemli farkı, mobil cihazlarda kullanılan LPDDR bellek mimarisinin sunucu tarafına uyarlanması. Bu sayede hem daha düşük güç tüketimi hem de daha kompakt bir yapı elde ediliyor.
Aynı zamanda modüler yapısı sayesinde veri merkezlerinde ölçeklenebilirlik ve bakım kolaylığı da sağlanıyor. Öte yandan bu gelişme, SOCAMM2'nin doğrudan yeni nesil AI sunucuların temel bellek standardı haline gelebileceğini gösteriyor. Özellikle yüz milyarlarca parametreye sahip modellerin yaygınlaşmasıyla birlikte, yüksek kapasiteli ve verimli bellek çözümlerine olan ihtiyaç daha da artacak. Nvidia'nın ise Vera Rubin için yeni çözümlere yönelmesi bekleniyor.