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Oynat SK hynix, 2031 yılına kadar 100 katmanlı ilk nesil 3D DRAM belleklerin seri üretimine başlamayı planlıyor. Yeni mimariyle bellek yoğunluğunu artırmayı hedefleyen şirket, mevcut ekipmanlarla 100 katmana ulaşabilecek. İlerleyen süreçte 300 katman seviyesine çıkmak içinse YMTC firmasının Xtacking hibrit birleştirme teknolojisinden yararlanılması öngörülüyor. Bu dönüşüm, bellek mimarisinin baştan tasarlanmasını gerektiriyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Güney Koreli bellek devi SK hynix, yeni nesil 3D DRAM belleklerin seri üretimine 2031 yılına kadar başlamayı hedefliyor. Şirketin yol haritasına göre ilk nesil 3D DRAM tasarımı 100 bellek katmanına ulaşacak. Daha yüksek yoğunluk içinse gelişmiş katman istifleme ve hibrit birleştirme teknolojileri kullanılacak.

İlk nesil 3D DRAM 100 katmanlı olacak

SK hynix Seçkin Mühendisi Choi Kang-sik, Seul Ulusal Üniversitesi'nde düzenlenen AI Semiconductor Forum kapsamında şirketin 3D DRAM planları hakkında bilgi verdi. Sunumda paylaşılan yol haritasına göre seri üretimin 4-5 yıl içinde başlaması öngörülüyor. Bu da üretimin en geç 2031 yılına işaret ediyor.

Şirketin hesaplamalarına göre günümüzdeki 10 nm sınıfı üretim teknolojisini kullanan 1c DRAM ile benzer bellek yoğunluğuna ulaşmak için yaklaşık 75 katman yeterli olacak. Ancak SK hynix, ilk nesil ürününde 100 katmanlı bir tasarım kullanmayı hedefliyor. Böylece yeni mimarinin geleneksel düzlemsel DRAM'e kıyasla daha belirgin bir ilerleme sunması amaçlanıyor.

Mevcut üretim ekipmanlarının 100 katmanlı 3D DRAM üretimini destekleyebildiği belirtiliyor. Ancak 200-300 katman seviyesine ulaşmak için çok katlı istifleme ve gelişmiş hibrit birleştirme tekniklerine ihtiyaç duyulacak.

YMTC'nin Xtacking teknolojisi kullanılabilir

SK hynix'in daha yüksek bellek yoğunluğuna ulaşmak için Çinli bellek üreticisi YMTC'nin geliştirdiği Xtacking hibrit birleştirme teknolojisinden yararlanması bekleniyor. Bu teknolojide iki silikon yonga, gömülü metal çıkıntıların birleştirilmesiyle kalıcı olarak birbirine bağlanıyor. Böylece farklı yongalar veya silikon plakalar tek bir yapı halinde istiflenebiliyor.

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Şirket halihazırda HBM belleklerinde birden fazla DRAM katmanını üst üste yerleştirerek 3D istifleme gerçekleştiriyor. Ancak HBM, temelde geleneksel DRAM yongalarının dikey olarak birleştirilmesine dayanıyor. Gerçek anlamda 3D DRAM üretimi için ise belleğin temel mimarisinin ve DRAM üretim sürecinin baştan tasarlanması gerekiyor. Bu dönüşümün YMTC'nin Xtacking teknolojisinin üretime girmesiyle hız kazanabileceği değerlendiriliyor.

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SK hynix’in 3D DRAM için 2031’i hedefliyor

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