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    SK Hynix LPDDR6 üretimine başladı: 2026'da geliyor

    SK Hynix, LPDDR6 belleklerin seri üretimine 2026'nın ikinci yarısında başladı. Şirket, önceki nesle kıyasla daha yüksek hız, daha düşük güç tüketimi ve gelişmiş verimlilik sunmayı hedefliyor.

    SK Hynix LPDDR6 üretimine başladı: 2026'da geliyor Tam Boyutta Gör
    SK Hynix, yeni nesil LPDDR6 mobil belleklerinin seri üretimine 2026'nın ikinci yarısında başladı. Yeni nesil bellekler daha yüksek hız, yüzde 20'nin üzerinde enerji tasarrufu ve daha fazla bant genişliği sunacak.

    Mobil bellekler 2026'da geliyor

    Daha önce test ve deneme üretimlerini mart ayında tamamlayan SK Hynix'in seri üretime yılın ilk yarısında geçeceği öne sürülüyordu. Güney Kore kaynaklı yeni bilgiler ise üretimin 2026'nın ikinci yarısında resmen başladığını gösteriyor.

    LPDDR6 bellekler, şirketin altıncı nesil 10 nm (1c) üretim süreciyle geliştirilen 16 Gb kapasiteli yongaları temel alıyor. Resmi hız değerleri henüz açıklanmasa da, modüllerin 14,4 Gbps veri aktarım hızına ulaşacağı belirtiliyor. Bu da en fazla 10,7 Gbps hız sunan LPDDR5X'e göre yaklaşık yüzde 33 daha yüksek bant genişliği anlamına geliyor.

    Yeni nesil bellekler yalnızca performans artışıyla değil, enerji verimliliğiyle de öne çıkıyor. SK Hynix, LPDDR6'nın yüzde 20'nin üzerinde güç tasarrufu sağlayacağını belirtiyor. Bu kazanımda, yalnızca ihtiyaç duyulan veri yollarını etkinleştiren alt kanal (sub-channel) yapısı ile kullanım senaryosuna göre voltaj ve frekansı dinamik olarak ayarlayan Dinamik Voltaj ve Frekans Ölçekleme (DVFS) teknolojisi önemli rol oynuyor.

    LPDDR6 belleklerin önümüzdeki dönemde akıllı telefonlar, tabletler ve yapay zeka odaklı mobil cihazlarda yaygın olarak kullanılmaya başlaması bekleniyor. Bu sayede hem daha yüksek performans hem de daha uzun pil ömrü sunan yeni nesil cihazların önü açılabilir.

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