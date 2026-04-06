    SK Hynix, Microsoft ve Google ile dev anlaşmaya hazırlanıyor

    SK Hynix, Microsoft ve Google ile milyarlarca dolarlık uzun vadeli DRAM anlaşmalarına hazırlanıyor. Bu hamlenin bellek piyasasında arz rekabetini ve fiyat baskısını büyütmesi bekleniyor.

    Yapay zeka odaklı talep patlaması, küresel bellek pazarında dengeleri kökten değiştiriyor. Dünyanın en büyük ikinci bellek üreticisi SK Hynix’in, Microsoft ve Google ile milyarlarca dolarlık uzun vadeli DRAM tedarik anlaşmaları için son aşamaya geldiği belirtiliyor. Bu gelişme, teknoloji devlerinin kritik bileşenlere erişim konusunda artık kısa vadeli çözümler yerine yıllara yayılan stratejilere yöneldiğini ortaya koyuyor.

    On milyarlarca dolarlık DDR5 anlaşmaları masada

    Güney Kore merkezli sektör kaynaklarına göre SK Hynix, özellikle DDR5 bellek tedariki için Microsoft ile üç yıl süreli ve on milyarlarca dolarlık bir sözleşme üzerinde çalışıyor. Anlaşmanın bu yıl yürürlüğe girmesi beklenirken benzer görüşmelerin Google ile de sürdüğü ifade ediliyor.

    Aynı dönemde Microsoft ve Google’ın yalnızca SK Hynix ile değil, Samsung ile de uzun vadeli bellek anlaşmaları yapmak istediği belirtiliyor.

    Talep arz krizini tetikliyor

    Son dönemde yapay zeka sistemlerine yönelik yatırımların hızlanması, veri merkezlerinde kullanılan bellek miktarını dramatik biçimde artırdı. Bu da küresel ölçekte DRAM arzında sıkışıklığa ve tedarik endişelerine yol açtı.

    Sektör analizlerine göre, büyük ölçekli bulut sağlayıcılarının toplam harcamalarının yüzde 30’dan fazlasını yalnızca bellek maliyetleri oluşturuyor. Bu oran, DRAM’in artık yalnızca bir donanım bileşeni değil, doğrudan rekabet avantajını belirleyen kritik bir unsur haline geldiğini gösteriyor.

    Uzun vadeli kontratlar yeni dönemin habercisi

    Daha önce bu tür uzun vadeli anlaşmaların ağırlıklı olarak Samsung ile sınırlı olduğu düşünülürken SK Hynix’in de aynı stratejiye yönelmesi dikkat çekiyor. Bu gelişme, iki önemli sinyali beraberinde getiriyor.

    İlk olarak üreticiler, üç yıl ve üzeri kontratlarla talebi garanti altına alarak kapasite artırımı ve gelir planlamasını daha öngörülebilir hale getirmeyi hedefliyor. İkinci olarak ise bu anlaşmalar, mevcut bellek döngüsünün beklenenden daha uzun sürebileceğine işaret ediyor.

    Uzun vadeli dev anlaşmaların en büyük etkilerinden biri ise son kullanıcı tarafında hissedilecek. Uzmanlara göre bu kontratlar, gelecekteki üretim kapasitesinin büyük bölümünü şimdiden bağlayarak PC ve diğer tüketici ürünleri için erişimi zorlaştırabilir. Her ne kadar son dönemde bazı gelişmeler DDR5 fiyatlarında geçici düşüşlere yol açmış olsa da, genel tablo DRAM fiyatlarının önümüzdeki yıllarda yüksek kalmaya devam edebileceğine işaret ediyor.

    Kendi kendini dengeleyen elektrikli motosiklet üretimde

    G
    genconline 8 saat önce

    .

    D
    Dr.Perga 2 gün önce

    Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen

    Profil resmi
    maligezgin 2 gün önce

    biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz

