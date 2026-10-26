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    SK hynix'ten ABD'ye dev yatırım: Solidigm için fabrika geliyor

    SK hynix, yapay zekâ yatırımlarıyla artan veri merkezi depolama talebine yetişmek için ABD'de Solidigm'a özel yeni bir fabrika kurmaya hazırlanıyor. Ancak IPO planı rafa kaldırıldı.

    SK hynix'ten ABD'ye dev yatırım: Solidigm için fabrika geliyor Tam Boyutta Gör
    SK hynix, yapay zekâ altyapısındaki hızlı büyümenin veri merkezi depolama talebini artırması üzerine ABD'de Solidigm için yeni bir çip fabrikası kurmaya hazırlanıyor. Şirket üretim kapasitesini artırmak isterken, projeyi finanse etmek için değerlendirilen halka arz planını ise şimdilik rafa kaldırdı.

    SK hynix ABD'de fabrika kuracak

    Kaçıranlar için Solidigm, özellikle yüksek kapasiteli kurumsal SSD çözümleriyle öne çıkıyor. Yeni fabrikanın ise Solidigm'ın yüksek kapasiteli veri merkezi SSD'leri için kullanılan 3D QLC NAND üretimini desteklemesi bekleniyor. QLC NAND, her bellek hücresinde dört bit veri saklarken, 3D NAND mimarisi hücrelerin dikey olarak katmanlandırılması sayesinde daha yüksek depolama yoğunluğu sağlıyor.

    Yapay zekâ sistemlerinin yaygınlaşmasıyla veri merkezlerinde yüksek kapasiteli depolama çözümlerine olan ihtiyaç da artıyor. Bu durum Solidigm'ın üretim kapasitesi üzerinde baskı oluştururken, yeni tesisin artan talebin karşılanmasında önemli rol oynaması bekleniyor.

    SK hynix'ten ABD'ye dev yatırım: Solidigm için fabrika geliyor Tam Boyutta Gör
    SK hynix henüz fabrikanın ne zaman faaliyete geçeceğini, üretim kapasitesini veya yatırımın toplam büyüklüğünü açıklamadı. Modern bir 3D NAND fabrikasının maliyetinin on milyarlarca dolara ulaşabildiği düşünüldüğünde, projenin önemli bir yatırım gerektireceği tahmin ediliyor.

    Solidigm'ın halka arz planı rafa kaldırıldı

    SK hynix, yeni fabrikanın finansmanı için daha önce Solidigm'ın halka arz edilmesi ve halka arz öncesinde yatırım alınması gibi seçenekleri değerlendirdi. Ancak yarı iletken hisselerindeki dalgalanma ve piyasa koşullarındaki belirsizlik nedeniyle hem IPO hem de pre-IPO finansman çalışmalarını durdurdu. Şirket, Solidigm'ın mevcut piyasa koşullarında hak ettiği değerin altında fiyatlanabileceğini düşünüyor.

    Halka arzın gerçekleşmesi halinde Solidigm'ın SK hynix'ten bağımsız bir piyasa değerine kavuşması ve dış yatırım yoluyla yeni fabrika için kaynak oluşturulması mümkün olacaktı. Buna rağmen SK hynix, fabrika projesinden vazgeçmiş değil. Şirketin yatırımı kendi kaynakları, borçlanma veya bu iki yöntemin kombinasyonuyla finanse etmesi seçenekler arasında bulunuyor.

    SK hynix ve Solidigm birlikte kurumsal SSD pazarının yüzde 21,1'ini kontrol ediyor. Yapay zekâ veri merkezlerinin büyümesiyle bu pazardaki talebin daha da artması beklenirken, ABD'deki yeni fabrika SK hynix'in hem üretim kapasitesini hem de ülkedeki yarı iletken üretim varlığını genişletebilir.

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    emrahmt 2 gün önce

    tuhaf

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