SK Hynix'ten ASML'e rekor sipariş: 8 milyar dolara 30 EUV makinesi alacak

30 adet EUV makinesi temin edilecek

Bernstein analisti David Dao, bu siparişin yaklaşık iki yıl içinde teslim edilecek 30 civarında EUV makinesini kapsadığını tahmin ediyor. Bu rakam, daha önce öngördüğü 26 adedin biraz üzerinde. Söz konusu ekipmanlar, Cheongju’daki HBM bellek üretimine odaklanan M15X tesisi ile gelişmiş DRAM üretiminin yapılacağı Yongin Yarı İletken Kompleksi’nde kullanılacak.

Şirket, Yongin projesinin takvimini bu yıl hızlandırarak ilk temiz oda açılışını Mayıs 2027’den Şubat 2027’ye çekti. Yongin’in ilk fazı için toplamda 31 trilyon won (yaklaşık 21,5 milyar dolar) yatırım planlanıyor ve bu tesis tamamlandığında iki ana yapı ile altı temiz odaya sahip olacak. Öte yandan M15X tesisinde üretim, ilk temiz odanın geçen yıl Ekim ayında açılmasının ardından Şubat ayında wafer işleme süreciyle başladı.

ING analisti Marc Hesselink, bu büyük siparişin rakiplerden önce ekipman tedarikini garanti altına almak amacıyla erkene çekilmiş bir plan içerdiğini belirtiyor. Hesselink’e göre SK hynix, daha kısa teslim sürelerine sahip olan DUV litografi makinelerine yönelik harcamalarını da ayrıca artırabilir.

ASML'nin sipariş birikimi 40 milyar euroya yaklaştı

Ocak ayında yaklaşık 1.700 yönetim pozisyonunu azaltma planını duyuran ASML’nin 2025 sonu itibarıyla sipariş birikimi 38,8 milyar euro seviyesinde bulunuyor. Samsung ve TSMC gibi diğer büyük üreticiler de EUV ekipmanlarının önemli müşterileri arasında yer alıyor.

Yapay zeka altyapısına yönelik yatırımların hızlanması, küresel DRAM ve HBM arzı üzerinde ciddi baskı oluştururken bu şirketler de kapasite artırımı yarışına girmiş durumda. Halihazırda küresel HBM pazarının %60’ından fazlasını elinde bulunduran SK hynix, Nvidia’nın başlıca tedarikçilerinden biri konumunda. Ancak Samsung da EUV tabanlı HBM üretimini agresif şekilde büyütüyor.